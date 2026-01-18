Exesposo de Shannen Doherty busca anular el acuerdo de divorcio firmado antes de la muerte de la actriz

La acción judicial se produce en medio de reclamos del patrimonio de la actriz por presuntos incumplimientos económicos.

El fotógrafo Kurt Iswarienko, exesposo de la fallecida actriz Shannen Doherty, presentó una impugnación contra el acuerdo de divorcio que ambos firmaron días antes de la muerte de la protagonista de Beverly Hills, 90210. La acción legal se da en medio de un conflicto con el patrimonio de la actriz, que lo acusa de incumplir varias obligaciones económicas.

De acuerdo con documentos legales obtenidos por People, el abogado de Iswarienko presentó el 14 de enero un escrito ante el Tribunal Superior de Los Ángeles en el que sostiene que el acuerdo de divorcio fue presentado ante un tribunal incorrecto. Por ese motivo, argumenta que dicha corte no tendría jurisdicción para exigir el cumplimiento de lo pactado.

Iswarienko, de 51 años, indicó además que el proceso de divorcio debió darse por concluido automáticamente tras el fallecimiento de Doherty, ocurrido el 13 de julio de 2024, un día después de que el acuerdo fuera formalizado. Según su postura, el documento no debió haberse presentado ante ninguna instancia judicial.

Avión, dinero retenido y bienes personales

La impugnación surge luego de que, el pasado 24 de noviembre, los abogados de Shannen Doherty y Christopher Cortazzo —fideicomisario del Shannen Doherty Family Trust— aseguraran que Iswarienko no había cumplido con diversas disposiciones financieras del acuerdo.

Entre ellas figura la venta de una vivienda propiedad de la actriz en Dripping Springs, Texas, valuada en aproximadamente 1,5 millones de dólares. El acuerdo establecía que el inmueble debía ponerse en el mercado y que las ganancias netas serían repartidas en partes iguales entre los herederos. Sin embargo, el patrimonio sostiene que Iswarienko se ha negado a poner la casa a la venta.

La demanda también señala que Iswarienko debía adquirir la parte de Doherty de un avión Mooney M-20 por un monto de 100 000 dólares, suma que debía ser abonada al patrimonio dentro de los cinco días hábiles posteriores a la venta. No obstante, se afirma que el fotógrafo retuvo de forma unilateral 50 274 dólares tras la operación realizada en agosto de 2024 y que aún no ha completado el pago correspondiente.

Además de las cuestiones monetarias, los representantes legales de Doherty aseguraron que Iswarienko tampoco ha devuelto bienes personales de la actriz, incluyendo fotografías, lo cual también estaba contemplado en el acuerdo de divorcio.

Un divorcio marcado por la polémica

Shannen Doherty solicitó el divorcio de Kurt Iswarienko en 2023, tras 11 años de matrimonio. En ese momento, su representante, Leslie Sloane, aseguró que la decisión fue especialmente dolorosa para la actriz. “El divorcio era lo último que Shannen quería, pero sintió que no le quedaba otra opción”, señaló.

Posteriormente, en entrevistas y en su propio pódcast, Doherty reveló que descubrió una infidelidad por parte de su esposo poco antes de someterse a una delicada cirugía cerebral para extirpar un tumor. “Me sentí increíblemente poco querida por alguien con quien estuve 14 años, por alguien a quien amaba con todo mi corazón”, expresó en 2023.

El conflicto legal entre Iswarienko y el patrimonio de la actriz continúa abierto, mientras se define la validez y el cumplimiento del acuerdo firmado en los últimos días de vida de Shannen Doherty.