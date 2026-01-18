Evan Peters está “emocionado y ansioso” por la nueva temporada de ‘American Horror Story’

Después de que Ryan Murphy confirmara a Evan Peters como parte de la nueva temporada de American Horror Story, el famoso actor reveló estar “emocionado y ansioso” por lo que se le ocurrirá al director para esta historia.

“Creo que Ryan quiere que sea una especie de temporada de grandes éxitos”, dijo para la revista People.

“Está trayendo de vuelta a todos los exalumnos. Es una especie de regreso a casa y todos nos reuniremos nuevamente para esta temporada en horario estelar. Así que veremos qué escribe y qué aporta. Pero solo es una oportunidad para trabajar juntos”, agregó, haciendo referencia al regreso de sus compañeros de reparto como Emma Roberts, Sarah Pulson, Jessica Lange y más.

Como se recuerda, American Horror Story se estrenó en 2011 contando historias de terror con personajes y tramas que, de alguna u otra manera, se entrelazan.

Actualmente, el próximo trabajo de Ryan Murphy con Evan Peters es The Beauty, que llegará a Hulu y Disney+ el 21 de enero, donde el actor interpreta a un agente de FBI que investiga un tratamiento de transmisión sexual conocido como ‘La Belleza’ que hace que los usuarios sean físicamente atractivos, pero a un costo mortal.

En esta producción compartirá roles con Bella Hadid, Anthony Ramos y Ashton Kutcher.

¿Qué actores regresan a ‘American Horror Story’?

Sarah Pulson

Evan Peters

Angela Basset

Kathy Bates

Ariana Grande

Emma Roberts

Billie Lourd

Gabourey Sidibe

Leslie Grossman

Jessica Lange

¿Cuándo se estrena la temporada 13 de ‘American Horror Story’?

La temporada 13 de American Horror Story inició su producción a finales de 2025, con un estreno previsto para octubre de 2026. Esta nueva entrega marcará el regreso de la serie tras la pausa más prolongada en su historia: más de dos años desde la emisión de Delicate (temporada 12), protagonizada por Emma Roberts y Kim Kardashian.