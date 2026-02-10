“Un baile inolvidable con el amor de mi vida”: el emotivo agradecimiento del esposo a Bad Bunny tras su boda en el Super Bowl

El último fin de semana, se llevó a cabo una boda en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026 gracias a la invitación de Bad Bunny. Los ahora esposos lucieron trajes blancos en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, y sí, se casaron de verdad.

Hasta el momento no se sabía de la identidad de la pareja hasta que el hombre decidió compartir su felicidad en redes sociales. Tommy (IG: @teezuspiece) compartió una foto con su esposa Elly Bean justo en el momento que se dan el ‘Sí, acepto’ y atrás sale el cantante puertorriqueño interpretando Baile inolvidable.

“Un baile inolvidable con el amor de mi vida. No se puede agradecer lo suficiente a Bad Bunny por esta hermosa oportunidad de toda una vida”, escribió. A lo que Elly respondió: “Por vida”.

Las reacciones no se hicieron esperar y hasta las cuentas oficiales de Spotify le mandaron sus mejores deseos.

Bad Bunny convirtió el descanso del Super Bowl en una oda de orgullo latino

“¡Qué rico es ser latino!”. Con ese grito de guerra, Bad Bunny transformó el escenario del Super Bowl en una colorida oda a Latinoamérica, con una puesta en escena cargada de referencias a su Puerto Rico natal en la que reafirmó sobre el escenario más estadounidense su dominio absoluto de la herencia hispana en Estados Unidos.

El 'Conejo malo' abría el escenario del evento deportivo más visto de EE.UU. con el éxito Tití me preguntó, vestido con un traje blanco que simulaba la indumentaria de fútbol americano y cargando bajo el brazo un balón de fútbol.

Acto seguido comenzó a sonar Yo Perreo Sola, una canción que dedicó a las mujeres que quieren salir a la pista de baile tranquilas, sin que nadie las moleste.

La expectativa de ver al reggaetonero puertorriqueño se transformó en asombro cuando, en su lugar, irrumpió por sorpresa la estrella estadounidense Lady Gaga. Ataviada con un impecable traje azul y escoltada por una orquesta tropical, la cantante tomó el control del espectáculo para cantar Die With a Smile, junto a una banda de salsa.