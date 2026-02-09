"Fue un honor": Lady Gaga agradece a Bad Bunny por invitarla al show de medio tiempo en el Super Bowl 2026

Lady Gaga cantó al ritmo de salsa una nueva versión de su tema ‘Die with a smile’. | Fuente: EFE | Fotógrafo: John G. Mabanglo

Lady Gaga cantó nueva versión de salsa de su tema Die with a smile

Lady Gaga sorprendió en el medio tiempo del Super Bowl 2026 al interpretar una nueva versión de salsa de su exitoso tema (a dúo con Bruno Mars) Die with a smile, poniendo el ambiente y haciendo bailar a los espectadores que acudieron al Levi's Stadium en Santa Clara, California, el último domingo.

En efecto, la artista estadounidense no dudó en cantar y moverse al ritmo de salsa en la final de la NFL entre el New England Patriots y Seattle Seahawk, que se consagró con la victoria de este último.

La artista estuvo acompañada de una orquesta de salsa y con el sonido de maracas, timbales y trompetas. Además, de estar rodeada de varias parejas de bailes con vestimenta blanca, Lady Gaga empezó a cantar a un perfomance diferente al del tema original.

Del mismo modo, en diversas fotos compartidas por EFE, se vio a Lady Gaga lucir un llamativo vestido azul celeste.

Según resaltó la revista Vogue, dicho atuendo es del diseñador “con raíces dominicanas Raúl López, mejor conocido como Luar, quien tiene su estudio en Brooklyn, Nueva York”.

Lady Gaga y su emotiva reacción al discurso de Bad Bunny contra el ICE

Días atrás, Lady Gaga reaccionó al discurso de Bad Bunny contra el ICE dado durante la ceremonia de los Premios Grammy 2026. Ante de recibir su premio, el popular 'Conejo malo' se refirió al contexto social y a la forma en la que, según sus palabras, debe enfrentarse esta adversidad.

"No somos salvajes, no somos animales, somos humanos, somos americanos también. Sé que es difícil no odiar en estos tiempos (…) Tenemos que ser distintos, nuestra lucha la tenemos que hacer con amor”, exclamó el puertorriqueño.

Al respecto, Lady Gaga se refirió al discurso de Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido artísticamente como Bad Bunny, y lo calificó de ser “un humano brillante y amable”.

"Estoy muy feliz por él y, ya sabes, lo que significa para la gente es increíblemente importante. Es un músico y un ser humano brillante. Es increíblemente amable y pensé que lo que dijo era muy importante en este momento y muy inspirador (sobre el ICE)”, declaró Gaga al medio Entertainment Tonight.

En ese sentido, la cantante cuestionó al gobierno del Estados Unidos, Donald Trump, al ver las redadas, separación de familias, las condiciones en centros de detención y presuntos abusos a los derechos humanos, lo que ha dado lugar a movimientos que exigen su eliminación.

“Lo que está sucediendo en este país es increíblemente desgarrador y tenemos mucha suerte de tener líderes como él (Bad Bunny) que defienden lo que es verdadero y lo que es correcto”, sostuvo.