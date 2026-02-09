Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

"Fue un honor": Lady Gaga agradece a Bad Bunny por invitarla al show de medio tiempo en el Super Bowl 2026

Lady Gaga se pronunció luego de bailar junto a Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026.
Lady Gaga se pronunció luego de bailar junto a Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026. | Fuente: EFE
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

¡Emocionada! Lady Gaga resaltó su presentación al lado de Bad Bunny cantando y bailando salsa al ritmo de Baile inolvidable en el Super Bowl 2026. "No me lo perdería por nada", expresó.

Lady Gaga agradeció a Bad Bunny por invitarla al show de medio tiempo del Super Bowl 2026 en la final de la National Football League (NFL) realizado en el campo del Levi's Stadium en Santa Clara, California, el último domingo 8 de febrero.

Por medio de sus redes sociales, Gaga, quien ganó el Grammy 2026 al Mejor Álbum Vocal Pop por Mayhem y a la Mejor Grabación Dance Pop por Abracadabra, no pudo ocultar su emoción de haber sido parte de uno de los eventos más mediáticos del año junto al popular ‘Conejo malo’ cantando y bailando a ritmo de salsa.

“Fue un honor absoluto ser parte del show de medio tiempo de Benito. Gracias Benito por invitarme y gracias a todo el elenco por darme la bienvenida a tu escenario. No me lo perdería por nada del mundo”, expresó la ídolo pop.

Cabe resaltar que Lady Gaga sorprendió a todos al cantar una versión de salsa de su exitoso tema (a dúo con Bruno Mars) Die with a smile, además de ponerse a bailar Baile inolvidable junto a Bad Bunny mostrando así su vínculo con la música latina.

Lady Gaga cantó al ritmo de salsa una nueva versión de su tema ‘Die with a smile’.
Lady Gaga cantó al ritmo de salsa una nueva versión de su tema ‘Die with a smile’. | Fuente: EFE | Fotógrafo: John G. Mabanglo

Lady Gaga cantó nueva versión de salsa de su tema Die with a smile

Lady Gaga sorprendió en el medio tiempo del Super Bowl 2026 al interpretar una nueva versión de salsa de su exitoso tema (a dúo con Bruno Mars) Die with a smile, poniendo el ambiente y haciendo bailar a los espectadores que acudieron al Levi's Stadium en Santa Clara, California, el último domingo.

En efecto, la artista estadounidense no dudó en cantar y moverse al ritmo de salsa en la final de la NFL entre el New England Patriots y Seattle Seahawk, que se consagró con la victoria de este último.

La artista estuvo acompañada de una orquesta de salsa y con el sonido de maracas, timbales y trompetas. Además, de estar rodeada de varias parejas de bailes con vestimenta blanca, Lady Gaga empezó a cantar a un perfomance diferente al del tema original. 

Del mismo modo, en diversas fotos compartidas por EFE, se vio a Lady Gaga lucir un llamativo vestido azul celeste.

Según resaltó la revista Vogue, dicho atuendo es del diseñador “con raíces dominicanas Raúl López, mejor conocido como Luar, quien tiene su estudio en Brooklyn, Nueva York”.

Lady Gaga y su emotiva reacción al discurso de Bad Bunny contra el ICE

Días atrás, Lady Gaga reaccionó al discurso de Bad Bunny contra el ICE dado durante la ceremonia de los Premios Grammy 2026. Ante de recibir su premio, el popular 'Conejo malo' se refirió al contexto social y a la forma en la que, según sus palabras, debe enfrentarse esta adversidad.

"No somos salvajes, no somos animales, somos humanos, somos americanos también. Sé que es difícil no odiar en estos tiempos (…) Tenemos que ser distintos, nuestra lucha la tenemos que hacer con amor”, exclamó el puertorriqueño.

Al respecto, Lady Gaga se refirió al discurso de Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido artísticamente como Bad Bunny, y lo calificó de ser “un humano brillante y amable”.

"Estoy muy feliz por él y, ya sabes, lo que significa para la gente es increíblemente importante. Es un músico y un ser humano brillante. Es increíblemente amable y pensé que lo que dijo era muy importante en este momento y muy inspirador (sobre el ICE)”, declaró Gaga al medio Entertainment Tonight.

En ese sentido, la cantante cuestionó al gobierno del Estados Unidos, Donald Trump, al ver las redadas, separación de familias, las condiciones en centros de detención y presuntos abusos a los derechos humanos, lo que ha dado lugar a movimientos que exigen su eliminación.

“Lo que está sucediendo en este país es increíblemente desgarrador y tenemos mucha suerte de tener líderes como él (Bad Bunny) que defienden lo que es verdadero y lo que es correcto”, sostuvo.

Te recomendamos
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Video recomendado
Tags
Lady Gaga Bad Bunny Super Bowl 2026

RPP TV

En Vivo

Más sobre Celebridades

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA