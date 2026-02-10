Salen a la venta camisetas como la que Bad Bunny usó durante el Super Bowl 2026: ¿cuál es su precio?

Camisetas iguales a las que el cantante puertorriqueño Bad Bunny regaló a empleados de Zara en la sede central de Inditex salieron a la venta, con tarjeta de agradecimiento incluida, en plataformas por internet con precios que oscilan entre los 490 euros (584 dólares) y los 30 000 euros (35 750 dólares).

El músico agradeció con camisetas idénticas a la que lució en la actuación de la Super Bowl 2026 acompañadas de un mensaje a cada empleado de Zara, la firma española que la diseñó.

'Camiseta Bad Bunny Zara' es, con alguna variante, el mensaje con el que se ofertan ahora las prendas en las web de compraventa, acompañadas de fotos de las mismas y de la tarjeta en la que está escrito: "Gracias por el tiempo, el talento y el corazón que pusieron. Gracias por hacerlo real. Este show también fue de ustedes. Espero que lo disfruten. ¡Nos vemos pronto!".

España estuvo también presente. Bad Bunny vistió de @ZARA en la Súper Bowl. Esta mañana los empleados de la central en Arteixo (Galicia) han recibido una camiseta idéntica y un mensaje de Benito. Qué fantasía de intrahistoria tiene todo esto!!! pic.twitter.com/CVK4HkYkvH — Tony Aguilar (@TonyAguilarOfi) February 9, 2026

El estilo de Bad Bunny que marcó el Super Bowl 2026

Las camisetas son todas de la talla L y tienen el dorsal 64 que lució Benito Martínez Ocasio durante la espectacular actuación. Llevaba un conjunto de dos piezas monocromáticas de camisa con cuello y corbata y al estilo de jugador de fútbol americano, con pantalones y zapatillas Adidas.

El resto del atuendo del cantante estuvo formado por un reloj de la marca Royal Oak de Audemars Piguet, fabricado con una caja de oro amarillo de 18 quilates y una esfera de malaquita, explicó la revista Vogue.

El puertorriqueño protagonizó el domingo el espectáculo de medio tiempo en un Super Bowl histórico, al ser el primer artista que actúa con un repertorio musical íntegramente en español.

La sorpresa que se han encontrado hoy los empleados de la central de Inditex en Arteixo (A Coruña). El mismísimo Bad Bunny (llamado Benito Antonio Martínez Ocasio) ha dejado de regalo una camiseta con nota de agradecimiento a cada empleado. Hace unas horas la lució en su… pic.twitter.com/Uk7AULr80l — Quincemil (@quincemil15000) February 9, 2026