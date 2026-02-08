Super Bowl 2026: Bad Bunny y todos los artistas en la historia del show de medio tiempo

A pocas horas del Super Bowl 2026, repasamos la historia del show de medio tiempo, desde las bandas universitarias que animaron las primeras ediciones hasta las grandes estrellas de la música que han protagonizado el espectáculo.

Este domingo 8 de febrero, el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, se convertirá en el foco del deporte y el espectáculo con la gran final del Super Bowl 2026. Más allá del duelo en la cancha, el evento promete uno de los momentos más esperados del año: el show de medio tiempo, que en esta edición tendrá como protagonista a Bad Bunny.

El artista puertorriqueño hará historia al liderar la primera presentación íntegramente en español en el evento deportivo más visto del mundo. "Solo quiero que la gente se divierta, será una gran fiesta, y haré lo que la gente siempre espera de mí. Eso es lo que quiero llevar, y por supuesto mucho de mi cultura”, declaró Bad Bunny días antes del partido.

Su elección no ha estado exenta de polémica. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó públicamente la decisión y aseguró que no asistirá este año al Super Bowl. “Creo que es una pésima elección. Lo único que hace es sembrar odio. Terrible”, afirmó desde el Despacho Oval, generando aún más conversación en torno al espectáculo.

De bandas universitarias a estrellas globales

Durante las primeras décadas del Super Bowl, el entretenimiento del medio tiempo estuvo a cargo principalmente de bandas universitarias y espectáculos temáticos. Recién a inicios de los años 90, la NFL apostó por grandes estrellas para recuperar audiencia.

En 1991, New Kids on the Block marcó un punto de quiebre, pero fue Michael Jackson en 1993 quien redefinió el show de medio tiempo con una presentación histórica.

Desde entonces, el escenario ha sido ocupado por algunas de las figuras más influyentes de la música. Gloria Estefan y Justin Timberlake lideran la lista de artistas con más apariciones, con tres presentaciones cada uno. Les siguen nombres como Beyoncé, Bruno Mars, Usher, Kendrick Lamar, Mary J. Blige y Stevie Wonder, entre otros.

Lista completa de artistas del show de medio tiempo del Super Bowl

2026: Bad Bunny

Bad Bunny 2025: Kendrick Lamar, SZA

Kendrick Lamar, SZA 2024: Usher, Alicia Keys, Jermaine Dupri, H.E.R., will.i.am, Lil Jon, Ludacris

Usher, Alicia Keys, Jermaine Dupri, H.E.R., will.i.am, Lil Jon, Ludacris 2023: Rihanna

Rihanna 2022: Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, 50 Cent, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, Anderson Paak

Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, 50 Cent, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, Anderson Paak 2021: The Weeknd

The Weeknd 2020: Shakira, Jennifer Lopez, Bad Bunny, J Balvin

Shakira, Jennifer Lopez, Bad Bunny, J Balvin 2019: Maroon 5, Travis Scott, Big Boi

Maroon 5, Travis Scott, Big Boi 2018: Justin Timberlake

Justin Timberlake 2017: Lady Gaga

Lady Gaga 2016: Coldplay, Beyoncé, Bruno Mars

Coldplay, Beyoncé, Bruno Mars 2015: Katy Perry, Lenny Kravitz, Missy Elliott

Katy Perry, Lenny Kravitz, Missy Elliott 2014: Bruno Mars, Red Hot Chili Peppers

Bruno Mars, Red Hot Chili Peppers 2013: Beyoncé, Kelly Rowland, Michelle Williams

Beyoncé, Kelly Rowland, Michelle Williams 2012: Madonna, CeeLo Green, LMFAO, Nicki Minaj, M.I.A.

Madonna, CeeLo Green, LMFAO, Nicki Minaj, M.I.A. 2011: The Black Eyed Peas, Usher, Slash

The Black Eyed Peas, Usher, Slash 2010: The Who

The Who 2009: Bruce Springsteen & The E Street Band

Bruce Springsteen & The E Street Band 2008: Tom Petty & The Heartbreakers

Tom Petty & The Heartbreakers 2007: Prince

Prince 2006: The Rolling Stones

The Rolling Stones 2005: Paul McCartney

Paul McCartney 2004: Janet Jackson, Justin Timberlake, Kid Rock, P. Diddy, Nelly

Janet Jackson, Justin Timberlake, Kid Rock, P. Diddy, Nelly 2003: Shania Twain, No Doubt, Sting

Shania Twain, No Doubt, Sting 2002: U2

U2 2001: Aerosmith, *NSYNC, Britney Spears, Mary J. Blige, Nelly

Aerosmith, *NSYNC, Britney Spears, Mary J. Blige, Nelly 2000: Phil Collins, Christina Aguilera, Enrique Iglesias, Toni Braxton

Phil Collins, Christina Aguilera, Enrique Iglesias, Toni Braxton 1999: Gloria Estefan, Stevie Wonder, Big Bad Voodoo Daddy

Gloria Estefan, Stevie Wonder, Big Bad Voodoo Daddy 1998: Boyz II Men, Smokey Robinson, Queen Latifah, Martha Reeves, The Temptations

Boyz II Men, Smokey Robinson, Queen Latifah, Martha Reeves, The Temptations 1997: Dan Aykroyd, John Goodman, James Belushi, James Brown, ZZ Top

Dan Aykroyd, John Goodman, James Belushi, James Brown, ZZ Top 1996: Diana Ross

Diana Ross 1995: Tony Bennett, Patti LaBelle, Arturo Sandoval, Miami Sound Machine

Tony Bennett, Patti LaBelle, Arturo Sandoval, Miami Sound Machine 1994: Clint Black, Tanya Tucker, Travis Tritt, Wynonna, The Judds

Clint Black, Tanya Tucker, Travis Tritt, Wynonna, The Judds 1993: Michael Jackson

Michael Jackson 1992: Gloria Estefan, Brian Boitano, Dorothy Hamill

Gloria Estefan, Brian Boitano, Dorothy Hamill 1991: New Kids on the Block

New Kids on the Block 1990: Pete Fountain, Doug Kershaw, Irma Thomas

Pete Fountain, Doug Kershaw, Irma Thomas 1989: Elvis Presto

Elvis Presto 1988: Los Rockettes, Chubby Checker

Los Rockettes, Chubby Checker 1987: George Burns, Mickey Rooney, Grambling State University Band y USC Trojan Marching Band

George Burns, Mickey Rooney, Grambling State University Band y USC Trojan Marching Band 1986: Up with People

Up with People 1985: Tops In Blue

Tops In Blue 1984: Florida State University Marching Chiefs

Florida State University Marching Chiefs 1983: Los Angeles Super Drill Team

Los Angeles Super Drill Team 1982: Up with People

Up with People 1981: Trojan Marching Band, Helen O'Connell

Trojan Marching Band, Helen O'Connell 1980: Up with People, Grambling State University Band

Up with People, Grambling State University Band 1979: Ken Hamilton y bandas caribeñas

Ken Hamilton y bandas caribeñas 1978: Tyler Apache Belles, Pete Fountain, Al Hirt

Tyler Apache Belles, Pete Fountain, Al Hirt 1977: LAUSD All District Honor Marching Band

LAUSD All District Honor Marching Band 1976: Up With People

Up With People 1975: Mercer Ellington, Grambling State University Band

Mercer Ellington, Grambling State University Band 1974: University of Texas Longhorn Band

University of Texas Longhorn Band 1973: University of Michigan Marching Band, Woody Herman

University of Michigan Marching Band, Woody Herman 1972: Ella Fitzgerald, Carol Channing, Al Hirt

Ella Fitzgerald, Carol Channing, Al Hirt 1971: Florida A&M University Marching Band

Florida A&M University Marching Band 1970: Carol Channing

Carol Channing 1969: Florida A&M University Band

Florida A&M University Band 1968: Grambling State University Marching Band

Grambling State University Marching Band 1967: University of Arizona Band y Grambling State University Band

