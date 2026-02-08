Super Bowl 2026: Bad Bunny y todos los artistas en la historia del show de medio tiempo

Este domingo 8 de febrero, el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, se convertirá en el foco del deporte y el espectáculo con la gran final del Super Bowl 2026. Más allá del duelo en la cancha, el evento promete uno de los momentos más esperados del año: el show de medio tiempo, que en esta edición tendrá como protagonista a Bad Bunny.
El artista puertorriqueño hará historia al liderar la primera presentación íntegramente en español en el evento deportivo más visto del mundo. "Solo quiero que la gente se divierta, será una gran fiesta, y haré lo que la gente siempre espera de mí. Eso es lo que quiero llevar, y por supuesto mucho de mi cultura”, declaró Bad Bunny días antes del partido.
Su elección no ha estado exenta de polémica. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó públicamente la decisión y aseguró que no asistirá este año al Super Bowl. “Creo que es una pésima elección. Lo único que hace es sembrar odio. Terrible”, afirmó desde el Despacho Oval, generando aún más conversación en torno al espectáculo.
De bandas universitarias a estrellas globales
Durante las primeras décadas del Super Bowl, el entretenimiento del medio tiempo estuvo a cargo principalmente de bandas universitarias y espectáculos temáticos. Recién a inicios de los años 90, la NFL apostó por grandes estrellas para recuperar audiencia.
En 1991, New Kids on the Block marcó un punto de quiebre, pero fue Michael Jackson en 1993 quien redefinió el show de medio tiempo con una presentación histórica.
Desde entonces, el escenario ha sido ocupado por algunas de las figuras más influyentes de la música. Gloria Estefan y Justin Timberlake lideran la lista de artistas con más apariciones, con tres presentaciones cada uno. Les siguen nombres como Beyoncé, Bruno Mars, Usher, Kendrick Lamar, Mary J. Blige y Stevie Wonder, entre otros.
Lista completa de artistas del show de medio tiempo del Super Bowl
- 2026: Bad Bunny
- 2025: Kendrick Lamar, SZA
- 2024: Usher, Alicia Keys, Jermaine Dupri, H.E.R., will.i.am, Lil Jon, Ludacris
- 2023: Rihanna
- 2022: Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, 50 Cent, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, Anderson Paak
- 2021: The Weeknd
- 2020: Shakira, Jennifer Lopez, Bad Bunny, J Balvin
- 2019: Maroon 5, Travis Scott, Big Boi
- 2018: Justin Timberlake
- 2017: Lady Gaga
- 2016: Coldplay, Beyoncé, Bruno Mars
- 2015: Katy Perry, Lenny Kravitz, Missy Elliott
- 2014: Bruno Mars, Red Hot Chili Peppers
- 2013: Beyoncé, Kelly Rowland, Michelle Williams
- 2012: Madonna, CeeLo Green, LMFAO, Nicki Minaj, M.I.A.
- 2011: The Black Eyed Peas, Usher, Slash
- 2010: The Who
- 2009: Bruce Springsteen & The E Street Band
- 2008: Tom Petty & The Heartbreakers
- 2007: Prince
- 2006: The Rolling Stones
- 2005: Paul McCartney
- 2004: Janet Jackson, Justin Timberlake, Kid Rock, P. Diddy, Nelly
- 2003: Shania Twain, No Doubt, Sting
- 2002: U2
- 2001: Aerosmith, *NSYNC, Britney Spears, Mary J. Blige, Nelly
- 2000: Phil Collins, Christina Aguilera, Enrique Iglesias, Toni Braxton
- 1999: Gloria Estefan, Stevie Wonder, Big Bad Voodoo Daddy
- 1998: Boyz II Men, Smokey Robinson, Queen Latifah, Martha Reeves, The Temptations
- 1997: Dan Aykroyd, John Goodman, James Belushi, James Brown, ZZ Top
- 1996: Diana Ross
- 1995: Tony Bennett, Patti LaBelle, Arturo Sandoval, Miami Sound Machine
- 1994: Clint Black, Tanya Tucker, Travis Tritt, Wynonna, The Judds
- 1993: Michael Jackson
- 1992: Gloria Estefan, Brian Boitano, Dorothy Hamill
- 1991: New Kids on the Block
- 1990: Pete Fountain, Doug Kershaw, Irma Thomas
- 1989: Elvis Presto
- 1988: Los Rockettes, Chubby Checker
- 1987: George Burns, Mickey Rooney, Grambling State University Band y USC Trojan Marching Band
- 1986: Up with People
- 1985: Tops In Blue
- 1984: Florida State University Marching Chiefs
- 1983: Los Angeles Super Drill Team
- 1982: Up with People
- 1981: Trojan Marching Band, Helen O'Connell
- 1980: Up with People, Grambling State University Band
- 1979: Ken Hamilton y bandas caribeñas
- 1978: Tyler Apache Belles, Pete Fountain, Al Hirt
- 1977: LAUSD All District Honor Marching Band
- 1976: Up With People
- 1975: Mercer Ellington, Grambling State University Band
- 1974: University of Texas Longhorn Band
- 1973: University of Michigan Marching Band, Woody Herman
- 1972: Ella Fitzgerald, Carol Channing, Al Hirt
- 1971: Florida A&M University Marching Band
- 1970: Carol Channing
- 1969: Florida A&M University Band
- 1968: Grambling State University Marching Band
- 1967: University of Arizona Band y Grambling State University Band