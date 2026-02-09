Claudio Pizarro dijo presente en el Super Bowl: celebró la victoria de los Seahawks contra los Patriots

Un día para la historia. El último domingo, en el Levi's Stadium de la ciudad de Santa Clara (California), los Seattle Seahawks vencieron a New England Patriots y con ello se llevaron el título en el Super Bowl 2026.

En este partido, la final del fútbol americano, hubo presencia peruana. Y es que Claudio Pizarro, exjugador de la Selección Peruana y embajador del Bayern Munich en todo el mundo, asistió para ver en acción el cotejo definitorio de la National Football League (NFL).

Fue por medio de sus redes sociales oficiales que Claudio Pizarro compartió imágenes, a modo de historias en Instagram, en el recinto en el que se jugó el Super Bowl.

Pizarro estuvo en una de las tribunas principales del Levi's Stadium.

Claudio Pizarro se dejó ver en el Super Bowl 2026

Es más, el popular 'Bombardero de los Andes' dejó claramente evidencia su apoyo al elenco de Seattle, el cual se llevó la victoria.

Además, el también exfutbolista de Deportivo Pesquero, Alianza Lima, Werder Bremen y el Colonia disfrutó del show de medio tiempo. El mismo tuvo como protagonista al puertorriqueño Bad Bunny.

En lo que tiene que ver con el partido, Seattle Seahawks consiguió el segundo anillo de Super Bowl en su historia luego de derrotar por 29-13 a los New England Patriots, alzando un título que no ganaba desde el 2014.

Cinco goles de campo transformados por Jason Myers, un récord absoluto en el Super Bowl, un pase de 'touchdown' del 'quarterback' Sam Darnold a AJ Barner y una anotación de Uchenna Nwosu tras pérdida de Drake Maye entregaron al equipo de Mike Macdonald el título de la NFL tras una temporada en la que rozó la perfección.



