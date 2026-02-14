Dua Lipa deslumbra en la Berlinale 2026 mientras apoya a su pareja Callum Turner en el estreno de 'Rosebush Pruning'

La incógnita de la alfombra roja de Rosebush Pruning quedó despejada en la noche de este sábado con la presencia en la Berlinale 2026 de la cantante Dua Lipa junto a su pareja, el actor británico Callum Turner, uno de los protagonistas de la película del brasileño Karim Aïnouz.

La cantante británica llevaba un vestido negro ajustado transparente y se mostró muy sonriente y compenetrada con su pareja.

Otra estrella muy esperada en esta alfombra y en el festival era la actriz canadiense Pamela Anderson, que desfiló con un vestido de top rosa y falda en tonos verde manzana con un voluminoso manto a juego del mismo color.

La actriz española Elena Anaya, con falda corta de cuero negro y camisa y capa blanca, no dudó en expresar su agradecimiento ante "tanta gente cariñosa haciendo cola con este frío" y la locura desatada con la presencia de Dua Lipa y Turner y Pamela Anderson, su pareja en el filme.

"Es un sueño, absolutamente, esto es como un circo y una maravilla", afirmó en declaraciones a EFE, y agregó: "Bueno, es la magia del cine, ¿no? Así que muy contenta de formar parte de esta familia bonita".



Dua Lipa y Callum Turner asisten a la proyección de 'Rosebush Pruning' durante el 76.º Festival Internacional de Cine de Berlín, en Berlín, Alemania.Fuente: EFE

Sobre Anderson dijo que es "una mujer maravillosa y una gran compañera" con la que ha sido muy bonito actuar y "contar esta historia delirante sobre una familia tan desestructurada y tan distinta.

"Nadie va a ver una familia así nunca. Es la primera vez, yo creo que se cuenta una historia tan peculiar y diferente. Así que muy feliz de formar parte, de ser la paisajista de esa familia y de poder secuestrar a la madre de esos hermanos enloquecidos", dijo, al aludir a la trama del filme.

Para Anaya ha sido "un privilegio absoluto formar parte de este reparto estelar" y de estar en una película de Aïnouz, uno de sus directores favoritos, afirmó.

Grabar en España fue como sentirse en casa, muy cerca de su familia, y rodar en Barcelona, un lujo, aseguró.

"Estábamos en una casa absolutamente espectacular y bueno, son esas cosas que ofrece España, ¿no? De repente una villa brutalista en Barcelona que es muy impactante. Es como un personaje más de la película", añadió.

Las actrices Pamela Anderson (d) y Elena Anaya asisten a la proyección de 'Rosebush Pruning' durante el Festival Internacional de Cine de Berlín. Fuente: EFE