En lencería y al ritmo de ‘Thief of Hearts’: Madonna causó revuelo con su sensual baile [VIDEO]

La intérprete emocionó a sus fanáticos a hacer un lip sync de la canción que lanzó en 1992.

La ‘Reina del pop’ lo hizo de nuevo. A través de las redes sociales, Madonna se volvió tendencia después de hacer un lip sync de su canción Thief of Hearts, que forma parte de su disco Erotica (1992).

En su video, la intérprete luce una casaca animal print y una lencería negra de una pieza que combinó con unas panties del mismo color.

La caja de comentarios se llenó de elogios a Madonna: “La mejor cantante”, “Extrañábamos a esta Madonna”, “Es la única reina”, “Digan lo que digan, Madonna siempre será la reina del pop”, entre otros.

Después de este video, Thief of Hearts incrementó el número de reproducciones en Spotify y en Instagram, sus fanáticos la han usado para recrear el contenido.

Madonna hace llamado al papa León XIV para visitar Gaza

La cantante Madonna pidió ayuda para salvar "a los niños inocentes atrapados en el fuego cruzado de Gaza" antes de que mueran de hambre. Pidió al público en Instagram que done a diversas organizaciones humanitarias que proveen comida a los gazatíes, entre ellas World Central Kitchen y Women Wage Peace.

Madonna también espera la intervención del papa León XIV en un mensaje dirigido directamente al Pontífice: "Santísimo Padre, por favor, ve a Gaza y lleva tu luz a los niños antes de que sea demasiado tarde. Como madre, no puedo soportar ver su sufrimiento”.

"Los niños del mundo pertenecen a todos. Eres el único de nosotros a quien no se le puede negar la entrada", agregó, y reclamó que las puertas humanitarias se abran completamente para salvar a estos inocentes.