BTS en Perú: recomiendan a fanáticos informarse a través de canales oficiales para evitar estafas

En el programa Sencillo y al Bolsillo de RPP, Jorge Zeballos, especialista en ciberseguridad, recomendó a los usuarios informarse al detalle y a través de canales oficiales, para evitar estafas en la compra de entradas para conciertos, como el que ofrecerá la agrupación de k-pop BTS.

Cabe señalar que, hasta la fecha, no hay anuncio oficial de cuándo se realizará la preventa en Perú para las dos fechas programadas en Perú, el 9 y 10 de octubre.

"Para evitar caer en estafas o en delitos tecnológicos, lo más importante es estar adecuadamente informado. Por ejemplo, si yo tengo interés en comprar entradas de BTS, me informó a través del canal oficial. Y podrán darse cuenta que todavía ni siquiera hay fecha oficial de cuándo empiezan a venderse las entradas", mencionó Zeballos.

"Algunos medios a nivel de plataformas digitales han anunciado de todo. Algunos ya venden entradas a plazos. Ahí empieza la primera estafa, pagar a plazos tu entrada, cuando ni siquiera hay entradas", agregó.

Advertencia

Además, el especialista en ciberseguridad advirtió sobre el uso de un tipo de software llamado Infostealer, que está diseñado para robar información personal.

Este programa puede instalarse silenciosamente en dispositivos y extraer datos valiosos, lo que representa un riesgo significativo para la seguridad financiera de los usuarios.

Zeballos advirtió que la información sustraída puede terminar siendo vendida clandestinamente "en plataformas en la Deep web".

El experto subrayó que el Perú es un mercado atractivo para los delincuentes que operan en línea, dada la facilidad con la que los usuarios pueden caer en estas trampas.

"Un clic te puede quitar todo. Estamos hablando que está diseñado este programa para sacarlo todo", dijo.

Por lo tanto, aseguró que es fundamental que las personas tomen precauciones como verificar la autenticidad del sitio web antes de realizar transacciones financieras.

Estafas financieros: ¿cómo prevenir caer en este tipo de fraudes? | Fuente: RPP

¿Cómo adquirir la membresía para la preventa?

Jéssica Cuadros, integrante del staff del club de fans BTS Perú, explicó en el programa Encendidos de RPP cómo los fanáticos pueden prepararse para la preventa de entradas a través de la membresía oficial del grupo.

Cuadros señaló que la membresía oficial del grupo surcoreano se convierte en una opción primordial para asegurar las entradas a los conciertos.

"Dentro de nuestras redes de BTS Perú en Instagram hemos dejado un tutorial sobre cómo crearte la membresía oficial, ya que esto te ayuda a acceder a la preventa de tickets. Eso es una gran ventaja, porque la venta de entradas seguramente va a ser todo un loquerío" añadió.