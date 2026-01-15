Flavia Laos graba su nuevo álbum en HYBE, productora surcoreana de BTS y Santos Bravos

La cantante peruana inició las grabaciones de su próximo disco en las oficinas de HYBE, una de las productoras más influyentes del K-pop, y compartió detalles de esta nueva etapa.

La cantante y actriz peruana Flavia Laos dio un importante paso en su carrera musical al iniciar la grabación de su nuevo disco en las oficinas de HYBE, una de las productoras más influyentes de la industria musical surcoreana y responsable del éxito global de grupos como BTS, TXT, Seventeen y Enhypen, entre otros.

A través de sus redes sociales, la artista compartió su entusiasmo por este nuevo proyecto y mostró detalles de su llegada a la sede, donde también funciona el sello discográfico Sin Silencio. “Acompáñenme a las oficinas de HYBE, la sede de mi label Sin Silencio, al primer día de grabación de mi álbum ‘La Rubia Peligrosa’, que sale este año. ¡Ando feliz, feliz!”, expresó.

En el video, Flavia Laos muestra cómo son las instalaciones de la compañía y la dinámica de trabajo previa a las sesiones de grabación. Además, explicó que los artistas tienen acceso a zonas comunes con snacks antes de ingresar a los estudios, ya que las jornadas suelen extenderse durante todo el día.

Además, mostró foto y las firmas de los integrantes de Enhypen y con Santos Bravos, que está conformado por el peruano Alejandro Aramburú, el mexicano Kenneth Lavíll, el puertorriqueño Gabi Bermúdez, el norteamericano Drew Venegas y el brasileño Kauê Penna.

Flavia Laos abrirá concierto de Nicky Jam en Guatemala

La modelo e influencer peruana acaba de anunciar que será telonera en el concierto de Nicky Jam en la Explanada 5 en Guatemala programado para el 31 de enero de 2026.

Por medio de un afiche, publicado en sus redes sociales, la también actriz de la telenovela Ven, baila, quinceañera expresó su felicidad por acompañar al famoso cantante de reguetón en su gira Nicki Jam 2026 Tour.

Del mismo modo, la exintegrante de Esto es guerra compartió un breve video del intérprete de El amante y Te robaré invitando a sus seguidores a su nueva gira.

"Le abrimos a Nicky Jam en Guatemala este 31 de enero. Abrir el show de un artista que admiro desde siempre, en un país que no es el mío, es un regalo inmenso de la vida", expresó Flavia, quien recibió el apoyo de sus amistades y seguidores en los comentarios.