Trump arremete contra los Grammy y amenaza con demandar a Trevor Noah por broma que lo vinculó con Epstein

El presidente estadounidense reaccionó con dureza a un comentario del presentador de los Grammy 2026 y calificó la ceremonia como “prácticamente imposible de ver”.

Enfurecido. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con demandar al comediante Trevor Noah, conductor de los Grammy 2026, luego de que este hiciera una broma en la ceremonia en la que lo vinculó, de manera indirecta, con el fallecido millonario Jeffrey Epstein, acusado de múltiples delitos sexuales.

A través de su red social Truth Social, Trump calificó a Noah como “patético”, “mediocre” y “sin talento”, y aseguró que está evaluando acciones legales. “Parece que voy a enviar a mis abogados a demandar a este pobre, patético y tonto presentador”, escribió.

La controversia se originó durante la gala, cuando Noah, tras la victoria de Billie Eilish en Canción del Año, comentó en tono irónico que Trump “necesita una nueva isla desde que Epstein ya no está”, en referencia a Groenlandia. La reacción del público en el Crypto.com Arena de Los Ángeles fue inmediata, a lo que el comediante respondió: “Les dije que este es mi último año”.

La ceremonia también estuvo marcada por mensajes políticos. Varios artistas aprovecharon el escenario para manifestarse contra las políticas migratorias del gobierno estadounidense y contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Uno de los momentos más comentados fue cuando Bad Bunny, al recibir el premio a Álbum del Año, gritó “Fuera ICE”, lo que generó una ovación del público.

La respuesta de Donald Trump

Fiel a su estilo, Trump utilizó Truth Social para atacar a la ceremonia, a la que calificó como “lo peor” y “prácticamente imposible de ver”. También cargó contra la cadena que transmitía el evento y comparó negativamente a Trevor Noah con Jimmy Kimmel y "los premios de la Academia de bajos ratings".

El mandatario negó categóricamente haber estado en la isla de Epstein. “Noah dijo incorrectamente que Donald Trump y Bill Clinton pasaron tiempo en la Isla Epstein. ¡Falso! Nunca he estado allí, ni siquiera cerca”, afirmó, antes de advertir que el comediante “debería corregir sus datos, y rápido”.

Trump cerró su mensaje con nuevas amenazas legales: “Parece que enviaré a mis abogados para demandar a este pobre, patético, mediocre e idiota maestro de ceremonias, y lo demandaré por mucho. Prepárate, Noah, porque me voy a divertir contigo”.

¿Por qué Trevor Noah vinculó a Trump con Epstein?

El comentario de Noah se dio días después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el viernes 30 de enero, publicara millones de documentos adicionales relacionados con la investigación sobre Jeffrey Epstein, el financista acusado de tráfico sexual de menores.

Los archivos mencionan a figuras del mundo político, empresarial y del espectáculo, entre ellas Donald Trump y Bill Clinton. Clinton ha reconocido haber viajado en el avión de Epstein por actividades de su fundación, aunque ha negado haber conocido los crímenes del magnate o haber estado en su isla privada.

Adicionalmente, diversas víctimas han criticado que el Gobierno de Estados Unidos aún no haya publicado de forma íntegra los archivos del caso, pese a que el Congreso aprobó su difusión completa a finales de 2025.

