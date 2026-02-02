Últimas Noticias
En transparencias y topless: Chappell Roan tuvo el look más atrevido de los Grammy 2026

La cantante estadounidense en la alfombra roja de los premios Grammy 2026. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Octavio Guzmán
Brenda García Retamal

por Brenda García Retamal

·

Con una reinterpretación de un vestido de la firma Mugler del 98, la intérprete captó la atención de los asistentes por su llamativo look.

Los Grammy 2026 se llevaron a cabo el fin de semana y, como era de esperarse, hubo invitados que llamaron mucho la atención por sus looks, entre ellos el de la cantante estadounidense Chappell Roan 

La intérprete lució una reinterpretación de un vestido de la firma Mugler, uno de los diseños más polémicos del diseñador francés.  

Roan llegó a la alfombra roja con un atuendo color granate de tul y captó las miradas ya que lo más llamativo fue que estaba sostenido por unos piercings que cubrían sus pezones dejando a la vista el vientre y la espalda.  

Su cuerpo estaba decorado con tatuajes de henna que terminaba con la palabra ‘Princesa’. 

Para las entrevistas en la alfombra roja, se cubrió con una capa granate a juego. También llevó su larga melena pelirroja sobre el pecho para un look más recatado. 

El look de Roan se inspiró en la colección de alta costura "Jeu de Paume" primavera/verano 1998 de Manfred Thierry Mugler, reinterpretada para la colección primavera/verano 2026 de Miguel Castro Freitas. 

La cantante estadounidense Chappell Roan posa en la alfombra roja de la 68º edición de los premios Grammy este domingo, en Los Ángeles. | Fuente: EFE

Los looks llamativos de Chappell Roan 

El año pasado, en el mismo evento de los Grammy, usó un vestido vintage de Jean Paul Gaultier. Al recibir su gramófono como Mejor artista nuevo, recibió halagos por parte de los asistentes uso otro look: minivestido de manga larga con lazos XL y un gorro en forma de cono.  

Para la Semana de la Moda de París, llegó usando Valentino con un vestido donde combinó varias texturas como un corsé negro, un lazo rojo en la cintura y una falda larga con blondas.  

Para el desfile de Rabanne, Chappell Roan lució un look con estampado de serpiente y esta vez, fue su maquillaje quien robó las miradas: tez blanca y un cat eye hasta la cien.  

En su primera Met Gala, su traje fucsia de la marca Paul Tazewell lleno de lentejuelas y brillos captó la atención de los fotógrafos.  

