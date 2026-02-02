En transparencias y topless: Chappell Roan tuvo el look más atrevido de los Grammy 2026

Con una reinterpretación de un vestido de la firma Mugler del 98, la intérprete captó la atención de los asistentes por su llamativo look.

Los Grammy 2026 se llevaron a cabo el fin de semana y, como era de esperarse, hubo invitados que llamaron mucho la atención por sus looks, entre ellos el de la cantante estadounidense Chappell Roan.

La intérprete lució una reinterpretación de un vestido de la firma Mugler, uno de los diseños más polémicos del diseñador francés.

Roan llegó a la alfombra roja con un atuendo color granate de tul y captó las miradas ya que lo más llamativo fue que estaba sostenido por unos piercings que cubrían sus pezones dejando a la vista el vientre y la espalda.

Su cuerpo estaba decorado con tatuajes de henna que terminaba con la palabra ‘Princesa’.

Para las entrevistas en la alfombra roja, se cubrió con una capa granate a juego. También llevó su larga melena pelirroja sobre el pecho para un look más recatado.

El look de Roan se inspiró en la colección de alta costura "Jeu de Paume" primavera/verano 1998 de Manfred Thierry Mugler, reinterpretada para la colección primavera/verano 2026 de Miguel Castro Freitas.