Cliff Richard, ícono del rock británico, revela que recibió tratamiento contra el cáncer de próstata

Renzo Napa

por Renzo Napa

·

El legendario cantante británico, de 85 años, contó que recibió tratamiento durante el último año y pidió que se implemente un programa nacional de detección temprana para todos los hombres.

Cliff Richard reveló que fue tratado por cáncer de próstata durante el último año y aseguró que, por ahora, la enfermedad se encuentra bajo control. El cantante británico también respaldó públicamente las iniciativas que buscan que la sanidad pública autorice pruebas periódicas de detección para todos los hombres.

En una entrevista concedida este lunes a la cadena ITV, Richard, de 85 años, explicó que el diagnóstico llegó tras una revisión médica previa a una gira por Australia y Nueva Zelanda. “Por suerte, no ha hecho metástasis. No se ha extendido a los huesos ni a otras partes del cuerpo”, afirmó.

Las declaraciones de Richard se producen días después de que el rey Carlos III reiterara públicamente la importancia del diagnóstico temprano, tras anunciar que su tratamiento contra el cáncer —cuyo tipo no ha sido revelado— se reducirá el próximo año.

¿Cómo se encuentra Cliff Richard?

El intérprete señaló que el tratamiento ha sido efectivo hasta ahora, aunque reconoció que es difícil prever si la enfermedad podría regresar. “El cáncer ha desaparecido, por el momento, pero es imposible predecir el futuro”, comentó.

En ese sentido, insistió en la importancia de los controles médicos regulares. “Estoy convencido de que necesitamos, sin duda, hacernos pruebas y chequeos. Asimismo, dijo que es "absolutamente ridículo" no contar un programa de detección en Inglaterra.

"No entiendo cómo se puede decir: 'Podemos hacer esto, podemos hacer aquello, pero no hacemos esto por estas personas'", agregó. "Todos merecemos tener la misma posibilidad de hacernos una prueba y luego comenzar los tratamientos de forma temprana".

¿Quién es Cliff Richard?

Con una carrera que se extiende por más de seis décadas, Cliff Richard es considerado un pionero del rock and roll británico junto a su banda The Shadows. Su canción Move It es citada frecuentemente como el primer gran éxito del género en el Reino Unido.

A lo largo de su trayectoria, ha vendido más de 250 millones de discos en todo el mundo y ostenta el récord de haber colocado sencillos en el Top 20 del Reino Unido durante seis décadas consecutivas.

