Michael Douglas revela que Jack Nicholson solía burlarse de él por un detalle singular de su actuación

Michael Douglas compartió algunos recuerdos durante una sesión de preguntas y respuestas realizada antes de una proyección especial de Wall Street (1987), en Nueva York, donde relató anécdotas de su carrera y detalles poco conocidos del rodaje del filme.

Durante la conversación, Douglas reveló que su amigo y colega Jack Nicholson solía burlarse de él por una técnica de actuación muy específica, basada en el uso del cabello en sus personajes.

"El cabello [del personaje] siempre ha sido una parte importante de mi actuación", explicó el actor de 81 años. "Es curioso cómo ese tipo de cosas ayudan".

Según contó, Nicholson, hoy de 88 años, solía hacer comentarios al respecto.

"Jack Nicholson siempre me molestaba por actuar dándole énfasis al estilo del cabello. Decía: '¿Qué es eso de tu actuación con el cabello?'. Y yo le respondía: 'Deberías mirarte tú'", relató Douglas.

Cómo Michael Douglas llegó a interpretar a Gordon Gekko en Wall Street

En otro momento, Douglas habló sobre cómo llegó a interpretar a Gordon Gekko, su personaje en Wall Street y uno de los más recordados de su filmografía. El actor reveló que recién en los últimos años se enteró de que no fue la primera opción para el papel.

"Vi un artículo hace poco que decía que [el director] Oliver Stone primero fue donde Warren Beatty, quien lo rechazó, y luego donde Richard Gere, que también lo rechazó. Yo no sabía nada de eso. A uno siempre le gusta pensar que fue el elegido", comentó.

Douglas también recordó que, al leer el guion por primera vez, percibió la exigencia del proyecto. "No conocía a Oliver y cuando leí el guion vi que era un trabajo serio, muy serio. Así que estaba realmente feliz… No tienes muchos buenos papeles en la vida", señaló.

Michael Douglas participó en distintas colaboraciones bajo la dirección de Oliver Stone junto a figuras como James Woods, Tom Cruise, Kevin Costner y Val Kilmer.