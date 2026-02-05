Revelan la causa de la muerte de Gerardo Taracena, actor de 'Narcos' y 'Apocalypto'

La causa de muerte del actor Gerardo Taracena fue confirmada. El intérprete, conocido por su trabajo en producciones como Apocalypto, de Mel Gibson, así como la serie Narcos de Netflix y en películas del cine mexicano como ¿Qué culpa tiene el niño? y Mentada de madre, murió de manera súbita.

Durante el funeral, realizado en Ciudad de México, su amigo Enrique Cuevas explicó en entrevista con el canal de YouTube De la rosa TV que el deceso ocurrió de manera inesperada mientras Taracena se encontraba en la casa de la madre de su hija.

Agregó que el médico legista confirmó que Gerardo Taracena murió a causa de un infarto de miocardio. De hecho, dijo que el mexicano padecía de hipertensión, aunque aclaró que estaba bajo tratamiento.

"Es lamentable lo que pasó. Gerardo siempre fue, no sólo para mí, sino para muchos compañeros y vecinos de la calle, un gran ser humano, una excelente persona, antes que ser un gran actor", sostuvo.

La muerte de Gerardo Taracena fue confirmada el 31 de enero por el realizador Beto Gómez y por Marco Treviño, secretario general de la Asociación Nacional de Actores, al medio EL Universal.

Posteriormente, la ANDA publicó un mensaje de condolencias a sus familiares, amigos y a la comunidad artística.

¿En qué plataformas se puede ver Apocalypto?

La película Apocalypto, dirigida por Mel Gibson y protagonizada por el actor mexicano Gerardo Taracena, se encuentra disponible actualmente en distintas plataformas de streaming y servicios digitales, aunque su disponibilidad varía según la región.

Netflix : La película sí forma parte de su catálogo, pero únicamente en algunos países. México no se encuentra entre las regiones donde está disponible.

: La película sí forma parte de su catálogo, pero únicamente en algunos países. México no se encuentra entre las regiones donde está disponible. Peacock TV : Apocalypto está listada en esta plataforma de streaming de NBCUniversal, disponible exclusivamente para Estados Unidos.

: Apocalypto está listada en esta plataforma de streaming de NBCUniversal, disponible exclusivamente para Estados Unidos. Hulu: Otra alternativa para ver la cinta es Hulu, plataforma que también está integrada dentro del catálogo de Disney+ en ciertas regiones, aunque su disponibilidad depende del país.

Opciones de compra o renta digital:

Apple TV : Ofrece la posibilidad de rentar o comprar la película de manera digital. Esta opción permite verla por tiempo limitado o conservarla de forma permanente en la biblioteca del usuario, dependiendo del país.

: Ofrece la posibilidad de rentar o comprar la película de manera digital. Esta opción permite verla por tiempo limitado o conservarla de forma permanente en la biblioteca del usuario, dependiendo del país. Amazon Prime Video: La película está disponible para renta o compra digital, como parte del catálogo de Lionsgate. En algunos casos, puede accederse mediante pruebas gratuitas de hasta 30 días si el usuario aún no es suscriptor.