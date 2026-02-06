Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Melissa Klug muestra su apoyo a Youna para costear su tratamiento para el cáncer: "A colaborar"

Melissa Klug mostró su apoyo a Youna, expareja de Samahara Lobatón.
Melissa Klug mostró su apoyo a Youna, expareja de Samahara Lobatón. | Fuente: Instagram
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

La empresaria reaccionó ante la situación de la expareja de su hija Samahara Lobatón, quien fue diagnosticado de cáncer meses atrás. "Estoy tratando de ser fuerte", expresó Youna.

Youna viene promocionando una ‘Rifa pro-salud’ con el fin de costear su tratamiento para el cáncer. Por medio de sus redes sociales, el joven barbero contó que perdió su trabajo debido a las constantes citas que tiene con el hermatólogo cada semana.

“Es por esa razón por la cual estoy organizando esta rifa, de manera en la que ustedes puedan ganarse algunos de estos increíbles premios y también yo poder trabajar por este medio”, expresó la expareja de Samahara Lobatón.

En ese sentido, agradeció a todos sus seguidores por el apoyo brindado y por los mensajes de aliento que viene recibiendo.

“Yo sigo luchando, con miedo a veces, con esperanza otras, pero siempre con ganas de salir adelante. Gracias por escucharme, por el cariño de siempre y por estar”, acotó.

Quien también se solidarizó con Jonathan Horna Feijo, conocido como Youna, fue Melissa Klug. La empresaria no dudó en compartir en sus redes sociales el aviso de la rifa del joven influencer, quien reveló que viene teniendo complicaciones por la leucemia que padece.

“Por favor, si pueden colaborar. Y compartir”, escribió la empresaria mostrando así su apoyo con la expareja de su hija Samahara.

Melissa Klug respaldó a su hija Samahara Lobatón tras terminar su relación con Bryan Torres.
Melissa Klug respaldó a su hija Samahara Lobatón tras terminar su relación con Bryan Torres. | Fuente: Instagram

Youna cuenta que ya acumuló más de 5 000 soles para su rifa

Youna contó que ya viene acumulando más de 5 000 soles en apoyo recibido por las rifas que viene vendiendo para premios como motos eléctricas, televisores, celulares, entre otros.

“Es impresionante la cantidad de gente que se toma el tiempo de desearme bendiciones y enviarme palabras de apoyo, no se imaginan cuantos mensajes estoy recibiendo, si les digo que tengo más de 5 000 soles, no exagero y los leo a todos”, señaló en sus historias en Instagram.

Del mismo modo, Youna resaltó “ser nuevo” en las temáticas de las rifas, por lo que mencionó que irá avisando el día del sorteo. “Todo será en vivo y súper transparente”, añadió.

Por otro lado, el barbero agradeció a sus seguidores por los mensajes y el dinero que vienen dando para poder costear sus tratamientos para el cáncer.

“Muchísima gracias porque eso vale demasiado, es el tiempo que te tomas en escribirme algo tan lindo y desearme algo de corazón encomendable en tus oraciones les diré millón de veces gracias porque estoy sintiendo su cariño a miles de kilómetros de distancia”, expresó.

Youna, expareja de Samahara Lobatón, anunció que padece cáncer

A fines del año pasado, Youna informó, mediante su cuenta de Instagram, que fue diagnosticado con leucemia, un tipo de cáncer que se origina en la médula ósea y afecta a los tejidos del organismo encargados de la formación de la sangre.

De acuerdo con su testimonio, recibió la noticia el 21 de noviembre de 2025, luego de presentar problemas de salud mientras se encontraba trabajando. Tras acudir a un centro médico, el especialista dio con el diagnóstico.

"Creo que fue la noticia más dura de mi vida. Lo único que se me pasaba por la mente era mi hija, ya que mi diagnóstico era incierto, solo sabía que tenía cáncer, pero no qué tipo era, cuánto tiempo me quedaba y qué tan acelerado estaba", indicó en un video.

En esa misma línea, Youna señaló que fue sometido a una biopsia y permaneció internado durante varios días. "Me quedé internado como siete días (…). En el día seis me dieron el resultado, estaba ansioso y preocupado, pero gracias a Dios me diagnosticaron el tipo de cáncer que ya les mencioné", agregó.

Melissa Klug compartió la rifa organizada por Youna para costear su tratamiento para el cáncer.

Melissa Klug compartió la rifa organizada por Youna para costear su tratamiento para el cáncer.Fuente: Instagram (melissaklugoficial)

Te recomendamos
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Video recomendado
Tags
melissa klug youna

RPP TV

En Vivo

Más sobre Farándula

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA