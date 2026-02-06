Melissa Klug muestra su apoyo a Youna para costear su tratamiento para el cáncer: "A colaborar"

Melissa Klug respaldó a su hija Samahara Lobatón tras terminar su relación con Bryan Torres. |
Youna cuenta que ya acumuló más de 5 000 soles para su rifa
Youna contó que ya viene acumulando más de 5 000 soles en apoyo recibido por las rifas que viene vendiendo para premios como motos eléctricas, televisores, celulares, entre otros.
“Es impresionante la cantidad de gente que se toma el tiempo de desearme bendiciones y enviarme palabras de apoyo, no se imaginan cuantos mensajes estoy recibiendo, si les digo que tengo más de 5 000 soles, no exagero y los leo a todos”, señaló en sus historias en Instagram.
Del mismo modo, Youna resaltó “ser nuevo” en las temáticas de las rifas, por lo que mencionó que irá avisando el día del sorteo. “Todo será en vivo y súper transparente”, añadió.
Por otro lado, el barbero agradeció a sus seguidores por los mensajes y el dinero que vienen dando para poder costear sus tratamientos para el cáncer.
“Muchísima gracias porque eso vale demasiado, es el tiempo que te tomas en escribirme algo tan lindo y desearme algo de corazón encomendable en tus oraciones les diré millón de veces gracias porque estoy sintiendo su cariño a miles de kilómetros de distancia”, expresó.
Youna, expareja de Samahara Lobatón, anunció que padece cáncer
A fines del año pasado, Youna informó, mediante su cuenta de Instagram, que fue diagnosticado con leucemia, un tipo de cáncer que se origina en la médula ósea y afecta a los tejidos del organismo encargados de la formación de la sangre.
De acuerdo con su testimonio, recibió la noticia el 21 de noviembre de 2025, luego de presentar problemas de salud mientras se encontraba trabajando. Tras acudir a un centro médico, el especialista dio con el diagnóstico.
"Creo que fue la noticia más dura de mi vida. Lo único que se me pasaba por la mente era mi hija, ya que mi diagnóstico era incierto, solo sabía que tenía cáncer, pero no qué tipo era, cuánto tiempo me quedaba y qué tan acelerado estaba", indicó en un video.
En esa misma línea, Youna señaló que fue sometido a una biopsia y permaneció internado durante varios días. "Me quedé internado como siete días (…). En el día seis me dieron el resultado, estaba ansioso y preocupado, pero gracias a Dios me diagnosticaron el tipo de cáncer que ya les mencioné", agregó.