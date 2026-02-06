Melissa Klug muestra su apoyo a Youna para costear su tratamiento para el cáncer: "A colaborar"

Youna viene promocionando una ‘Rifa pro-salud’ con el fin de costear su tratamiento para el cáncer. Por medio de sus redes sociales, el joven barbero contó que perdió su trabajo debido a las constantes citas que tiene con el hermatólogo cada semana.

“Es por esa razón por la cual estoy organizando esta rifa, de manera en la que ustedes puedan ganarse algunos de estos increíbles premios y también yo poder trabajar por este medio”, expresó la expareja de Samahara Lobatón.

En ese sentido, agradeció a todos sus seguidores por el apoyo brindado y por los mensajes de aliento que viene recibiendo.

“Yo sigo luchando, con miedo a veces, con esperanza otras, pero siempre con ganas de salir adelante. Gracias por escucharme, por el cariño de siempre y por estar”, acotó.

Quien también se solidarizó con Jonathan Horna Feijo, conocido como Youna, fue Melissa Klug. La empresaria no dudó en compartir en sus redes sociales el aviso de la rifa del joven influencer, quien reveló que viene teniendo complicaciones por la leucemia que padece.

“Por favor, si pueden colaborar. Y compartir”, escribió la empresaria mostrando así su apoyo con la expareja de su hija Samahara.