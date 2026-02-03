Daddy Yankee cumple 50 años: celebra su legado y estrena 'Toy Hermoso' en su etapa cristiana

El cantante puertorriqueño celebra su cumpleaños recordando los inicios de su carrera y abrazando por completo su fe cristiana con una nueva canción.

Daddy Yankee celebra 50 años de vida. Cinco décadas que lo consolidaron como El Jefe del reguetón gracias a éxitos como Gasolina, y que hoy lo encuentran en una etapa distinta: alejado del género urbano y enfocado en la música cristiana. Para marcar este día, el artista estrenó Toy Hermoso, una canción con la que le dice al mundo que, pese a todo, sigue firme, agradecido y en paz.

El videoclip, dirigido por Jonathan Figueroa Mass, inicia con un arreglo de cuerdas que recuerda al mariachi. La primera imagen muestra al cantante en el centro de la escena, sosteniendo una torta de cumpleaños con el mensaje Happy Birthday y dos velas que, de forma simbólica, forman “05”. Rodeado de personas y sonriendo, el tema luego evoluciona hacia un ritmo más tropical mientras Daddy canta: “Yo estoy hermoso, viviendo sabroso, gozando de las bendiciones del más poderoso”.

El mensaje de Daddy Yankee por sus 50 años

A través de su cuenta de Instagram, Daddy Yankee compartió una reflexión acompañada de un video en el que se le ve caminando mientras repasa lo aprendido en su camino personal y espiritual.

“Aprendí que la vida no te forma en la comodidad, te forma en el proceso. En las caídas, en las dudas, en los momentos donde eliges no rendirte”, escribió.

Y agregó: “Mi fe en Jesús ha sido mi ancla. Él me sostuvo cuando me sentí débil, me dio esperanza cuando no veía claro y me enseñó a caminar con propósito. Llego a mis 50 con salud, con vida y con un corazón más auténtico. No perfecto, pero consciente”.

“Recuerda esto: nunca es tarde para sanar, crecer y creer”, concluyó. “Gracias Dios. Gracias vida. ¡Siempre firme y no paramos!”.

Días antes, el cantante también recordó sus inicios: “Fui un joven soñador del barrio que un día se atrevió a creer que era posible. Nunca fue fácil, pero siempre hubo fe”. En ese mismo mensaje destacó que su carrera no solo fue hacer música, sino ayudar a construir un género que nació en la calle.

“Este camino me exigió disciplina, humildad, carácter y también vulnerabilidad. Aprendí a caer, a levantarme y a nunca perder la esperanza, reconociendo siempre que Jesús es el centro de toda obra”, señaló.

Daddy Yankee, pionero del reguetón

Ramón Ayala Rodríguez, nombre real del artista, creció entre el residencial público Villa Kennedy, en Santurce, y el sector Las Lomas, en San Juan, junto a su familia. Fue allí donde nació su amor por la música, influenciado por la salsa y el hip-hop estadounidense, especialmente por Big Daddy Kane, de quien tomó parte de su nombre artístico.

En su adolescencia conoció a DJ Playero, quien producía mixtapes que fusionaban hip-hop y reggae dancehall en español, y le dio su primera oportunidad profesional. Fue en la producción Playero 34 donde, según el propio artista, se escuchó por primera vez la palabra reguetón.

Gasolina y el salto mundial

Tras un breve paso como dúo junto a Nicky Jam, Daddy Yankee lanzó en 2004 el álbum Barrio fino, que incluyó Gasolina, tema que impulsó definitivamente el reguetón a nivel global. Luego llegarían otros discos clave como El Cartel: The Big Boss, Mundial y Prestige.

En 2017, su colaboración con Luis Fonsi en Despacito rompió récords y se convirtió, durante un tiempo, en el video más visto en la historia de YouTube, superando los 8.900 millones de reproducciones.

Sin embargo, tras más de 30 años en la música urbana, en diciembre de 2023 anunció su conversión al cristianismo y su retiro del reguetón, asegurando que su nueva misión es “transformar vidas” a través de su fe.

En el plano personal, el artista también enfrentó momentos difíciles, como su divorcio de Mireddys González tras casi tres décadas de matrimonio, proceso que derivó en un conflicto legal por el control de sus empresas discográficas.

Hoy, a los 50 años, Daddy Yankee celebra con música, fe y una convicción clara: seguir adelante, agradecido y en paz. O, como lo expresa en su más reciente canción: “Esto es una guerra que pocos ven. Comienza desde que uno dice amén. Yo ando con Dios, tú dime con quién. Nadie va a descarrilar el tren”.

