'Avengers: Doomsday': los hermanos Russo revelan que los avances no son teasers ni tráilers, sino pistas

Anthony y Joe Russo advirtieron a los fans que los cuatro adelantos difundidos hasta ahora forman parte de un juego narrativo y no muestran escenas definitivas de la película.

“Presten atención”. Con ese mensaje, los hermanos Anthony y Joe Russo acompañaron este martes el lanzamiento del cuarto adelanto de Avengers: Doomsday, la próxima gran producción de Marvel Studios. Los directores aclararon que lo mostrado hasta ahora no debe interpretarse como teasers ni tráilers tradicionales, sino como pistas sobre la historia que se desarrollará en la película.

Los realizadores, responsables de algunos de los títulos más exitosos del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), han demostrado ser conscientes de la expectativa del público por conocer detalles de la cinta y han optado por una estrategia basada en el misterio y la anticipación.

A mediados de diciembre, los Russo sorprendieron con una publicación en redes sociales: una imagen borrosa en blanco y negro acompañada únicamente del mensaje #AvengersDoomsday. Días después, el 18 de diciembre, compartieron un clip animado con una cuenta regresiva que confirmaba que faltaba exactamente un año para el estreno en cines.

Las pistas de Avengers: Doomsday

El 23 de diciembre llegaron las primeras imágenes vinculadas a la película. En ellas se insinuaba el regreso de Chris Evans como Steve Rogers, acompañado además por la revelación de que el personaje ahora es padre. “La historia que nos trajo a todos hasta aquí. Siempre iba a volver a esto”, escribieron los directores.

A finales de ese mes, un nuevo adelanto estuvo centrado en Thor, interpretado por Chris Hemsworth, listo para una nueva batalla, pero decidido a regresar con vida junto a su hija adoptiva, la pequeña Love. "Cuando incluso un dios debe rezar por fuerza", fue el mensaje que acompañó las imágenes.

Ya en enero, el tercer avance apeló a la nostalgia con el regreso de personajes emblemáticos de la saga clásica X-Men, ahora integrados al MCU. El clip mostró a Charles Xavier (Patrick Stewart), Magneto (Ian McKellen) y a Cíclope (James Marsden). “¿Quién serás… cuando cierres los ojos?”, escribieron los Russo.

El cuarto y más reciente adelanto confirmó la llegada de Los Cuatro Fantásticos a Wakanda, marcando su primer encuentro con personajes del MCU. En las imágenes aparecen M’Baku (Winston Duke), Shuri (Letitia Wright), Namor (Tenoch Huerta Mejía) y Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach).

El mensaje de los hermanos Russo

Tras este último lanzamiento, los directores subrayaron un punto clave para los fans de la saga: “Lo que han estado viendo durante las últimas cuatro semanas no son teasers ni tráilers. Son historias”.

Aunque no ofrecieron mayores detalles, los Russo insistieron en que todas las imágenes difundidas deben entenderse como pistas narrativas, y reiteraron su advertencia al público: “Presten atención”.

¿Cuándo se estrena Avengers: Doomsday?

Tras varios ajustes en el calendario de estrenos, Marvel confirmó que la película llegará a los cines de Latinoamérica —incluido Perú— el jueves 17 de diciembre de 2026, mientras que en Estados Unidos y Canadá se estrenará un día después, el viernes 18 de diciembre.

