Daddy Yankee no apareció en la boda de su hija Jesaaelys Ayala [FOTOS]

Jesaaelys Ayala, hija del cantante puertorriqueño Daddy Yankee y de su exesposa Mireddys González, reveló que contrajo matrimonio en una ceremonia privada celebrada el pasado 4 de octubre de 2025. La joven de 29 años mantuvo la noticia en reserva durante tres meses antes de hacerla pública a través de sus redes sociales.

La influencer compartió en Instagram una serie de fotografías de la boda, en las que se le ve con su pareja, Carlos Olmo, a quien describió como "el amor de su vida". Hasta el momento, no ha dado a conocer el lugar donde se llevó a cabo la ceremonia.

Daddy Yankee, el gran ausente

De acuerdo con las fotos publicadas por Jesaaelys, el evento fue íntimo y contó con la asistencia de algunos amigos y familiares. Entre las instantáneas se le puede ver junto a su madre, Mireddys González, quien aparentemente la acompañó y la entregó en el altar.

En ese contexto, no pasó desapercibida la ausencia de Daddy Yankee, quien no aparece en ninguna de las imágenes compartidas. El artista tampoco se pronunció tras el anuncio del matrimonio de su hija.

El hecho de que no haya aparecido coincide con su separación y posterior divorcio de Mireddys González, luego de casi 30 años de matrimonio. Desde entonces, ambas partes han estado involucradas en disputas legales que continúan en curso.

Hasta ahora, no se ha confirmado si el intérprete fue invitado a la boda o si decidió no asistir.

Daddy Yankee y Mireddys González también son padres de Jeremy Ayala, mientras que el cantante tiene otra hija, Yamilette, fruto de una relación anterior.