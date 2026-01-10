“A romperla, mi rayo. Te amo”: Daniela Darcourt celebra fichaje de Luis Advíncula a Alianza Lima

La cantante peruana Daniela Darcourt no dejó pasar el reciente fichaje del futbolista Luis Advíncula por Alianza Lima y le dedicó un emotivo mensaje público a través de sus redes sociales.

Tras hacerse oficial el anuncio del club blanquiazul, la intérprete compartió una historia en su cuenta de Instagram en la que expresó su orgullo y apoyo incondicional al lateral derecho de la Selección Peruana, acompañando el mensaje con una imagen alusiva al nuevo reto deportivo del jugador.

“Bienvenido, mi blanquiazul. A romperla, mi rayo. Te amo”, escribió Darcourt.

El fichaje de Luis Advíncula ha generado gran expectativa entre los seguidores de Alianza Lima y se convierte en el octavo jale de Alianza Lima para la temporada 2026. Tras las incorporaciones de Jairo Vélez, Cristian Carbajal, D’Alessandro Montenegro, Luis Ramos, Alejandro Duarte, el argentino Federico Girotti y el uruguayo Mateo Antoni, se suma a los íntimos el ex Sporting Cristal.

Daniela Darcourt envía mensaje a Luis Advíncula.Fuente: IG: @danieladarcourtoficial

Advíncula regresa al fútbol peruano

Luis Advíncula aparece en la Liga1 tras un semestre en el que perdió la titularidad en Boca Juniors, pero donde tuvo una etapa positiva durante los cuatro años y medio en el club. En total, consiguió cuatro títulos y su momento cumbre fue durante el 2023, siendo decisivo en esa Copa Libertadores como el goleador del equipo, llegando y convirtiendo en la final ante Fluminense.

Natural de Chincha, inició su carrera futbolística en Alianza Atlético, pero es en Juan Aurich donde llega a debutar a nivel profesional en 2009. Tras ello llega a Sporting Cristal, club con el que se identifica y en sus dos etapas logró ser parte de dos títulos nacionales.

La trayectoria de Luis Advíncula también contempla su paso por el Hoffenheim de Alemania, el Ponte Preta de Brasil, el Vitória Setúbal de Portugal, el Bursaspor de Turquía, el Newell’s Old Boys de Argentina, Tigres y Lobos BUAP mexicanos y el Rayo Vallecano de España, antes de ir a Boca Juniors.