Dayron Martin admite que estuvo con Pamela López cuando no existía una separación formal con Anelhí Arias

Dayron Martin declaró que, mientras mantenía una relación con Anelhí Arias, tuvo encuentros esporádicos con Pamela López durante el tiempo en que residía en Trujillo y formaba parte de la orquesta Los Villacorta. Según explicó, estos hechos ocurrieron cuando las cosas no iban bien con su entonces pareja.

Las declaraciones surgieron luego de que Christian Cueva lo mencionara en una publicación, dando a entender que tuvo un presunto vínculo sentimental con la popular 'Kitty Pam'. Ante ello, el cantante cubano confirmó que sí existieron acercamientos, los cuales describió como situaciones pasajeras.

"En su momento fueron cosas fugaces, sin importancia", afirmó Martin a Trome. Agregó que en esa etapa Pamela López no era una figura conocida y nunca le preguntó si ella mantenía una relación sentimental, ya que ambos coincidían en Trujillo.

Dayron admite que no había una separación formal con Anelhí cuando estuvo con Pamela López

Al ser consultado sobre su situación sentimental con Anelhí Arias en ese tiempo, Dayron Martin detalló que ambos se encontraban distanciados físicamente, ya que él residía en Trujillo y ella en Lima, pero admitió que no existía una ruptura oficial.

"Estábamos separados de cuerpo, pero no había una separación formal", declaró el artista.

Por último, indicó que no guarda mayores recuerdos de ese tiempo, pues dice que los hechos no tuvieron importancia para él y que ahora solo busca aclarar lo ocurrido.



Anhelí Arias se enlaza en vivo y da su versión

Dayron Martin fue invitado el martes 3 de febrero al programa Amor y Fuego, donde confirmó que sí existió encuentros con Pamela López, a pesar de que ella lo había negado previamente.

Durante la emisión, Anelhí Arias se comunicó en vivo con el programa para brindar su versión de los hechos. Según sus declaraciones, dijo que estaba al tanto de esa relación y que la información era conocida en Trujillo.

También señaló haber recibió fotografías y videos como prueba de los encuentros con Pamela López; de hecho, aseguró que esa relación se habría extendido por dos años.

"Ella seguía yendo a los conciertos pese a que nos reconciliamos, seguía subiéndose al bus de los Villacorta, lo seguía buscando. Él vivía entre Trujillo y Lima, eso no fue algo de una noche, eso duró cerca de dos años", precisó Arias.



Finalmente, cuestionó que Pamela López se presentara como ajena a la situación, pues según su versión, ella sabía que Dayron Martin no era un hombre soltero durante ese tiempo.



"Ella tanto que se banderea de decir que es la empoderada, que las otras son las clandestinas, yo no. No señor, ella es la primera, no escupas al cielo que te cae. Quise encararla, pero me detuvieron. Cerca de dos años duró eso porque Dayron vivió 4 años en Trujillo, concluyó.

