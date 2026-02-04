Jorge Guerra confirma romance con una exactriz de 'Al fondo hay sitio': ¿de quién se trata?

Jorge Guerra, el actor que interpreta a Jimmy en Al fondo hay sitio, está siendo vinculado sentimentalmente con una actriz que formó parte del elenco de la serie. En los últimos días, varias publicaciones en las redes sociales de ambos alimentaron versiones de que su romance habría comenzado en el set de grabación.

En varias imágenes compartidas, el actor aparece junto a la joven Silvana Picco, quien tuvo una participación secundaria en la producción. Ella hizo el papel de Chabela Pampañaupa durante algunos episodios; su personaje apareció cuando Emiliano conoció a la gemela de Isabella Maldini.

Además, en otra etapa de la serie, dio vida a la madre de Isabella Maldini en su adolescencia.

Jorge Guerra confirma romance con Silvana Picco.Fuente: Instagram: Silvana Picco

Comentario de Mónica Sánchez en Instagram confirma romance

Las especulaciones aumentaron luego de que ambos realizaran un viaje reciente a Arequipa. En las publicaciones de ese paseo, Silvana Picco respondió a los comentarios de Jorge Guerra con expresiones cariñosas y emojis de corazón, lo que llamó la atención de sus seguidores.

Sin embargo, el detalle que terminó por confirmar la relación en Instagram fue la reacción de Mónica Sánchez, quien interpreto a Charito en la serie. "Hermosa pareja, los abrazo", comentó la actriz en una de las publicaciones.

Desde su ingreso a Al fondo hay sitio, Jorge Guerra ha mantenido su vida personal alejada de la exposición mediática; de hecho, hasta hace poco no se le conocía una pareja. Cabe señalar que los rumores no son recientes; en meses anteriores, ambos ya habían compartido algunas imágenes juntos.

Este romance se da a pocos días de que su excolega, la actriz Guadalupe Farfán, confirmara en TikTok su relación con Mathias Spitzer, también compañero de elenco de Al fondo hay sitio.

Guadalupe Farfán, exactriz de 'Al fondo hay sitio', confirmó relación con Mathias Spitzer

La joven actriz peruana Guadalupe Farfán volvió a llamar la atención de sus seguidores tras compartir en redes sociales un video con Mathias Spitzer, actor con quien trabajó en la serie Al fondo hay sitio. Como era de esperarse, las imágenes reavivaron -una vez más- los rumores sobre un romance entre ambos.

Luego de anunciar su salida de la producción televisiva, Farfán se ha mantenido activa en TikTok e Instagram. Fue precisamente en la primera red social donde la actriz publicó un video junto a Spitzer, acompañándolo con el siguiente mensaje: "Jaja los rumores son ciertos, Mathias Spitzer", seguido de un emoji de corazón.

Mathias Spitzer participó en Al fondo hay sitio interpretando al Doctor Vivas, personaje que tuvo un romance con July Flores, el rol que estuvo a cargo de Guadalupe Farfán. Aunque la historia no continuó en la ficción, sus interacciones cariñosas fuera de las cámaras de la serie despertaron el interés de sus seguidores.