“Lo que se está contando está lejos de la verdad”: Marc Anthony se pronuncia tras el conflicto de los Beckham

Al parecer, Brooklyn y David Beckham no están cerca de la reconciliación. Después de su comunicado expresando su descontento con su familia y de alejarse de ellos, el DJ Fat Tony, encargado de la música en su boda con Nicola Peltz, reveló que Marc Anthony tuvo algo que ver en esta rencilla. Por ese motivo, el intérprete de salsa decidió hablar por primera vez del tema.

¿Qué tuvo que ver Marc Anthony en el conflicto entre los Beckham?

Fat Tony detalló que el cantante Marc Anthony, quien actuó como invitado durante la boda, llamó primero a Brooklyn al escenario mientras interpretaba una canción. Los asistentes, según el DJ, esperaban que Nicola Peltz se uniera a su esposo para el primer baile de la pareja. Sin embargo, el salsero pidió que subiera al escenario “la mujer más hermosa de la sala”, refiriéndose a Victoria Beckham.

El DJ recordó que Brooklyn quedó “devastado” al darse cuenta de que no iba tener su primer baile con su esposa, quien abandonó la sala “llorando desconsoladamente”. Según su relato, Brooklyn se quedó en el escenario y, tras una indicación de Marc Anthony, bailó con su madre frente a los invitados.

Marc Anthony responde a estas revelaciones

En conversación con The Hollywood Reporter, el salsero aseguró que “lo que se está contando está lejos de ser la verdad”. Por otro lado, resaltó que no tiene nada que decir sobre lo que está sucediendo con la familia Beckham:

“Son una familia maravillosa. Los conozco desde antes de que nacieran los niños. Soy el padrino de Cruz (tercer hijo de David y Victoria). Tengo una relación muy estrecha con ellos. Pero no tengo nada que decir sobre lo que ocurrió allí”.

Luego añadió: “Es extremadamente desafortunado cómo se está desarrollando todo, pero lo que se está contando no es ni de lejos la verdad”.

¿Qué pasó entre Brooklyn Beckham y sus padres?

Después de meses de especulaciones sobre el distanciamiento entre Brooklyn Beckham y sus padres, Victoria y David Beckham, el modelo decidió finalmente contar su versión. Lo hizo este lunes a través de seis historias publicadas en Instagram, en un mensaje sin filtros que sorprendió tanto por su extensión como por la gravedad de las acusaciones.

“He guardado silencio durante años y he hecho todo lo posible por mantener estos asuntos en privado”, comienza el testimonio de Brooklyn. “Desafortunadamente, mis padres y su equipo han seguido recurriendo a la prensa, dejándome sin otra opción que hablar por mí mismo y decir la verdad sobre solo algunas de las mentiras que se han publicado”.

Según su relato, el conflicto se originó con su relación con la actriz estadounidense Nicola Peltz y se intensificó durante los preparativos de su boda en 2022. “No quiero reconciliarme con mi familia. No me están controlando, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida”, escribió.