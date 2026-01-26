¿Sydney Sweeney en problemas con la ley? Actriz genera polémica tras colgar sostenes en cartel de Hollywood

Sydney Sweeney estaría en problemas con la ley. La actriz de Euphoria viene generando polémica luego de que TMZ revelara este lunes un video donde aparece escalando el icónico cartel de Hollywood ubicado en las montañas de Los Ángeles, en California.

¿Qué pasó? Resulta que Sydney fue grababa escalando una de las letras del cartel con un conjunto de sostenes y brasieres para luego colgarlos para “adornar” el letrero. Esta acción de la actriz, de acuerdo con fuentes del citado medio internacional, sería para promocionar su nueva línea de lencería.

“Un equipo de producción filma mientras Sydney asciende bajo el manto de la oscuridad. Ella y su equipo llegaron a la cima de las letras y colgaron un tendedero de sujetadores. Sweeney observa con regocijo su obra. Jeff Bezos es inversor, así que sin duda está bien financiado”, reportó TMZ.

Del mismo modo, se conoció que la estrella de The Housemaid (La empleada) logró un permiso de FilmLA para filmar en el cartel de Hollywood. Sin embargo, la también modelo estadounidense “no tenía permiso par tocar o trepar el cartel en sí (…) y, al igual que los sujetadores, el permiso tenía condiciones”.