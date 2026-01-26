Últimas Noticias
¿Sydney Sweeney en problemas con la ley? Actriz genera polémica tras colgar sostenes en cartel de Hollywood

Sydney Sweeney viene generando controversia tras escalar cartel de Hollywood y colgar sostenes.
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

La actriz de La empleada y Euphoria fue grabada escalando el icónico cartel de Hollywood. Según TMZ, Sydney Sweeney podría ser denunciada por presunto allanamiento y vandalismo.

Sydney Sweeney estaría en problemas con la ley. La actriz de Euphoria viene generando polémica luego de que TMZ revelara este lunes un video donde aparece escalando el icónico cartel de Hollywood ubicado en las montañas de Los Ángeles, en California.

¿Qué pasó? Resulta que Sydney fue grababa escalando una de las letras del cartel con un conjunto de sostenes y brasieres para luego colgarlos para “adornar” el letrero. Esta acción de la actriz, de acuerdo con fuentes del citado medio internacional, sería para promocionar su nueva línea de lencería.

“Un equipo de producción filma mientras Sydney asciende bajo el manto de la oscuridad. Ella y su equipo llegaron a la cima de las letras y colgaron un tendedero de sujetadores. Sweeney observa con regocijo su obra. Jeff Bezos es inversor, así que sin duda está bien financiado”, reportó TMZ.

Del mismo modo, se conoció que la estrella de The Housemaid (La empleada) logró un permiso de FilmLA para filmar en el cartel de Hollywood. Sin embargo, la también modelo estadounidense “no tenía permiso par tocar o trepar el cartel en sí (…) y, al igual que los sujetadores, el permiso tenía condiciones”. 

Sydney Sweeney fue grabada escalando el icónica cartel de Hollywood en Los Ángeles.
Sydney Sweeney podría ser denunciada por allanamiento ilegal y vandalismo

Por otro lado, TMZ reveló un correo electrónico de la Cámara de Comercio de Hollywood, propietaria del icónico letrero, en el cual advierte que estaba prohibido grabar. Menos escalar y colgar sostenes por lo que la actriz podría ser denunciada.

“La Cámara aclaró que su productora fue notificada de que no podía grabar el letrero ni usar el video sin la aprobación previa de la Cámara. Qué Sydney suba la colina y el cartel y luego lo adorne con sujetadores podría incluso ponerla en peligro legal por allanamiento ilegal y/o vandalismo”, sostiene el portal.

Asimismo, Steve Nissen, presidente y director ejecutivo (CEO) de la Cámara de Comercio de Hollywood, confirmó que no otorgaron los permisos a la productora que buscaba promocionar la línea de lencería de Sweeney. “No se concedió ningún permiso para hacer esto, como se requiere”, manifestó.

Finalmente, TMZ emitió la consulta de si se presentaría alguna denuncia policial por allanamiento o vandalismo, pero no se obtuvo una respuesta. “Los sujetadores se quitaron después de la sesión fotográfica, pero Sydney, y compañía, dejaron 4 o 5 sostenes”, acotó.

Sydney Sweeney posando en el Avant Premiere de la película The Housemaid.
Sydney Sweeney protagonizará nueva adaptación de Custom of the Country

Días atrás, se reveló que Sydney Sweeney protagonizará —y producirá— una nueva adaptación cinematográfica de Custom of the Country (Las costumbres del país), la clásica novela de Edith Wharton.

Según informó Variety, la estrella de Hollywood encarnará a Undine Spragg, "una ambiciosa mujer del Medio Oeste que intenta ascender socialmente en la Nueva York de principios del siglo XX".

La película, que aún no inicia sus grabaciones, será dirigida y escrita por Josie Rourke. De igual manera se conoció que la directora de casting, Nina Gold, viene formando un elenco de reparto entorno a la actriz. "Se espera que la fotografía principal comience próximamente", se lee.

Cabe resaltar que Sydney Sweeney protagoniza la película, en cartelera, de suspenso erótico The Housemaid (La empleada) junto a Amanda Seyfried y Brandon Sklenar. El filme viene recaudando más de 217 millones de dólares de taquilla a nivel mundial.

