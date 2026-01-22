El legado de ‘Zoboomafoo’ sigue vivo: nació Junius, el bisnieto del famoso lémur

Los hermanos Kratt confirmaron la noticia a través de las redes sociales generando una ola de comentarios entre sus seguidores.

El programa Zoboomafoo fue parte de la infancia de muchos. El lemúr Jovian, que sirvió de inspiración para la serie infantil, invitaba a todos a conocer el mundo animal en un espacio para grandes y chicos junto a los hermanos Kratt. Sin embargo, después de risas y entretenimiento, murió a los 20 años en 2014.

Pero no todo es tristeza, ya que su legado sigue. El Duke Lemur Center, un centro de investigación donde estuvo viviendo y que pertenece a la Universidad Duke, en Carolina del Norte, Estados Unidos, anunció el nacimiento de Junius, nieto de Jovian.

Así anunciaron el nacimiento del nieto de Zoboomafoo

“La sifaka Francesca de Coquerel (nieta de Jovian, alias Zoboomafoo) dio a luz al niño Junius. Junius es la primera descendencia de Francesca de nueve años con Remus de catorce años. Francesca y Remus han sido una pareja dulce desde su primera presentación, cuando Remus inmediatamente se acicaló y cantó a su nuevo compañero, y son co-padres con entusiasmo de su nuevo bebé. Su cuidadora principal, Sarah M., observa que a menudo ve a los dos padres sentados en una cesta juntos y simultáneamente acicalando a su hijo”, se lee en la descripción de la imagen.

¿Qué fue de los hermanos Kratt, creadores de Zoboomafoo?

En noviembre de 2021, el último programa Zoboomafoo llegó a su fin. Después de que los hermanos Kratt se despidieron, se mudaron a Ottawa, donde comenzaron a crear contenidos educativos sobre animales y también trabajaron en la serie Wild Kratts o por su nombre en español Las aventuras de los Kratt.