Actor de 'Doctor Who' anunció la muerte de su perro en redes sociales, pero recibe críticas por mostrarlo en video

El actor John Barrowman, reconocido por su trabajo en la serie Doctor Who, comunicó en sus redes sociales la muerte de su perro 'Jack Harkness', un Jack Russell Terrier que lo acompañó durante 18 años. El intérprete publicó un video en su cuenta de X en el que aparece sosteniendo a su mascota sin vida.

Barrowman, de 58 años, dijo que su engreido murió poco después de que él regresara de un viaje que hizo por trabajo. "Esperó hasta que llegara a casa y murió en paz en los brazos de su papá", mencionó.

En el mismo mensaje, el actor señaló que 'Jack Harkness' murió debido a su avanzada edad. "Fue un buen chico, un amigo leal y nuestro Jackamo durante 18 años. Estamos muy tristes, pero agradecidos de que haya muerto por vejez y no haya sufrido, añadió.

También reconoció que era consciente de que Jack se encontraba "en su etapa final".

"Fue muy difícil. Pero llegué a casa esta noche y él todavía estaba con nosotros. Lo pusimos en la cama a mi lado y lo sostuve, y sentí que su corazón se detenía y ahora se ha ido. Murió en mis brazos. Estoy triste, pero es justo como lo deseaba. Me esperó todo el día. Es un buen chico. Gracias por todo su apoyo y paciencia", relató.

Mensajes de apoyo y críticas tras el video del actor de Doctor Who cargando a su perro sin vida

Tras la publicación del video, John Barrowman recibió varios mensajes de apoyo de parte de sus seguidores. Sin embargo, también generó diversas críticas en las redes sociales. Algunos usuarios cuestionaron la decisión del actor de mostrar al animal sin vida. "¿Qué le pasa a la gente? Lamento mucho que haya perdido a su amada mascota, pero, ¿por qué nos filmamos sollozando con mascotas muertas?", escribió una usuaria.

"Llorar es un momento privado", señaló otro seguidor, mientras que un usuario identificado como Rex cuestionó: "Como dueño de un perro, vi esto (muy brevemente) y pensé de inmediato que era un comportamiento extraño". Por último, el usuario @mrgreyvanman compartió en X lo siguiente: "Habiendo perdido varios perros en mi vida, sé el dolor que siente. Sin embargo, nunca tuve la necesidad de filmarlo".

John Barrowman es conocido por su afecto con los animales y por haber adoptado varios perros. Su mascota fallecida llevaba el nombre del personaje Capitán Jack Harkness, al que el actor dio vida en Doctor Who y en su 'spin-off' Torchwood.