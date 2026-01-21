¿Vuelve 'Rebelde'? Anahí y Alfonso Herrera se juntan y alborotan las redes sociales con guiño a la telenovela

Anahí y Alfonso Herrera se juntan y alborotan las redes sociales con guiño a Rebelde. | Fuente: Instagram (anahi)

Sorpresa. Anahí Puente y Alfonso Herrera se juntaron y avivan un posible regreso de Rebelde, la exitosa telenovela juvenil de Televisa del 2004 que generó un apogeo cultural en toda Latinoamérica con sus personajes, creando posteriormente, además, la famosa banda de pop mexicana RBD.

Por medio de sus redes sociales, la actriz que interpretó a Mia Colucci compartió este miércoles un video donde aparece al lado del actor que hizo de Miguel Arango, su interés romántico en Rebelde.

En un primer momento, ambos actores aparecen de espaldas para luego mirarse fijamente de manera sorpresiva y volteando hacia la cámara confirmando así su reencuentro y haciendo que miles de fans puedan tener la posibilidad de ver otra vez a la principal pareja de Rebelde.

Finalmente, ambos dejan ver una gran sonrisa. Anahí agarra del pecho a su excompañero, quien muestra su felicidad al reencontrarse con la actriz mexicana. "Mía y Miguel por siempre", se lee en la descripción que colocó Anahí.

Eso no es todo. El propio Alfonso Herrera compartió el mismo video en sus redes sociales lo que hace pensar que los dos están listos para mostrar un nuevo proyecto juntos. "No es IA", sostuvo el actor de 42 años.

Por otra parte, diversos usuarios ya empezaron a especular sobre una vuelta de Rebelde o un regreso de RBD con la inclusión de ‘Pocho’ Herrera. “¿Será que nos fuimos al cielo y estamos todos soñando?”, “Viniendo aquí cada 5 segundos solo para confirmar si estoy soñando”, “Lo mejor del 2026”, fueron algunos de los comentarios.