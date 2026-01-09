Sarah Jessica Parker recibe premio honorífico en los Globos de Oro 2026 por su trayectoria en TV

Con un look al estilo Carrie Bradshaw, la famosa actriz fue homenajeada en una pre gala de los Globos de Oro y se conmovió al dar su discurso.

En la víspera de la 83° edición de los Globos de Oro, que se celebrará el domingo 11 de enero en Los Ángeles, la actriz Sarah Jessica Parker recibió el galardón Carol Burnett por su trayectoria y su extensa contribución al mundo de la televisión y el cine.

Este reconocimiento se creó en 2019 y lleva el nombre de la primera ganadora histórica quien redefinió el lenguaje de la televisión. En su discurso, la protagonista de Sex and the City y de su secuela And just like that se emocionó al tener el premio en sus manos:

“En una noche como esta me veo obligada a reflexionar, me siento increíblemente afortunada de haber podido trabajar en el tipo de proyectos que hice, aprender de leyendas y actores emergentes, tener historias extraordinarias que contar y grandes directores. Siento que saqué mucho más de lo que jamás había esperado”, dijo después de recibirlo de las manos de su esposo, el también actor Matthew Broderick.

En el escenario también le acompañaron James Wilkie, uno de sus hijos, y sus compañeros de la serie: Kristin Davis (Charlotte) y Evan Handler (Harry).

En la pre gala de los Globos de Oro 2026, Sarah Jessica Parker lució un vestido blanco metalizado evocando a su personaje Carrie Bradshaw. Con una gargatilla de perlas y un colgante de corazón de diamantes, combinó el look con una mini chaqueta bolero de seda negra.

From feeling inspired by The Carol Burnett Show growing up, to receiving one of television’s highest honors, Sarah Jessica Parker takes the #GoldenEve stage to accept the renowned Carol Burnett Award. 👏 pic.twitter.com/jXEGUJiQrR — Golden Globes (@goldenglobes) January 9, 2026

Hellen Mirren también recibió un Globo de Oro honorífico

Aparte de Sarah Jessica Parker, Hellen Mirren también obtuvo un premio Carol Burnett en la ceremonia.

“Este premio significa muchísimo. Para mí, los tres grandes momentos en Hollywood: tener una estrella en el Paseo de la Fama, recibir un Oscar y este reconocimiento esta noche. Tres experiencias increíbles”, señaló Mirren.

La actriz cuenta con una trayectoria de más de seis décadas en las que ha interpretado a la reina de Inglaterra en The Queen (La reina) y ha sido reconocida con premios como el Oso de Oro de Honor del Festival Internacional de Berlín.

A la ceremonia, asistieron la propia Carol Burnett y actores como Harrison Ford, Viola Davis, Ted Danson o Colman Domingo.