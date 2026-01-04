Evangeline Lilly, actriz de ‘Lost’ y ‘Ant-Man’, revela daño cerebral tras fuerte accidente en la playa

La estrella canadiense narró que la caída fue más grave de lo pensado. Explicó cómo ha afectado su salud y su rutina diaria.

Después de meses de haber hecho público que tuvo un accidente en la playa, la actriz Evangeline Lilly reveló a sus seguidores que tiene malas noticias. El último fin de semana, la recordada protagonista de Ant-Man contó que ha sufrido lesiones en el cerebro que le están afectando en su día a día.

“Tengo daño cerebral”

En mayo de 2025, Evangeline se desmayó mientras estaba dando un paseo en la playa y cuando cayó, su cabeza chocó con una roca. Felizmente, fue atendida por un equipo médico:

“En el hospital, las enfermeras y el médico entraron en acción de inmediato, más decididos a encontrar la causa de mi desmayo que a suturar el agujero que la roca me había hecho en la cara. Les sonreí con ironía. ‘No encontrarán nada’, dije con voz aturdida”, contó.

Tras su proceso de recuperación, Evangeline Lilly se vio obligada a guardar reposo y, luego del escáner cerebral que le hicieron en la clínica, el médico le dio el diagnóstico: “Tengo daño cerebral por la lesión cerebral traumática y posiblemente otros factores”.

Evangeline Lilly vio el lado positivo tras su accidente

“Muchos me han preguntado cómo estoy. Muchos me han preguntado sobre las tomografías cerebrales que me hicieron. Y ya llegaron los resultados”, comenzó su mensaje. Después continuó mencionando que tiene malas noticias sobre su conmoción cerebral.

Según la actriz, “casi todas las áreas de mi cerebro están funcionando a una capacidad reducida”. Por otro lado, el accidente le ha dejado secuelas, pero asegura que no se dará por vencida.

“Ahora mi trabajo es llegar al fondo del asunto con los médicos y luego embarcarme en el duro trabajo de solucionarlo, algo que no me entusiasma porque siento que trabajar duro es todo lo que hago”.

Sin embargo, de esta mala situación, Evangeline Lilly vio el lado positivo y aseguró sentirse bendecida: “No pasa nada. Mi deterioro cognitivo desde que me partí la cara me ha ayudado a bajar el ritmo y a terminar el 2025 con más tranquilidad”.

¿Quién Evangeline Lilly?

El papel más famoso de Evangeline Lilly fue el de Kate Austen en la serie de televisión Perdidos o Lost, por su nombre en inglés, que se emitió entre 2004 y 2010.

Antes de saltar a la televisión trabajó como modelo e hizo papeles pequeños en Smallville y Kingdom Hospital hasta que llegó a Lost. además, ha participado en la trigolía de El Hobbit como Tauriel y como Hope en Ant-Man.

