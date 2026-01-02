Dior presentó su campaña Primavera-Verano 2026 con Kylian Mbappé [FOTOS]

La casa Dior presentó su campaña publicitaria Primavera-Verano 2026, una propuesta de la nueva etapa creativa iniciada tras la incorporación de Jonathan Anderson como director de las líneas femenina y masculina. Por primera vez en una campaña de la marca, modelos de ambos géneros comparten protagonismo.

Las imágenes fueron captadas por el fotógrafo David Sims y muestran una estética renovada que marca una evolución clara en la identidad de la firma desde el nombramiento de Anderson, ocurrido en junio. La campaña combina fotografías en color y en blanco y negro.

Kylian Mbappé como embajador de Dior

La campaña reúne a figuras reconocidas de distintos ámbitos. Entre los rostros seleccionados se encuentran el futbolista Kylian Mbappé, la actriz Greta Lee, el actor y director Louis Garrel y el intérprete Paul Kircher. Junto a ellos aparecen las modelos Sunday Rose, hija de Nicole Kidman y Keith Urban, Laura Kaiser y Saar Mansvelt Beck.

Sunday Rose, de 17 años, sigue ampliando su presencia en el mundo de la moda tras sus recientes apariciones en desfiles y campañas de importantes casas. En esta ocasión, comparte escena con Kylian Mbappé, quien alterna estilismos que van desde prendas informales hasta propuestas más formales.

Bolsos y complementos

La propuesta incluye además una amplia selección de bolsos y complementos. Destacan nuevas versiones del Lady Dior, así como modelos Book Tote con bordados inspirados en portadas literarias. En la línea masculina aparece el bolso Normandie, mientras que para mujer se anticipan diseños como Cigale, Crunchy y Diorly.

Entre las piezas especiales figura una edición del Lady Dior con borlas rojas, desarrollada en colaboración con la artista Sheila Hicks. En calzado, la campaña muestra diferentes líneas para hombre y mujer, alineadas con el nuevo lenguaje visual de la marca.

El concepto creativo estuvo a cargo de Benjamin Bruno, mientras que el estilismo y la belleza fueron desarrollados por el equipo habitual que colabora con Jonathan Anderson en sus proyectos para Dior.