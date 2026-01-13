BTS en Perú: cómo convertirte en ARMY oficial del grupo para acceder a la preventa exclusiva de entradas

BTS llegará por primera vez al Perú tras confirmar dos presentaciones en Lima para los días 9 y 10 de octubre. Tras el anuncio oficial, Jéssica Cuadros, integrante del staff del club de fans BTS Perú, explicó en el programa Encendidos de RPP cómo los fanáticos pueden prepararse para la preventa de entradas a través de la membresía oficial del grupo.

Durante la entrevista, Cuadros resaltó el entusiasmo que ha generado el anuncio de la llegada del septeto surcoreano al país y explicó por qué cuenta con un público tan diverso en edades.



"Los fans de BTS tienen edades bien variadas. Encuentras desde niños, adultos, incluso adultos mayores, porque el sentido de sus canciones y las letras van a un público súper amplio. Te puedes identificar con ellas en cualquier etapa de la vida. Eso ha hecho que BTS conecte con mucha gente y que genere este cambio tan grande, porque hace años no veíamos que un grupo que canta en coreano suene en la radio", señaló.

La versatilidad de BTS

Cuadros explicó que la versatilidad musical del grupo también ha sido importante para sumar seguidores en distintos países.

"Ellos hacen varios géneros: pop, rap, hip-hop, R&B, incluso rock. Tuvieron una etapa en la que, de manera individual, sacaron álbumes con estilos distintos. Por ejemplo, uno lanzó temas con influencia de jazz, otro se enfocó más en el rap. Eso también hace que conecten con mucha gente", comentó.

En cuanto a las letras, señaló que desde hace varios años, los integrantes de BTS abordan temas relacionados con la vida cotidiana y la salud mental.

"Cuando eran más jóvenes, en 2016 por ejemplo, hablaban bastante sobre el reto de los jóvenes y la presión de los adultos ante el futuro, sobre lo que tienes que hacer a largo plazo y cómo a veces uno se siente mal por no cumplir ciertas expectativas. También hablaban de la importancia de la salud mental y de sentirse bien con uno mismo. Muy pocas bandas hacían énfasis en eso", indicó.

¿Qué es el ARMY? El fandom más grande de BTS

Se trata de un momento muy esperado por su ARMY, nombre oficial del fandom del grupo, que es un acrónimo de 'Adorable Representative M.C. for Youth' (Adorables Representantes MC para la Juventud). siendo 'M. C.' las siglas de maestro de ceremonias.

De esta manera, sus fans son vistos como un "ejército que los apoya y los protege".

Según New York Times, ARMY también participa en eventos de activismo social para causas sociales. Por ejemplo, en 2020, los fans recaudaron más de 1 millón de dólares para el movimiento Black Lives Matter.



"Perú ahorita está súper emocionado porque es algo que venimos pidiendo desde hace muchos años. Y sí, se han anunciado dos fechas, entonces estamos súper felices. Va a ser el 9 y 10 de octubre", precisó.

Guía para obtener la membresía oficial de BTS y preventa de entradas



A raíz del anuncio de la visita de BTS al Perú, otro de los temas de mayor interés entre las ARMY es la compra de entradas, especialmente la posibilidad de acceder a la preventa. En ese sentido, Jéssica Cuadros señaló que la membresía oficial del grupo surcoreano se convierte en una opción primordial para asegurar las entradas a los conciertos.

"Dentro de nuestras redes de BTS Perú en Instagram hemos dejado un tutorial sobre cómo crearte la membresía oficial, ya que esto te ayuda a acceder a la preventa de tickets. Eso es una gran ventaja, porque la venta de entradas seguramente va a ser todo un loquerío"añadió.

Para quienes buscan acceder a la preventa de entradas en Lima, el club de fans BTS Perú ha difundido la siguiente guía práctica en sus redes sociales: