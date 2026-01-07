Fernando Carrillo defiende a Delcy Rodríguez y confiesa: “Ha sido el gran amor de mi vida”

Fernando Carrillo, recordado por su etapa como galán de telenovelas en éxitos como Rosalinda y María Isabel, vuelve a estar en el centro de la polémica. Esta vez, no por un nuevo proyecto artístico, sino por sus recientes declaraciones políticas y personales en defensa de Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, a quien calificó como “el gran amor de su vida”.

En una entrevista con el programa Contigo en la mañana de Chilevisión, el actor venezolano no solo confirmó que mantuvo una relación amorosa con Rodríguez, sino que salió al frente de las acusaciones en su contra. “La conozco muy bien. Fue mi pareja durante tres años... hará lo que sea más beneficioso para resolver esta situación", afirmó días después de la captura de Nicolás Maduro por parte del gobierno de Estados Unidos.

Pone las manos al fuego por Rodríguez

Carrillo también respondió a las versiones que apuntan a una supuesta traición de Rodríguez hacia Maduro. “La historia delatará a los traidores”, sostuvo, antes de agregar: “Si hay alguien chavista en Venezuela es el presidente Maduro, y si hay alguien madurista es Delcy Rodríguez. No he conocido una mujer más fiel, honesta, noble, luchadora y valiente”.

El actor fue aún más enfático al hablar de su vínculo personal con la funcionaria. “Hoy puedo decir que ha sido el gran amor de mi vida”, declaró, destacando además su inteligencia y liderazgo político.

Más revelaciones de Fernando Carrillo

Las declaraciones no quedaron ahí. En otra entrevista, esta vez en La mañana con Moria, el programa de Moria Casán en El Trece, Carrillo volvió a elogiar a Rodríguez. “Es una mujer leal, fiel, noble, valiente, inteligentísima. Y por eso este país no se ha ido al hundimiento total”, aseguró.

En el mismo espacio, el actor defendió la gestión del gobierno venezolano y afirmó que la crisis migratoria fue provocada desde el exterior. “El éxodo venezolano fue inducido. Nos quitaron la comida, el dinero, las medicinas. Esto se viene construyendo desde hace 20 años, desde el golpe de Estado de 2002”, dijo, arremetiendo también contra figuras como Juan Guaidó.

Carrillo sostuvo que los jóvenes venezolanos fueron empujados a emigrar por una campaña de desinformación. “Les hicieron creer que aquí no había futuro, les quitaron las oportunidades y los bombardearon mediáticamente”, señaló.

Asimismo, comparó la situación de los derechos humanos en la región y lanzó duras críticas contra El Salvador. “El mayor centro de torturas del mundo no está en Venezuela, está en el CECOT. Allí llevaron ilegalmente a 252 venezolanos inocentes y gracias a Dios y al presidente Maduro fueron rescatados”, afirmó.

Finalmente, responsabilizó a la oposición venezolana por la crisis política y económica del país y apuntó directamente contra María Corina Machado. “Ha sido la causante de muchas sanciones y desgracias que hemos vivido los venezolanos. Hoy no la quiere ni Trump”, sostuvo, antes de cerrar con una frase contundente: “¿Quién está al mando del país hoy? La mujer más brillante de la política mundial”.

