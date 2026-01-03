Farándula peruana expresa su apoyo al pueblo venezolano tras captura de Nicolás Maduro

Figuras como Ricardo Mendoza, Korina Rivadeneira y Carlos Galdós compartieron mensajes de esperanza y solidaridad con el pueblo venezolano.

Así como varias celebridades venezolanas mostraron su respaldo, diversas figuras de la farándula peruana utilizaron sus redes sociales para pronunciarse tras la captura de Nicolás Maduro, enviando mensajes de apoyo, esperanza y solidaridad al pueblo venezolano en un momento considerado histórico para la región.

Farándula peruana se pronuncia tras captura de Maduro

La conductora Gigi Mitre compartió una imagen alusiva a Venezuela con un claro su respaldo al país caribeño. En la misma línea, el comunicador Carlos Galdós publicó un mensaje directo y contundente: “Venezuela libre”.

Uno de los mensajes más emotivos llegó de parte de Ignacio Baladán, personalidad uruguaya vinculada a la TV peruana, quien expresó la profunda emoción que generó el hecho:

“No soy de Venezuela, pero estoy emocionado y sin poder dormir. Qué lindo ver feliz a tanta gente amiga después de tanto sufrimiento. Por fin son libres. Venezuela, todos los países estamos con ustedes”, escribió.

La organizadora de certámenes de belleza Jessica Newton también se sumó a las muestras de solidaridad: “Hoy el mundo amaneció pensando en Venezuela, de corazón espero que este nuevo año les traiga la libertad”, señaló.

El cantante Diego Val compartió imágenes de ciudadanos venezolanos celebrando en las calles con carteles que decían “Venezuela Libre”, “Libertad” y “Renace Venezuela”. Mientras tanto, el comediante Ricardo Mendoza optó por su estilo humorístico y publicó frases como: “Se cayó de Maduro” y “Hoy los deliverys llegan completos”.

La modelo Natalie Vértiz también se pronunció con un mensaje breve: “Venezuela libre”. Finalmente, la influencer y modelo venezolana radicada en Perú Korina Rivadeneira compartió su emoción:

“Estoy llorando, es un hecho. Soñando despierta, aún no puedo procesarlo”.

