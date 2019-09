Los Jonas Brothers reinventaron la intro de "Friends" a propósito del 25 aniversario de la serie. | Fuente: Instagram

¿Es posible que exista alguien que no sea fan de "Friends"? Difícil. En el marco del 25 aniversario de la comedia, los Jonas Brothers celebraron a su peculiar manera reinterpretando la icónica introducción al ritmo del "I'll be there for you" de The Rembrandts.

El trío compartió, en Instagram, un divertido video que usa escenas de su tema "Sucker" para dar forma a la apertura de la ya legendaria serie de televisión.

Usando la tipografía original de "Friends", Nick, Joe y Kevin Jonas aparecen como protagonistas masculinos, mientras sus parejas ─Priyanka Chopra, Sophie Turner y Danielle Jonas─ son los femeninos.

Los Jonas Brothers se encuentran de gira por su nuevo álbum "Happiness Begins". | Fuente: Instagram

Cuando no están rindiendo homenaje a "Friends", los Jonas Brothers presentan conciertos como parte de su gira por su nuevo álbum "Happiness Begins", el primero que publican en seis años.

La canción "Sucker" se convirtió en uno de los éxitos del verano, en EE.UU., con ocho semanas en el primer puesto de Billboard´s Hot 100. Además, este año se lanzaron a cantar en español con el tema "Runaway", una colaboración con Sebastián Yatra, Daddy Yankee y Natti Natasha.

Mira el video de los Jonas Brothers que rinde homenaje a "Friends". | Fuente: Instagram

25 AÑOS DE "FRIENDS"

En setiembre de este año, se cumplieron 25 años de la emisión del primer capítulo de "Friends". Durante años, los fans han especulado acerca de nuevos capítulos de la comedia sin que, por el momento, se haya concretado ningún plan o proyecto al respecto.

El elenco de "Friends" se ha mantenido unido después del final de la popular serie en el 2004. La mayoría ha continuado trabajando en la actuación. Jennifer Aniston firmó para una nueva producción de Apple por la que cobrará US$ 1'100.000 por capítulo. Lisa Kudrow está rodando las cintas "Long Shot" y "Booksmart". Mientras que Courteney Cox alista la serie para Facebook "9 Months with Courteney Cox". (Con información de Europa Press)