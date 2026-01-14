Últimas Noticias
Murió Gloria Rocha, histórica directora de doblaje latino de 'Dragon Ball' y 'Sailor Moon'

Gloria Rocha fue directora de doblaje de icónicas series como 'Dragon Ball' y 'Sailor Moon'.
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

Luto en anime. Gloria Rocha fue una de las figuras más influeyentes del doblaje en México. Actores René García y Eduardo Garza confirmaron su deceso este miércoles.

Gloria Rocha Contreras, la directora de doblaje latino de históricas series animadas como Dragon Ball y Sailor Moon, falleció este miércoles a los 94 años, así lo confirmó el actor de voz y también director de doblaje Eduardo Garza, recordado por su interpretación de Krillin en la saga de Dragon Ball Z y considerado uno de los alumnos más cercanos de Rocha.

“Hoy perdimos a una gran mujer, alguien que cambió la vida de millones de personas”, comenzó diciendo Garza en sus redes sociales resaltando el trabajo de Gloria Rocha, considerada una de las figuras más influyentes de la historia del doblaje en México. “Hasta siempre, ‘Madrina’”, concluyó el mensaje.

Quien también se pronunció por el deceso fue René García, popular actor de voz del personaje de Vegueta en Dragon Ball Z. Fue a través de un emotivo post en Instagram que el artista mexicano no pudo ocultar su tristeza por la partida de ‘La madrina’, afectuoso apodo dado por los diferentes actores y actrices que comenzaron en el doblaje.

“Con las emociones muy encontradas hoy. Te agradezco madrina por el enorme cariño que me diste siempre, por esos personajes que, quien lo iba a decir, me dieron otra vida. Ya te extrañaba desde antes. Espero que estés en un mejor lugar”, se lee en el post con fotografías de René junto a Rocha, Mario Castañeda, entre otros.

La directora de doblaje Gloria Rocha Contreras junto al actor de voz Mario Castañeda.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Gloria Rocha?

Hasta el momento, se desconoce la causa de la muerte de Gloria Rocha. Diversos medios internacionales señalan que habría estado delicada de salud y que estuvo junto a su familia en México, país donde desarrolló toda su trayectoria como actriz de voz y directora de doblaje convirtiéndose en una gran referente del rubro en Latinoamérica.

Cabe destacar que Rocha falleció el 14 de enero de 2016, el mismo día de su cumpleaños 94. Ella deja un gran legado para futuras generaciones marcando historia en el anime, las caricaturas y las series animadas de televisión.

Gloria Rocha también fue directora de doblaje del anime Sakura Card Captors.
¿Quién fue Gloria Rocha?

Gloria Rocha Contreras fue una actriz de voz, productora y directora de doblaje de series animadas de televisión y películas de cine. Nació en Ciudad de México el 14 de enero de 1932.

Inició su carrera en 1960, en una época en la que el doblaje en México apenas comenzaba a consolidarse como una industria formal. Es reconocida como una de las responsables del éxito del anime en Latinoamérica doblando el idioma japonés al castellano y convirtiendo así la cultura anime en un auge en la región.

Como intérprete de voz es recordada por personajes como Miss Piggy en Los Muppets, la detective Velma en Scooby-Doo y Olivia Olivo en Popeye. En dirección de doblaje, estuvo al frente de famosas series animadas como: Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Sailor Moon, Slam Dunk y Sakura Card Captors. En el 2012, se retiró oficialmente del doblaje.

Otras producciones en doblaje en cine más reconocidas fueron: American Pie: tu primera vez, El Rey Escorpión, La dama de hierro, Llévame a casa esta noche, Pesadilla en la Calle Elm, Un gran mentiroso, Viernes 13, entre otros.

