Histórico: Humberto Vélez, la icónica voz latina de 'Homero', apareció en Los Simpson [VIDEO]

Histórico. Humberto Vélez, el legendario actor de voz de Homero Simpson, fue homenajeado apareciendo como un personaje animado en un reciente episodio de Los Simpson emitido el último domingo 28 de diciembre tanto en Estados Unidos, por Fox, como en Latinoamérica, por Disney+.

El actor mexicano de doblaje para radio y televisión cumplió uno de sus grandes sueños al ser incluido en el capítulo ‘¡The Fall Guy-Yi-Yi!’, de la temporada 37 de la popular serie creada por Matt Groening.

En dicho capítulo, Vélez prestó su voz en inglés a El hombre abejorro (Bumblebee Man), uno de los personajes más emblemáticos del programa.

En la trama, Pedro ‘Abejorro’ ya no puede hacer sus clásicas escenas de riesgo por lo que le pide a Homero que lo reemplace con las caídas y accidentes.

“Aunque no lo creas, no me propuse ser un comediante físico. Salí de México con sueños de convertirme en un actor serio en Hollywood”, expresó El hombre abejorro, quien lloraba junto a Homero, antes de caer por las escaleras del histórico templo maya de Chichén Itzá.

“¡Homero!”, gritó Marge. “¡Papá!”, expresó Bart. “El patrimonio mundial de la Unesco”, acotó Lisa.

Seguidamente, diversos turistas se empezaron a reír de Homero y El hombre abejorro cuando apareció un personaje con bigote, lentes y cabello canoso inspirado en Humberto Vélez, quien exclamó con la voz latina de Homero: “El dolor de este hombre me quita mis propias penas”.

Es así como el actor mexicano fue homenajeado por la serie original de Los Simpson con su versión animada recordando su interpretación de Homero durante más de 36 años convirtiéndose en un ícono en la televisión.

Humberto Vélez es conocido por ser la voz latina del personaje Homero Simpson.Fuente: Facebook (Humberto Vélez)

¿Qué otras celebridades aparecieron en el último episodio de Los Simpson?

Este último episodio de Los Simpson se hizo en homenaje a la cultura mexicana, así como a sus principales figuras.

Entre las celebridades que aparecieron está el director de cine Alejandro González Iñárritu, quien se interpretó así mismo. En el episodio, el cineasta mexicano ganador del Óscar le ofrece a El hombre abejorro un papel principal para la película Bee-Va México.

Cabe resaltar que Humberto Vélez no fue el único actor de voz homenajeado en Los Simpson. En el reciente episodio, también apareció Patricia Arévalo, la actriz de voz de Lisa, personificada en una niña, además de Claudia Motta, artista que viene haciendo la voz latina de Marge, y quien fue personificada en la anciana que acompaña a la pequeña.

Finalmente, hicieron su aparición Los Tigres del Norte. La banda musical de Sinaloa interpretó la canción original de dicho episodio con el nombre de "El corrido de Pedro y Homero".