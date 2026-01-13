Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Luto en las historietas: murió Scott Adams, creador de la famosa tira cómica 'Dilbert'

El dibujante Scott Adams fue el creador de la famosa historieta cómica satírica Dilbert.
El dibujante Scott Adams fue el creador de la famosa historieta cómica satírica Dilbert. | Fuente: Instagram/Andrews McMeel Publishing
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

El dibujante Scott Adams falleció a los 68 años tras ser diagnosticado con cáncer de próstata, confirmó su exesposa Shelley Miles. Donald Trump y Elon Musk lamentaron su deceso.

Scott Adams, el creador de la famosa tira cómica y satírica Dilbert, falleció este martes a los 68 años luego una larga lucha contra el cáncer de próstata diagnosticado en mayo del 2025. Fue su exesposa, Shelly Miles, quien confirmó la noticia de su deceso durante la transmisión en vivo del programa Real Coffee with Scott Adams.

El dibujante estadounidense estaba internado en cuidados paliativas desde la semana pasada, donde se grababa y daba breves comentarios sobre su estado de salud en redes sociales.

En ese sentido, la cuenta de X del propio Scott Adams compartió una carta abierta a sus seguidores escrita el último 1 de enero donde declara su conversión al cristianismo como uno de sus últimos cambios en su vida. "Aunque soy un no creyente, acepto a Jesucristo como mi señor y salvador", se lee.

Cabe resaltar que Adams, quien es considerado un vanguardista de humor gráfico del siglo XXI, ya no salía de su domicilio debido a la metástasis extendida por el cáncer. De hecho, días atrás mencionó que sus posibilidades de recuperación eran "esencialmente cero" pidiendo a sus seguidores orar por él.

Dilbert es una tira cómica satírica creada por Scott Adams que apareció en los periódicos y en televisión.
Dilbert es una tira cómica satírica creada por Scott Adams que apareció en los periódicos y en televisión. | Fuente: Andrews McMeel Publishing
Te recomendamos
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Video recomendado
Tags
Scott Adams Dilbert tira comica

RPP TV

En Vivo

Más sobre Celebridades

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA