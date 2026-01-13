Luto en las historietas: murió Scott Adams, creador de la famosa tira cómica 'Dilbert'

Scott Adams, el creador de la famosa tira cómica y satírica Dilbert, falleció este martes a los 68 años luego una larga lucha contra el cáncer de próstata diagnosticado en mayo del 2025. Fue su exesposa, Shelly Miles, quien confirmó la noticia de su deceso durante la transmisión en vivo del programa Real Coffee with Scott Adams.

El dibujante estadounidense estaba internado en cuidados paliativas desde la semana pasada, donde se grababa y daba breves comentarios sobre su estado de salud en redes sociales.

En ese sentido, la cuenta de X del propio Scott Adams compartió una carta abierta a sus seguidores escrita el último 1 de enero donde declara su conversión al cristianismo como uno de sus últimos cambios en su vida. "Aunque soy un no creyente, acepto a Jesucristo como mi señor y salvador", se lee.

Cabe resaltar que Adams, quien es considerado un vanguardista de humor gráfico del siglo XXI, ya no salía de su domicilio debido a la metástasis extendida por el cáncer. De hecho, días atrás mencionó que sus posibilidades de recuperación eran "esencialmente cero" pidiendo a sus seguidores orar por él.