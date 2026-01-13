Últimas Noticias
Con 'Titi' y Catalina Santana, Telemundo inicia rodaje de nueva temporada de 'Sin senos sí hay paraíso'

Carmen Villalobos y Gregorio Pernía iniciaron con las grabaciones para la telenovela Sin senos sí hay paraíso.
| Fuente: Telemundo Global Studios
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

La cuarta temporada de 'Sin senos sí hay paraíso' comenzó a grabarse en Colombia con sus protagonistas Carmen Villalobos, Gregorio Pernía, Majida Issa, entre otros.

Sin senos sí hay paraíso regresa a la televisión con su cuarta temporada. La popular telenovela colombiana ya inició sus grabaciones con sus protagonistas: Carmen Villalobos (Catalina Santana), Majida Issa (Yésica Beltrán, 'La Diabla'), Catherine Siachoque (Hilda Santana) y Gregorio Pernía (Aurelio ‘Titi’ Jaramillo).

Fue la propia cadena Telemundo que compartió este martes las primeras imágenes de los protagonistas con una sesión de fotos antes del inicio del rodaje del primer capítulo de la nueva temporada de Sin senos sí hay paraíso.

En el carrusel de fotos también aparecen Fabián Ríos (Albeiro Marín), Carolina Gaitán (Catalina Marín), Johanna Fadul (Daniela Barrera), Francisco Bolívar (José Luis Vargas, 'Jota'9, entre otros.

"Arrancaron las grabaciones de Sin senos sí hay paraíso y no podemos estar más emocionados de tener a este elenco de vuelta", describió Telemundo.

Según un comunicado de prensa, las escenas de la telenovela se harán en Colombia teniendo como objetivo representar "el regreso de un universo icónico, ahora reinventado con una visión audaz y contemporánea que presenta nuevos conflictos, intensas luchas de poder y una narrativa cargada de emoción".

Cabe resaltar que Sin senos sí hay paraíso tiene tres temporadas que llegaron como una secuela de la emblemática telenovela de modelos y narcotraficantes Sin senos no hay paraíso, estrenada el 2008.

Sin senos sí hay paraíso volverá con su cuarta temporada en Telemundo y Disney Plus .
| Fuente: Telemundo Global Studios

¿De qué tratará la cuarta temporada de Sin senos sí hay paraíso?

De acuerdo con el reporte, esta nueva temporada se enfoca "en el submundo del modelaje webcam en Medellín, como una modalidad que provee fantasías a os clientes y donde Catalina Santana se alía con la DEA, una vez más, para desmontar dicha organización".

"El regreso sigue a Catalina Santana y a Aurelio 'Titi' Jaramillo mientras intentan reconstruir sus vidas lejos de las sombras de su pasado. Esa frágil paz se rompe cuando Catalina descubre que su hermana está en la mira de una organización criminal, obligándola a regresar a un mundo que creía haber dejado atrás", se lee en la sinopsis oficial.

¿Dónde se podrá ver la cuarta temporada de Sin senos sí hay paraíso?

La cuarta temporada de Sin senos sí hay paraíso se podrá ver en Estados Unidos por la cadena Telemundo mientras que en Latinoamérica se podrá ver de manera exclusiva de Disney+.

¿Quiénes actuarán en la cuarta temporada de Sin senos sí hay paraíso?

La cuarta temporada contará con sus protagonistas: Carmen Villalobos (Catalina Santana), Majida Issa (Yésica Beltrán, 'La Diabla'), Catherine Siachoque (Hilda Santana), Gregorio Pernía (Aurelio ‘Titi’ Jaramillo), Fabián Ríos (Albeiro Marín), Carolina Gaitán (Catalina Marín), Johanna Fadul (Daniela Barrera), Francisco Bolívar (José Luis Vargas, 'Jota').

De igual manera, estarán: Arturo Barba, Elizabeth Gutiérrez y Estefanía Gómez ('Aura María' de Yo soy Betty, la fea). También se suman:  Isabela Amado, Juan Zuluaga, Carolina Gaitán, Osvaldo de León, Val Dorantes, María Laura Quintero, Giovanna Romo, Yankel Stevan, Liliana González, Izzi Rodríguez, Juana Arboleda, Nataly Cadavid, Camila Taborda, Pablo Astiazarán, Sandra Zellweger, Jerónimo Henao y Adrián Makala.

"Estamos muy entusiasmados de iniciar la producción de este nuevo capítulo, moderno y audaz, de una franquicia tan icónica (…) Con un elenco extraordinario y una producción de primer nivel", declaró Javier Pons, chief content officer y head de Telemundo Studios.

