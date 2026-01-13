Con 'Titi' y Catalina Santana, Telemundo inicia rodaje de nueva temporada de 'Sin senos sí hay paraíso'

Sin senos sí hay paraíso regresa a la televisión con su cuarta temporada. La popular telenovela colombiana ya inició sus grabaciones con sus protagonistas: Carmen Villalobos (Catalina Santana), Majida Issa (Yésica Beltrán, 'La Diabla'), Catherine Siachoque (Hilda Santana) y Gregorio Pernía (Aurelio ‘Titi’ Jaramillo).

Fue la propia cadena Telemundo que compartió este martes las primeras imágenes de los protagonistas con una sesión de fotos antes del inicio del rodaje del primer capítulo de la nueva temporada de Sin senos sí hay paraíso.

En el carrusel de fotos también aparecen Fabián Ríos (Albeiro Marín), Carolina Gaitán (Catalina Marín), Johanna Fadul (Daniela Barrera), Francisco Bolívar (José Luis Vargas, 'Jota'9, entre otros.

"Arrancaron las grabaciones de Sin senos sí hay paraíso y no podemos estar más emocionados de tener a este elenco de vuelta", describió Telemundo.

Según un comunicado de prensa, las escenas de la telenovela se harán en Colombia teniendo como objetivo representar "el regreso de un universo icónico, ahora reinventado con una visión audaz y contemporánea que presenta nuevos conflictos, intensas luchas de poder y una narrativa cargada de emoción".

Cabe resaltar que Sin senos sí hay paraíso tiene tres temporadas que llegaron como una secuela de la emblemática telenovela de modelos y narcotraficantes Sin senos no hay paraíso, estrenada el 2008.