Con 'Titi' y Catalina Santana, Telemundo inicia rodaje de nueva temporada de 'Sin senos sí hay paraíso'

Sin senos sí hay paraíso volverá con su cuarta temporada en Telemundo y Disney Plus . |
Fuente: Telemundo Global Studios
¿De qué tratará la cuarta temporada de Sin senos sí hay paraíso?
De acuerdo con el reporte, esta nueva temporada se enfoca "en el submundo del modelaje webcam en Medellín, como una modalidad que provee fantasías a os clientes y donde Catalina Santana se alía con la DEA, una vez más, para desmontar dicha organización".
"El regreso sigue a Catalina Santana y a Aurelio 'Titi' Jaramillo mientras intentan reconstruir sus vidas lejos de las sombras de su pasado. Esa frágil paz se rompe cuando Catalina descubre que su hermana está en la mira de una organización criminal, obligándola a regresar a un mundo que creía haber dejado atrás", se lee en la sinopsis oficial.
¿Dónde se podrá ver la cuarta temporada de Sin senos sí hay paraíso?
La cuarta temporada de Sin senos sí hay paraíso se podrá ver en Estados Unidos por la cadena Telemundo mientras que en Latinoamérica se podrá ver de manera exclusiva de Disney+.
¿Quiénes actuarán en la cuarta temporada de Sin senos sí hay paraíso?
La cuarta temporada contará con sus protagonistas: Carmen Villalobos (Catalina Santana), Majida Issa (Yésica Beltrán, 'La Diabla'), Catherine Siachoque (Hilda Santana), Gregorio Pernía (Aurelio ‘Titi’ Jaramillo), Fabián Ríos (Albeiro Marín), Carolina Gaitán (Catalina Marín), Johanna Fadul (Daniela Barrera), Francisco Bolívar (José Luis Vargas, 'Jota').
De igual manera, estarán: Arturo Barba, Elizabeth Gutiérrez y Estefanía Gómez ('Aura María' de Yo soy Betty, la fea). También se suman: Isabela Amado, Juan Zuluaga, Carolina Gaitán, Osvaldo de León, Val Dorantes, María Laura Quintero, Giovanna Romo, Yankel Stevan, Liliana González, Izzi Rodríguez, Juana Arboleda, Nataly Cadavid, Camila Taborda, Pablo Astiazarán, Sandra Zellweger, Jerónimo Henao y Adrián Makala.
"Estamos muy entusiasmados de iniciar la producción de este nuevo capítulo, moderno y audaz, de una franquicia tan icónica (…) Con un elenco extraordinario y una producción de primer nivel", declaró Javier Pons, chief content officer y head de Telemundo Studios.