Le ganó a Ethan Hawke: ‘Indy’ es el primer perro en obtener un Astra Award 2025 por su papel en ‘Good Boy’

El perro es el ganador en la categoría Mejor actor en una película de terror y el director se mostró feliz por el reconocimiento que ha recibido el can.

Los Astra Awards 2025 se llevaron a cabo el viernes, 9 de enero, y hubo grandes sorpresas. Estos premios, que son entregados por los críticos de cine de Hollywood, reconocieron a ‘Indy’, protagonista de la película Good Boy.

La cinta narra la historia de un perro que ve todo aquello que acecha en la noche. ‘Indy’ se embarca en una nueva aventura con su dueño -y mejor amigo- Todd, dejando la vida en la ciudad para mudarse a una antigua casa familiar en el campo que llevaba mucho tiempo deshabitada. Desde el inicio, dos cosas quedan claras: la mascota desconfía de la inquietante casa vieja, y su afecto por Todd es inquebrantable.

La película de terror, estrenada en 2025, recibió buenas críticas por el público y los especialistas en la industria por lo que en los Astra Awards 2025 se llevó el premio a Mejor interpretación en una película de terror o thriller, venciendo a personalidades como Ethan Hawke (Black Phone 2) y Alison Brie (Together).

“‘Indy’ está honrado de recibir el premio”

Por medio de las redes sociales, el director Ben Leonberg agradeció este reconocimiento junto a ‘Indy’ y se mostró feliz de que el trabajo de un can sea destacado por expertos:

“Estoy con mi chico, es el mejor, en nombre de Indy estamos muy agradecidos y encantados, por el reconocimiento a su trabajo en una película que él no tenía idea que estaba, este premio refleja la libertad del corazón y el talento de los entrenadores para empujar las barreras... ‘Indy’ está honrado de recibir este premio, especialmente sabiendo que fue nominado con actores grandes, al crew de Good Boy, su paciencia y generosidad se notó a cada momento en la pantalla”, dijo en su discurso.

¿Contra quiénes compitió ‘Indy’ en los Astra Awards 2025?

Mejor Interpretación En Película Horror O Thriller

Alfie Williams – 28 Years Later

Alison Brie – Together

Ethan Hawke – Black Phone 2

Indy The Dog – Good Boy (GANADOR) 🏆

Sally Hawkins – Bring Her Back

Sophie Thatcher – Companion

¿De qué trata Good Boy?

“Good Boy es un thriller paranormal con los pies en la tierra contado desde la perspectiva de un perro: un compañero leal y cotidiano arrojado a circunstancias extraordinarias. Esta es su película, una donde sus instintos, sentidos y razonamiento simple impulsan la historia y la narración. Mi perro, Indy, es la estrella, aunque no tiene idea de que está en ella. No entiende de marcas ni señales, y pasó la mayor parte del rodaje durmiendo. Aun así, su presencia en pantalla es tan magnética que puse toda la película sobre sus despreocupados hombros”, comentó el cineasta Ben Leonberg.

Tras mudarse, ‘Indy’ se ve perturbado por esquinas vacías, rastrea una presencia invisible que solo él puede percibir, recibe advertencias fantasmagóricas de un perro fallecido hace mucho tiempo y es atormentado por visiones de la espantosa muerte del anterior ocupante. Cuando Todd comienza a sucumbir ante las fuerzas oscuras que rodean la casa, ‘Indy’ deberá enfrentarse a una malevolencia que intenta arrastrar a su querido Todd al más allá.

“Good Boy reflexiona sobre estas luchas modernas a través de la historia de un hombre desanimado que elige el aislamiento, con solo su amado perro para sostenerlo”, precisa Ben Leonberg.