Guillermo Dávila en 'El valor de la verdad': por qué pensó en retirarse antes de sentarse en el sillón rojo

El cantante venezolano enfrenta por primera vez las preguntas de Beto Ortiz y adelanta confesiones sobre su vida personal, amores del pasado y episodios que aún generan controversia.

Este domingo, Guillermo Dávila se sentará por primera vez en el sillón rojo de El valor de la verdad (EVDLV) para responder a las preguntas más directas y polémicas del programa conducido por Beto Ortiz. Su participación promete ser una de las más comentadas de la temporada.

Horas antes de la emisión, la producción del espacio compartió imágenes inéditas del día de la grabación. En uno de los clips, Dávila se muestra visiblemente nervioso antes de iniciar el cuestionario.

¿Guillermo Dávila se quería retirar?

“Estoy asustado”, confesó, mientras escuchaba que habrá preguntas sobre su vida personal y su carrera. Su reacción no tardó en generar expectativa: “¿No me puedo retirar?”, bromeó — ante las cámaras de El valor de la verdad.

El intérprete de Solo pienso en ti no estuvo solo. Desde el sillón blanco lo acompañaron Marcela Navarro, ganadora de La Voz Perú en 2021, y su mánager Félix Orco, quienes se convirtieron en su principal apoyo a lo largo del programa.

¿De quién se enamoró Guillermo Dávila?

Uno de los momentos que más ha llamado la atención del avance ocurre cuando el cantante recuerda a una joven de la que se enamoró profundamente. “Entramos y estaba una muchacha joven con rasgos orientales. Realmente yo estaba enamorado. Ella es la hija del presidente”, relata Dávila.

En otra escena del adelanto, el cantante comenta: “Y esa mujer cómo se resistía, gritaba y todo. Yo decía: ‘No puede ser’”, frase que el programa vincula con Gisela Valcárcel.

¿Cuándo ver a Guillermo Dávila en El valor de la verdad?

El episodio de El valor de la verdad con Guillermo Dávila se emitirá este domingo 21 de diciembre a las 10 p.m., por Panamericana Televisión, y también estará disponible en el canal oficial del programa en YouTube.

Con esta participación, el cantante se suma a la reciente lista de invitados del espacio, que incluye a Tilsa Lozano, Ágatha Lys, Yolanda Medina, Susy Díaz y Leslie Moscoso.

Mira el avance de Guillermo Dávila en El valor de la verdad a continuación...

