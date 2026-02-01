Harvey Mason Jr., CEO de los Grammy: "No vamos a premiar a la IA, vamos a seguir honrando la creatividad humana"

Antes de celebrar una nueva edición de los Premios Grammy, Harvey Mason Jr., CEO de la Academia de la Grabación, habla sobre el impacto de la inteligencia artificial, la diversidad musical y las sorpresas que marcarán la gala de este año.

Antes de que la música vuelva a tomar el centro del escenario y el mundo celebre la edición 68 de los Premios Grammy, la Academia de la Grabación hace una pausa para mirar hacia adentro. Su CEO, Harvey Mason Jr., aborda los temas que hoy atraviesan a la industria: el avance de la inteligencia artificial (IA), la necesidad de una representación más amplia y el desafío de producir un espectáculo relevante en estos tiempos. En una conferencia internacional a la que RPP tuvo acceso, Mason Jr. fue claro respecto a uno de los debates más sensibles del presente: la IA no reemplazará al talento humano dentro de los Grammy.

¿Qué opinan los Grammy sobre la inteligencia artificial?

“La inteligencia artificial está aquí. Todo el mundo la está usando y no podemos negarlo”, afirmó Mason Jr. “Pero no vamos a entregar Grammys a intérpretes creados por inteligencia artificial, ni a canciones escritas completamente por IA. Vamos a seguir honrando la creatividad humana”.

La postura de la Academia de Grabación no es prohibitiva, pero sí firme: el uso de IA no descalifica automáticamente una obra, siempre que exista un componente humano. “Puede haber colaboración con inteligencia artificial en el proceso creativo, pero el reconocimiento será para el compositor, el intérprete, la persona real detrás de la música”.

Un show que celebra la diversidad musical

Más allá de la tecnología, Mason Jr. puso énfasis en otro eje clave de esta edición: la diversidad. Para el CEO, los Grammy 2026 no pueden reflejar la música actual sin representar a todas las culturas que hoy la moldean.

“La música une. No importa de qué país vengas, qué idioma hables o cuáles sean tus creencias. Nuestro deber es honrar toda esa creatividad”, señaló.

Ese compromiso se traduce en cambios estructurales dentro de la Academia de Grabación. Desde 2020, explicó Mason Jr., la institución ha renovado completamente su membresía votante, incorporando creadores activos de distintos géneros y regiones. “Hemos sumado más miembros latinos, africanos, asiáticos, del Medio Oriente. No se puede votar con justicia si no tienes expertos reales en cada género”.

¿Qué podemos esperar de los Grammy 2026?

Acompañando a Mason Jr. estuvieron los productores ejecutivos de la ceremonia: Ben Winston, Jesse Collins y Raj Kapoor, quienes ofrecieron una mirada detrás de cámaras de uno de los shows en vivo más complejos del mundo.

“Es probablemente el evento más difícil de producir en televisión”, admitió Winston. “Tenemos más de 20 presentaciones musicales, cada una con su propio set, músicos, luces, coreografías y vestuario. Y solo dos días reales de ensayo”.

Para Collins, esa dificultad es justamente lo que hace únicos a los Grammy. “Es uno de los pocos espacios donde la música se presenta como se vive: una canción tras otra, sin interrupciones constantes. Queremos que el público sienta ese viaje emocional”.

Ese espíritu se verá reflejado nuevamente en uno de los segmentos más esperados de la noche: la presentación conjunta de los ocho nominados a Mejor Artista Nuevo, una apuesta ambiciosa que busca darles visibilidad real a las nuevas voces de la industria.

Una noche para celebrar la música

Con Kendrick Lamar liderando las nominaciones, Lady Gaga regresando a las categorías principales y Bad Bunny consolidado como una de las figuras globales más influyentes, la edición 68 de los Grammy promete ser un reflejo fiel de la música que define este momento.

En palabras de Mason, el objetivo es claro: “Que cuando alguien vea los Grammy, sienta que la música que ama está ahí. Que su cultura, su sonido y su historia importan”.

La entrega de los premios Grammy 2026 se transmitirá en vivo este domingo 1 de febrero por TNT y HBO Max para toda Latinoamérica, con una cobertura especial desde la alfombra roja y una gala que promete emociones, sorpresas y, sobre todo, música en su forma más humana.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis