Grammy 2026: Justin Bieber actuará por primera vez en la ceremonia de los premios

El cantante canadiense, nominado a cuatro gramófonos dorados, volverá al escenario en una de las galas más esperadas del año.

Atención, beliebers. Justin Bieber será una de las grandes sorpresas de los Premios Grammy 2026. El cantante canadiense, nominado a cuatro categorías en esta edición, actuará por primera vez en la historia de la ceremonia, que se celebrará este domingo en Los Ángeles y reunirá a las principales figuras de la música internacional.

La Academia de la Grabación confirmó este miércoles la participación de Bieber, quien se suma a una lista de músicos ya anunciados que incluye a todos los nominados a Mejor Artista Nuevo, además de nombres ya establecidos en la industria como Sabrina Carpenter, Clipse con Pharrell Williams, Slash, Duff McKagan y Chad Smith, entre otros.

El regreso de Justin Bieber

En los últimos años, el intérprete de Baby ha mantenido un perfil bajo en cuanto a presentaciones en vivo, por lo que su aparición en los Grammy 2026 marca uno de sus regresos más esperados. Posteriormente, el artista encabezará el festival Coachella, que se realizará en abril.

En cuanto a las nominaciones, Justin Bieber compite por cuatro Premios Grammy, incluyendo Álbum del Año por Swag, Mejor Interpretación Pop Solista por DAISIES, Mejor Álbum Vocal Pop por Swag y Mejor Interpretación de R&B por YUKON.

Los favoritos en los Grammy 2026

Tras el anuncio de nominaciones en noviembre, Kendrick Lamar se perfila como uno de los grandes favoritos con nueve menciones, incluyendo Grabación del Año, Álbum del Año y Canción del Año.

Con siete nominaciones cada uno aparecen Lady Gaga, Cirkut y Jack Antonoff, mientras que Tyler, The Creator, Sabrina Carpenter, Leon Thomas III y Bad Bunny suman seis nominaciones.

El artista puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio compite en categorías como Grabación del Año, Álbum del Año, Canción del Año, Mejor Álbum de Música Urbana, Mejor Interpretación de Música Global y Mejor Diseño de Portada.

¿Cuándo son los Grammy 2026?

La ceremonia de los Premios Grammy 2026 se realizará el domingo 1 de febrero de 2026 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, sede habitual del evento.

En Estados Unidos, se transmitirán por CBS (por última vez) y vía Paramount+. En Latinoamérica, la ceremonia podrá verse en vivo a través de TNT y HBO Max.

