Grammy 2026: dónde, cuándo y cómo ver en vivo los premios a lo mejor de la música

La edición 68 de los Premios Grammy se celebrará este fin de semana en Los Ángeles. Conoce los horarios, los artistas favoritos y dónde ver en vivo la gala más importante de la música.

La cuenta regresiva ya comenzó. Los Premios Grammy 2026 celebrarán lo mejor de la música del último año este domingo 1 de febrero, desde Los Ángeles, con una ceremonia que promete grandes actuaciones, una fuerte presencia latina —con dos peruanos entre los nominados—, además de sorpresas y momentos virales que darán de qué hablar.

En noviembre, la Academia de la Grabación dio a conocer la lista oficial de nominados para la edición 68 del Grammy, y la competencia está más reñida que nunca. Figuras como Kendrick Lamar, Lady Gaga, Bad Bunny, Sabrina Carpenter lideran las principales categorías, reflejando un año marcado por la diversidad de sonidos y estilos.

Hasta el momento, se ha confirmado la participación de Doechii y Harry Styles, y presentaciones especiales de Clipse junto a Pharrell Williams, además de Justin Bieber, Sabrina Carpenter, The Marías, Sombr, Olivia Dean, Lola Young, Leon Thomas, Katseye, Alex Warren y Addison Rae.

¿Cuándo son los Grammy 2026?

La ceremonia de los Premios Grammy 2026 se realizará el domingo 1 de febrero de 2026 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, sede habitual del evento.

¿A qué hora ver los Grammy 2026?

La transmisión en vivo comenzará a las 8 p.m. (hora peruana). La alfombra roja podrá seguirse desde dos horas antes, con la llegada de las estrellas y los primeros looks de la noche, a cargo de Cassie DiLaura y Taylor Hale.

Horarios en Latinoamérica

7 p.m. – México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua

– México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua 8 p.m. – Perú, Colombia, Ecuador y Panamá

– Perú, Colombia, Ecuador y Panamá 9 p.m. – Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico y Paraguay

– Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico y Paraguay 10 p.m. – Argentina, Chile, Uruguay y Brasil



Los favoritos en los Grammy 2026

Tras el anuncio de nominaciones en noviembre, Kendrick Lamar se perfila como uno de los grandes favoritos con nueve menciones, incluyendo Grabación del Año, Álbum del Año y Canción del Año.

Con siete nominaciones cada uno aparecen Lady Gaga, Cirkut y Jack Antonoff, mientras que Tyler, The Creator, Sabrina Carpenter, Leon Thomas III y Bad Bunny suman seis nominaciones.

El artista puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio compite en categorías como Grabación del Año, Álbum del Año, Canción del Año, Mejor Álbum de Música Urbana, Mejor Interpretación de Música Global y Mejor Diseño de Portada.

¿Dónde ver los Grammy 2026 en vivo?

En Estados Unidos, los Premios Grammy 2026 se transmitirán por CBS (por última vez) y vía Paramount+. En Latinoamérica, la ceremonia podrá verse en vivo a través de TNT y HBO Max.

¿Quién conducirá los Grammy 2026?

El comediante y presentador Trevor Noah será el anfitrión de la gala por sexta vez consecutiva.

Artistas peruanos nominados al Grammy 2026

Este año, el Perú celebra la presencia de los músicos Ciro Hurtado y Flor Bromley entre los nominados a los Premios Grammy 2026.

Hurtado compite por segunda vez en la categoría Mejor Interpretación de Música Global con el tema Cantando en el Camino. En tanto, Flor Bromley obtuvo su primera nominación en la categoría Mejor Álbum Infantil gracias a su disco Historia.

Lista completa de nominados al Grammy 2026

Categorías generales

Grabación del Año

DtMF, Bad Bunny

Manchild, Sabrina Carpenter

Anxiety, Doechii

WILDFLOWER, Billie Eilish

Abracadabra, Lady Gaga

Luther, Kendrick Lamar With SZA

The Subway, Chappell Roan

APT., ROSÉ, Bruno Mars



Álbum del Año

DeBÍ TiRAR MáS FOToS, Bad Bunny

SWAG, Justin Bieber

Man’s Best Friend, Sabrina Carpenter

Let God Sort Em Out, Clipse, Pusha T & Malice

MAYHEM, Lady Gaga

GNX, Kendrick Lamar

MUTT, Leon Thomas

CHROMAKOPIA, Tyler, The Creator



Canción del Año

Abracadabra (Lady Gaga)

Anxiety (Doechii)

APT. (ROSÉ, Bruno Mars)

DtMF (Bad Bunny)

Golden [de KPop Demon Hunters] (HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI)

luther (Kendrick Lamar con SZA)

Manchild (Sabrina Carpenter)

WILDFLOWER (Billie Eilish)

Mejor Artista Nuevo

Olivia Dean

KATSEYE

The Marías

Addison Rae

sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

Productor del Año, No Clásico

Dan Auerbach

Cirkut

Dijon

Blake Mills

Sounwave



Compositor del Año, No Clásico

Amy Allen

Edgar Barrera



Jessie Jo Dillon



Tobias Jesso Jr.



Laura Veltz

Pop y Dance/Electrónica

Mejor Interpretación Pop Solista

DAISIES, Justin Bieber

Manchild, Sabrina Carpenter

Disease, Lady Gaga

The Subway, Chappell Roan

Messy, Lola Young

Mejor Interpretación Pop Dúo/Grupo

Defying Gravity, Cynthia Erivo y Ariana Grande

Golden [From KPop Demon Hunters], HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI

Gabriela, KATSEYE

APT., ROSÉ, Bruno Mars

30 for 30, SZA With Kendrick Lamar

Mejor Álbum de Pop Vocal

SWAG, Justin Bieber

Man’s Best Friend, Sabrina Carpenter

Something Beautiful, Miley Cyrus

MAYHEM, Lady Gaga

I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2), Teddy Swims

Mejor Grabación Dance/Electrónica

No Cap, Disclosure y Anderson .Paak



Victory Lap, Fred again.., Skepta y PlaqueBoyMax



SPACE INVADER, KAYTRANADA

VOLTAGE, Skrillex



End of Summer, Tame Impala



Mejor Grabación de Pop Dance

Bluest Flame, Selena Gomez y benny blanco

Abracadabra, Lady Gaga

Midnight Sun, Zara Larsson



Just Keep Watching (de F1: La película). Tate McRae

Illegal, PinkPantheress



Mejor Álbum Dance/Electrónica

EUSEXUA, FKA twigs

Ten Days, Fred again

Fancy That, PinkPantheress

Inhale / Exhale, RÜFÜS DU SOL

F*** U SKRILLEX YOU THINK UR ANDY WARHOL BUT UR NOT!! <3, Skrillex

Mejor Grabación Remezclada

Abracadabra (Gesaffelstein Remix), Gesaffelstein, remixer (Lady Gaga, Gesaffelstein)

Don’t Forget About Us, KAYTRANADA, remixer (Mariah Carey & KAYTRANADA)

A Dreams A Dream – Ron Trent Remix, Ron Trent, remixer (Soul II Soul)

Galvanize, Chris Lake, remixer (The Chemical Brothers & Chris Lake)

Golden – David Guetta REM/X, David Guetta, remixer (HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI)

Rock, Metal y Música Alternativa

Mejor Interpretación de Rock

U Should Not Be Doing That, Amyl y The Sniffers

The Emptiness Machine, Linkin Park

NEVER ENOUGH, Turnstile

Mirtazapine, Hayley Williams

Changes (Live From Villa Park) Back to the Beginning, YUNGBLUD con Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman, II of Sleep Token

Mejor Interpretación de Metal

Night Terror, Dream Theater

Lachryma, Ghost

Emergence, Sleep Token

Soft Spine, Spiritbox

BIRDS, Turnstile

Mejor Canción de Rock

As Alive As You Need Me To Be (Nine Inch Nails)

Caramel (Sleep Token)

Glum (Hayley Williams)

NEVER ENOUGH (Turnstile)

Zombie (YUNGBLUD)

Mejor Álbum de Rock

private music, Deftones

I quit, HAIM

From Zero, Linkin Park

NEVER ENOUGH, Turnstile

Idols, YUNGBLUD

Mejor Interpretación de Música Alternativa

Everything Is Peaceful Love, Bon Iver

Alone, The Cure

SEEIN’ STARS, Turnstile

mangetout, Wet Leg

Parachute, Hayley Williams

Mejor Álbum de Música Alternativa

SABLE, fABLE, Bon Iver

Songs of a Lost World, The Cure

DON’T TAP THE GLASS, Tyler, The Creator

moisturizer, Wet Leg

Ego Death at a Bachelorette Party, Hayley Williams

R&B, Rap & Poesía Hablada

Mejor Interpretación de R&B

YUKON, Justin Bieber

It Depends, Chris Brown Featuring Bryson Tiller

Folded, Kehlani

MUTT (Live From NPR’s Tiny Desk), Leon Thomas

Heart of a Woman, Summer Walker

Mejor Interpretación de R&B Tradicional

Here We Are, Durand Bernarr

UPTOWN, Lalah Hathaway

LOVE YOU TOO, Ledisi

Crybaby, SZA

VIBES DON’T LIE, Leon Thomas

Mejor Canción de R&B

Folded (Kehlani)

Heart of a Woman (Summer Walker)

It Depends (Chris Brown Featuring Bryson Tiller)

Overqualified (Durand Bernarr)

YES IT IS (Leon Thomas)

Mejor Álbum de R&B Progresivo

BLOOM, Durand Bernarr

Adjust, Brightness Bilal

LOVE ON DIGITAL, Destin Conrad

Access All Areas, FLO

Come as You Are, Terrace Martin y Kenyon Dixon

Mejor Álbum de R&B

BELOVED, GIVĒON

Why Not More?, Coco Jones

The Crown, Ledisi

Escape Room, Teyana Taylor

MUTT, Leon Thomas

Mejor Interpretación de Rap

Outside, Cardi B

Chains & Whips, Clipse, Pusha T & Malice con Kendrick Lamar y Pharrell Williams

Anxiety, Doechii

tv off, Kendrick Lamar con Lefty Gunplay

Darling, I, Tyler, The Creator con Teezo Touchdown

Mejor Interpretación de Rap Melódico

Proud of Me, Fridayy con Meek Mill

Wholeheartedly, JID Featuring Ty Dolla $ign y 6Lack

luther, Kendrick Lamar con SZA

WeMaj, Terrace Martin y Kenyon Dixon Featuring Rapsody

SOMEBODY LOVES ME, PARTYNEXTDOOR y Drake

Mejor Canción de Rap

Anxiety (Doechii)

The Birds Don’t Sing (Clipse, Pusha T & Malice Featuring John Legend y Voices of Fire)

Sticky (Tyler, The Creator Featuring GloRilla, Sexyy Red y Lil Wayne)

TGIF (GloRilla)

tv off (Kendrick Lamar con Lefty Gunplay)

Mejor Álbum de Rap

Let God Sort Em Out, Clipse, Pusha T y Malice

GLORIOUS, GloRilla

God Does Like Ugly, JID

GNX, Kendrick Lamar

CHROMAKOPIA, Tyler, The Creator

Mejor Álbum de Poesía Hablada

A Hurricane in Heels: healed people don’t act like that (partially recorded live @City Winery & other places), Queen Sheba

Black Shaman, Marc Marcel

Pages, Omari Hardwick y Anthony Hamilton

Saul Williams meets Carlos Niño & Friends at Treepeople, Saul Williams, Carlos Niño & Friends

Words For Days Vol. 1, Mad Skillz

Jazz, Pop Tradicional, Música Instrumental Contemporánea & Teatro Musical

Mejor Interpretación de Jazz

Noble Rise, Lakecia Benjamin Featuring Immanuel Wilkins y Mark Whitfield

Windows – Live, Chick Corea, Christian McBride y Brian Blade

Peace of Mind / Dreams Come True, Samara Joy

Four, Michael Mayo

All Stars Lead to You – Live, Nicole Zuraitis, Dan Pugach, Tom Scott, Idan Morim, Keyon Harrold y Rachel Eckroth

Mejor Álbum de Jazz Vocal

Elemental, Dee Dee Bridgewater y Bill Charlap

We Insist 2025!, Terri Lyne Carrington y Christie Dashiell

Portrait, Samara Joy

Fly, Michael Mayo

Live at Vic’s Las Vegas, Nicole Zuraitis, Dan Pugach, Tom Scott, Idan Morim, Keyon Harrold y Rachel Eckroth

Mejor Álbum de Jazz Instrumental

Trilogy 3 (Live), Chick Corea, Christian McBride y Brian Blade

Southern Nights, Sullivan Fortner Featuring Peter Washington y Marcus Gilmore

Belonging, Branford Marsalis Quartet

Spirit Fall, John Patitucci Featuring Chris Potter y Brian Blade

Fasten Up, Yellowjackets

Mejor Álbum de Gran Conjunto de Jazz

Orchestrator Emulator, The 8-Bit Big Band

Without Further Ado, Vol 1, Christian McBride Big Band

Lumen, Danilo Pérez & Bohuslän Big Band

Basie Rocks!, Deborah Silver y The Count Basie Orchestra

Lights on a Satellite, Sun Ra Arkestra

Some Days Are Better: The Lost Scores, Kenny Wheeler Legacy Featuring The Royal Academy of Music Jazz Orchestra y Frost Jazz Orchestra

Mejor Álbum de Jazz Latino

La Fleur de Cayenne, Paquito D’Rivera & Madrid-New York Connection Band

The Original Influencers: Dizzy, Chano & Chico, Arturo O’Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra Featuring Pedrito Martinez, Daymé Arocena, Jon Faddis, Donald Harrison y Melvis Santa

Mundoagua – Celebrating Carla Bley, Arturo O’Farrill y The Afro Latin Jazz Orchestra

A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole, Gonzalo Rubalcaba, Yainer Horta y Joey Calveiro

Vanguardia Subterránea: Live at The Village Vanguard, Miguel Zenón Quartet

Mejor Álbum de Jazz Alternativo

honey from a winter stone, Ambrose Akinmusire

Keys to the City Volume One, Robert Glasper

Ride into the Sun, Brad Mehldau

LIVE-ACTION, Nate Smith

Blues Blood, Immanuel Wilkins

Mejor Álbum de Pop Vocal Tradicional

Wintersongs, Laila Biali

The Gift of Love, Jennifer Hudson

Who Believes in Angels?, Elton John y Brandi Carlile

Harlequin, Lady Gaga

A Matter of Time, Laufey

The Secret of Life: Partners, Volume 2, Barbra Streisand

Mejor Álbum Instrumental Contemporáneo

Brightside, ARKAI

Ones & Twos, Gerald Clayton

BEATrio, Béla Fleck, Edmar Castañeda, Antonio Sánchez

Just Us, Bob James y Dave Koz

Shayan Charu, Suri

Mejor Álbum de Teatro Musical

Buena Vista Social Club



Death Becomes Her



Gypsy



Just In Time



Maybe Happy Ending



Música Country & Raíces Estadounidenses

Mejor Interpretación Country Solista Nose on the Grindstone, Tyler Childers

Good News, Shaboozey

Bad as I Used to Be [de F1: La película], Chris Stapleton

I Never Lie, Zach Top

Somewhere Over Laredo, Lainey Wilson Mejor Interpretación Country Dúo/Grupo A Song to Sing, Miranda Lambert y Chris Stapleton

Trailblazer, Reba McEntire, Miranda Lambert, Lainey Wilson

Love Me Like You Used to Do, Margo Price y Tyler Childers

Amen, Shaboozey y Jelly Roll

Honky Tonk Hall of Fame, George Strait, Chris Stapleton Mejor Canción Country Bitin’ List (Tyler Childers)

Good News (Shaboozey)

I Never Lie (Zach Top)

Somewhere Over Laredo (Lainey Wilson)

A Song to Sing (Miranda Lambert y Chris Stapleton) Mejor Álbum Country Tradicional Dollar a Day, Charley Crockett

American Romance, Lukas Nelson

Oh What a Beautiful World, Willie Nelson

Hard Headed Woman, Margo Price

Ain’t in It for My Health, Zach Top Mejor Álbum Country Contemporáneo Patterns, Kelsea Ballerini

Snipe Hunter, Tyler Childers

Evangeline Vs. The Machine, Eric Church

Beautifully Broken, Jelly Roll

Postcards From Texas, Miranda Lambert Mejor Interpretación de Raíces Estadounidenses LONELY AVENUE, Jon Batiste con Randy Newman

Ancient Light, I’m With Her

Crimson and Clay, Jason Isbell

Richmond on the James, Alison Krauss y Union Station

Beautiful Strangers, Mavis Staples Mejor Interpretación de Música Americana Boom, Sierra Hull

Poison in My Well, Maggie Rose y Grace Potter

Godspeed, Mavis Staples

That’s Gonna Leave a Mark, Molly Tuttle

Horses, Jesse Welles Mejor Canción de Raíces Estadounidenses Ancient Light (I’m With Her)

BIG MONEY (Jon Batiste)

Foxes in the Snow (Jason Isbell)

Middle (Jesse Welles)

Spitfire (Sierra Hull) Mejor Álbum de Música Americana BIG MONEY, Jon Batiste

Bloom, Larkin Poe

Last Leaf on the Tree, Willie Nelson

So Long Little Miss Sunshine, Molly Tuttle

Middle, Jesse Welles Mejor Álbum de Bluegrass Carter & Cleveland, Michael Cleveland y Jason Carter

A Tip Toe High Wire, Sierra Hull

Arcadia, Alison Krauss y Union Station

Outrun, The Steeldrivers

Highway Prayers, Billy Strings Mejor Álbum de Blues Tradicional Ain’t Done With the Blues, Buddy Guy

Room on the Porch, Taj Mahal & Keb’ Mo’

One Hour Mama: The Blues of Victoria Spivey, Maria Muldaur

Look Out Highway, Charlie Musselwhite

Young Fashioned Ways, Kenny Wayne Shepherd y Bobby Rush Mejor Álbum de Blues Contemporáneo Breakthrough, Joe Bonamassa

Paper Doll, Samantha Fish

A Tribute to LJK, Eric Gales

Preacher Kids, Robert Randolph

Family, Southern Avenue Mejor Álbum Folk What Did the Blackbird Say to the Crow, Rhiannon Giddens y Justin Robinson

Crown of Roses, Patty Griffin

Wild and Clear and Blue, I’m With Her

Foxes in the Snow, Jason Isbell

Under the Powerlines (April 24 – September 24), Jesse Welles Mejor Álbum de Raíces Regionales Live at Vaughan’s, Corey Henry y The Treme Funktet

For Fat Man, Preservation Brass y Preservation Hall Jazz Band

Church of New Orleans, Kyle Roussel

Second Line Sunday, Trombone Shorty y New Breed Brass Band

A Tribute to the King of Zydeco, varios artistas

Música Góspel & Cristiana Contemporánea

Mejor Interpretación/Canción Góspel

Do It Again

Church,

Still (Live)

Amen

Come Jesus Come

Mejor Interpretación/Canción de Música Cristiana Contemporánea

I Know a Name

YOUR WAY’S BETTER

Hard Fought Hallelujah

Headphones

Amazing

Mejor Álbum Góspel

Sunny Days, Yolanda Adams

Tasha, Tasha Cobbs Leonard

Live Breathe Fight, Tamela Mann

Only on the Road (Live), Tye Tribbett

Heart of Mine, Darrel Walls, PJ Morton

Mejor Álbum de Música Cristiana Contemporánea

CHILD OF GOD II, Forrest Frank

Coritos Vol. 1, Israel & New Breed

King of Hearts, Brandon Lake

Reconstruction, Lecrae

Let the Church Sing, Tauren Wells

Mejor Álbum de Raíces Góspel

I Will Not Be Moved (Live), The Brooklyn Tabernacle Choir

Then Came the Morning, Gaither Vocal Band

Praise & Worship: More Than A Hollow Hallelujah, The Isaacs

Good Answers, Karen Peck y New River

Back to My Roots, Candi Staton

Música Latina, Global, Reggae & New Age, Ambiental o Cantada

Mejor Álbum Pop Latino

Cosa Nuestra, Rauw Alejandro

BOGOTÁ (DELUXE), Andrés Cepeda

Tropicoqueta, KAROL G

Cancionera, Natalia Lafourcade

¿Y Ahora Qué?, Alejandro Sanz

Mejor Álbum de Música Urbana

DeBÍ TiRAR MáS FOToS, Bad Bunny

Mixteip, J Balvin

FERXXO VOL X: Sagrado, Feid

NAIKI, Nicki Nicole

EUB DELUXE, Trueno

SINFÓNICO (En Vivo), Yandel

Mejor Álbum Latino de Rock o Música Alternativa

Genes Rebeldes, Aterciopelados

ASTROPICAL, Bomba Estéreo, Rawayana, ASTROPICAL

PAPOTA, CA7RIEL & Paco Amoroso

ALGORHYTHM, Los Wizzards

Novela, Fito Paez

Mejor Álbum de Música Mexicana (Incluyendo Tejana)

MALA MÍA, Fuerza Regida, Grupo Frontera

Y Lo Que Viene, Grupo Frontera

Sin Rodeos, Paola Jara

Palabra De To’s (Seca), Carín León

Bobby Pulido & Friends Una Tuya Y Una Mía – Por La Puerta Grande (En Vivo), Bobby Pulido

Mejor Álbum Latino Tropical

Fotografías, Rubén Blades, Roberto Delgado & Orquesta

Raíces, Gloria Estefan

Clásicos 1.0, Grupo Niche

Bingo, Alain Pérez

Debut y Segunda Tanda, Vol. 2, Gilberto Santa Rosa

Mejor Interpretación de Música Global

EoO, Bad Bunny

Cantando en el Camino, Ciro Hurtado

JERUSALEMA, Angélique Kidjo

Inmigrante Y Qué?, Yeisy Rojas

Shrini’s Dream (Live), Shakti

Daybreak, Anoushka Shankar Featuring Alam Khan y Sarathy Korwar

Mejor Interpretación de Música Africana

Love, Burna Boy

WithYou, Davido Featuring Omah Lay

Hope & Love, Eddy Kenzo y Mehran Matin

Gimme Dat, Ayra Starr Featuring Wizkid

PUSH 2 START, Tyla

Mejor Álbum de Música Global

Sounds of Kumbha, Siddhant Bhatia

No Sign of Weakness, Burna Boy

Eclairer le monde – Light the World, Youssou N’Dour

Mind Explosion (50th Anniversary Tour Live), Shakti

Chapter III: We Return to Light, Anoushka Shankar Featuring Alam Khan y Sarathy Korwar

Caetano e Bethânia Ao Vivo, Caetano Veloso y Maria Bethânia

Mejor Álbum de Reggae

Treasure Self Love, Lila Iké

Heart & Soul, Vybz Kartel

BLXXD & FYAH, Keznamdi

From Within, Mortimer

No Place Like Home, Jesse Royal

Mejor Álbum de New Age, Ambiental o Cantada

Kuruvinda, Kirsten Agresta-Copely

According to the Moon, Cheryl B. Engelhardt, GEM, Dallas String Quartet

Into the Forest, Jahnavi Harrison

Nomadica, Carla Patullo con The Scorchio Quartet y Tonality

The Colors in My Mind, Chris Redding

Infantil, Comedia, Audiolibros, Medios Visuales y Video y Película Musical

Mejor Álbum de Música para Niños Ageless: 100 Years Young, Joanie Leeds & Joya

Buddy’s Magic Tree House, Mega Ran

Harmony, FYÜTCH & Aura V

Herstory, Flor Bromley

The Music of Tori and the Muses, Tori Amos Mejor Álbum de Comedia Drop Dead Years, Bill Burr

PostMortem, Sarah Silverman

Single Lady, Ali Wong

What Had Happened Was…, Jamie Foxx

Your Friend, Nate Bargatze, Nate Bargatze Mejor Grabación de Audiolibro, Narración y Narración de Cuentos Elvis, Rocky & Me: The Carol Connors Story, Kathy Garver

Into the Uncut Grass, Trevor Noah

Lovely One: A Memoir, Ketanji Brown Jackson

Meditations: The Reflections of His Holiness The Dalai Lama, Dalai Lama

You Know It’s True: The Real Story of Milli Vanilli, Fab Morvan Mejor Banda Sonora Compilatoria para Medios Audiovisuales Un completo desconocido, Timothée Chalamet

F1: La película, varios artistas

Las guerras K-pop, varios artistas

Pecadores, varios artistas

Wicked, varios artistas Mejor Banda Sonora Para Medios Visuales (Incluye Cine y Televisión) Cómo entrenar a tu dragón, John Powell

Severance: Temporada 2, Theodore Shapiro

Pecadores, Ludwig Göransson

Wicked, John Powell y Stephen Schwartz

Robot salvaje, Kris Bowers Mejor Banda Sonora para Videojuegos y Otros Medios Interactivos Avatar: Frontiers of Pandora – Secrets of the Spires

Helldivers 2

Indiana Jones and the Great Circle

Star Wars Outlaws: Wild Card & A Pirate’s Fortune

Sword of the Sea Mejor Canción Escrita para Medios Visuales As Alive As You Need Me To Be [de TRON: Ares] (Nine Inch Nails)

Golden [de Las guerreras K-pop] (HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI)

I Lied to You [de Pecadores] (Miles Caton)

Never Too Late [de Elton John: Never Too Late] (Elton John, Brandi Carlile)

Pale, Pale Moon [de Pecadores] (Jayme Lawson)

Sinners [de Pecadores] (Rod Wave) Mejor Video Musical Young Lion, Sade

Manchild, Sabrina Carpenter

So Be It, Clipse

Anxiety, Doechii

Love, OK Go Mejor Película Musical Devo, Devo

Live at the Royal Albert Hall, RAYE

Relentless, Diane Warren

Music By John Williams, John Williams

Piece by Piece, Pharrell Williams



Empaques, Notas & Historia

Mejor Diseño de Empaque

And The Adjacent Possible (OK Go)

Balloonerism (Mac Miller)

Danse Macabre: De Luxe (Duran Duran)

Loud Is As (Tsunami)

Sequoia (Varios artistas)

The Spins (Picture Disc Vinyl) (Mac Miller)

Tracks II: The Lost Albums (Bruce Springsteen)

Mejor Portada de Álbum

CHROMAKOPIA, Shaun Llewellyn & Luis “Panch” Perez, art directors (Tyler, The Creator)

The Crux, William Wesley II, art director (Djo)

Debí Tirar Más Fotos, Benito Antonio Martinez Ocasio, art director (Bad Bunny)

Glory, Cody Critcheloe & Andrew J.S., art directors (Perfume Genius)

moisturizer, Hester Chambers, Ellis Durand, Henry Holmes, Matt de Jong, Jamie-James Medina, Joshua Mobaraki & Rhian Teasdale, art directors (Wet Leg)

Mejores Notas de Álbum

Adios, Farewell, Goodbye, Good Luck, So Long: On Stage 1964-1974 (Buck Owens And His Buckaroos)

After the Last Sky (Anouar Brahem, Anja Lechner, Django Bates, Dave Holland)

Árabe (Amanda Ekery)

The First Family: Live At Winchester Cathedral 1967 (Sly y The Family Stone)

A Ghost Is Born (20th Anniversary Deluxe Edition) (Wilco)

Miles ’55: The Prestige Recordings (Miles Davis)

Mejor Álbum Histórico

Joni Mitchell Archives – Volume 4: The Asylum Years (1976-1980)

The Making of Five Leaves Left

Roots Rocking Zimbabwe – The Modern Sound Of Harare’ Townships 1975-1980 (Analog Africa No.41)

Super Disco Pirata – De Tepito Para El Mundo 1965-1980 (Analog Africa No. 39)

You Can't Hip A Square: The Doc Pomus Songwriting Demos

Producción, Ingeniería, Composición y Arreglos

Mejor Ingeniería de Álbum, No Clásico

All Things Light

Arcadia

For Melancholy Brunettes (& sad women)

That Wasn’t A Dream

Mejor Ingeniería de Álbum, Clásico

Cerrone: Don’t Look Down

Eastman: Symphony No. 2; Tchaikovsky: Symphony No. 2

Shostakovich: Lady Macbeth of the Mtsensk District

Standard Stoppages

Yule



Productor del Año, Clásico

Blanton Alspaugh

Sergei Kvitko

Morten Lindberg

Dmitriy Lipay

Elaine Martone



Mejor Álbum de Audio Inmersivo

All American F***boy



Immersed



An Immersive Tribute to Astor Piazzolla (Live)



Tearjerkers



Yule



Mejor Composición Instrumental

First Snow (Nordkraft Big Band, Remy Le Boeuf & Danielle Wertz)

Live Life This Day: Movement I (Miho Hazama, Danish Radio Big Band y Danish National Symphony Orchestra)

Lord, That’s A Long Way (Sierra Hull)

Opening,” Zain Effendi, composer (Zain Effendi)

Train to Emerald City (John Powell y Stephen Schwartz)

Why You Here / Before the Sun Went Down (Ludwig Göransson con Miles Caton)

Mejor Arreglo, Instrumental o A Cappella

Be Okay (Cynthia Erivo)

A Child Is Born (Nordkraft Big Band y Remy Le Boeuf)

Fight On (The Westerlies)

Super Mario Praise Break (The 8-Bit Big Band)

Mejor Arreglo, Instrumental y Vocal

Big Fish (Nate Smith Featuring säje)

How Did She Look? (Seth MacFarlane)

Keep an Eye on Summer (Jacob Collier)

Something in the Water (Acoustic-Ish) (Lawrence)

What A Wonderful World (Cody Fry)

Mejor Interpretación Orquestal

Coleridge-Taylor: Toussaint L’Ouverture; Ballade Op. 4; Suites From ’24 Negro Melodies,’ (National Philharmonic)

Messiaen: Turangalîla-Symphonie (Boston Symphony Orchestra)

Ravel: Boléro, M. 81 (Simón Bolívar Symphony Orchestra Of Venezuela)

Still & Bonds (The Philadelphia Orchestra)

Stravinsky: Symphony In Three Movements (San Francisco Symphony)

Mejor Grabación de Ópera

Heggie: Intelligence (Houston Grand Opera; Gene Scheer)

Huang Ruo: An American Soldier (American Composers Orchestra; David Henry Hwang)

Kouyoumdjian: Adoration (Silvana Quartet; The Choir Of Trinity Wall Street)

O’Halloran: Trade & Mary Motorhead (Irish National Opera Orchestra; Mark O’Halloran)

Tesori: Grounded (The Metropolitan Opera Orchestra; The Metropolitan Opera Chorus; George Brant)

Mejor Interpretación Coral

Advena – Liturgies For A Broken World (Simon Barrad, Emily Yocum Black y Michael Hawes; Conspirare)

Childs: In the Arms of the Beloved (Billy Childs, Dan Chmlellnskl, Christian Euman, Larry Koonse, Lyris Quartet, Anne Akiko Meyers, Carol Robbins y Luciana Souza; Los Angeles Master Chorale)

Lang: Poor Hymnal (Steven Bradshaw, Michael Hawes, Lauren Kelly, Rebecca Siler y Elisa Sutherland; The Crossing)

Ortiz: Yanga (Los Angeles Philharmonic y Tambuco Percussion Ensemble; Los Angeles Master Chorale)

Requiem of Light (Brian Giebler y Sangeeta Kaur; The Clarion Choir)

Mejor Interpretación de Música de Cámara/Conjunto Pequeño

Dennehy: Land Of Winter, Alan Pierson y Alarm Will Sound

La Mer – French Piano Trios, Neave Trio

Lullabies for the Brokenhearted, Lili Haydn y Paul Cantelon

Slavic Sessions, Mak Grgić y Mateusz Kowalski

Standard Stoppages, Third Coast Percussion

Mejor Solo Instrumental de Música Clásica

Coleridge-Taylor: 3 Selections From 24 Negro Melodies (National Philharmonic)

Hope Orchestrated (Venezuela Strings Recording Ensemble)

Inheritances (Adam Tendler)

Price: Piano Concerto In One Movement In D Minor (Malmö Opera Orchestra)

Shostakovich: The Cello Concertos (Boston Symphony Orchestra)

Shostakovich: The Piano Concertos; Solo Works (Boston Symphony Orchestra)

Mejor Álbum de Música Clásica Vocal Solista

Alike – My Mother’s Dream

Black Pierrot, Sidney Outlaw

In This Short Life, Devony Smith

Kurtág: Kafka Fragments

Schubert Beatles, Theo Hoffman

Telemann: Ino – Opera Arias For Soprano

Mejor Compendio Clásico

Cerrone: Don’t Look Down

The Dunbar/Moore Sessions, Vol. II

Ortiz: Yanga

Seven Seasons

Tombeaux

Mejor Composición Clásica Contemporánea

Cerrone: Don’t Look Down (Conor Hanick y Sandbox Percussion)

Dennehy: Land of Winter (Alan Pierson y Alarm Will Sound)

León: Raíces (Origins) (Edward Gardner y London Philharmonic Orchestra)

Okpebholo: Songs in Flight (Will Liverman, Paul Sánchez y Various Artists)

Ortiz: Dzonot (Alisa Weilerstein, Gustavo Dudamel y Los Angeles Philharmonic)

