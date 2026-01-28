Grammy 2026: dónde, cuándo y cómo ver en vivo los premios a lo mejor de la música

La cuenta regresiva ya comenzó. Los Premios Grammy 2026 celebrarán lo mejor de la música del último año este domingo 1 de febrero, desde Los Ángeles, con una ceremonia que promete grandes actuaciones, una fuerte presencia latina —con dos peruanos entre los nominados—, además de sorpresas y momentos virales que darán de qué hablar.
En noviembre, la Academia de la Grabación dio a conocer la lista oficial de nominados para la edición 68 del Grammy, y la competencia está más reñida que nunca. Figuras como Kendrick Lamar, Lady Gaga, Bad Bunny, Sabrina Carpenter lideran las principales categorías, reflejando un año marcado por la diversidad de sonidos y estilos.
Hasta el momento, se ha confirmado la participación de Doechii y Harry Styles, y presentaciones especiales de Clipse junto a Pharrell Williams, además de Justin Bieber, Sabrina Carpenter, The Marías, Sombr, Olivia Dean, Lola Young, Leon Thomas, Katseye, Alex Warren y Addison Rae.
¿Cuándo son los Grammy 2026?
La ceremonia de los Premios Grammy 2026 se realizará el domingo 1 de febrero de 2026 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, sede habitual del evento.
¿A qué hora ver los Grammy 2026?
La transmisión en vivo comenzará a las 8 p.m. (hora peruana). La alfombra roja podrá seguirse desde dos horas antes, con la llegada de las estrellas y los primeros looks de la noche, a cargo de Cassie DiLaura y Taylor Hale.
Horarios en Latinoamérica
- 7 p.m. – México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua
- 8 p.m. – Perú, Colombia, Ecuador y Panamá
- 9 p.m. – Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico y Paraguay
- 10 p.m. – Argentina, Chile, Uruguay y Brasil
Los favoritos en los Grammy 2026
Tras el anuncio de nominaciones en noviembre, Kendrick Lamar se perfila como uno de los grandes favoritos con nueve menciones, incluyendo Grabación del Año, Álbum del Año y Canción del Año.
Con siete nominaciones cada uno aparecen Lady Gaga, Cirkut y Jack Antonoff, mientras que Tyler, The Creator, Sabrina Carpenter, Leon Thomas III y Bad Bunny suman seis nominaciones.
El artista puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio compite en categorías como Grabación del Año, Álbum del Año, Canción del Año, Mejor Álbum de Música Urbana, Mejor Interpretación de Música Global y Mejor Diseño de Portada.
¿Dónde ver los Grammy 2026 en vivo?
En Estados Unidos, los Premios Grammy 2026 se transmitirán por CBS (por última vez) y vía Paramount+. En Latinoamérica, la ceremonia podrá verse en vivo a través de TNT y HBO Max.
¿Quién conducirá los Grammy 2026?
El comediante y presentador Trevor Noah será el anfitrión de la gala por sexta vez consecutiva.
Artistas peruanos nominados al Grammy 2026
Este año, el Perú celebra la presencia de los músicos Ciro Hurtado y Flor Bromley entre los nominados a los Premios Grammy 2026.
Hurtado compite por segunda vez en la categoría Mejor Interpretación de Música Global con el tema Cantando en el Camino. En tanto, Flor Bromley obtuvo su primera nominación en la categoría Mejor Álbum Infantil gracias a su disco Historia.
Lista completa de nominados al Grammy 2026
Categorías generales
Grabación del Año
- DtMF, Bad Bunny
- Manchild, Sabrina Carpenter
- Anxiety, Doechii
- WILDFLOWER, Billie Eilish
- Abracadabra, Lady Gaga
- Luther, Kendrick Lamar With SZA
- The Subway, Chappell Roan
- APT., ROSÉ, Bruno Mars
Álbum del Año
- DeBÍ TiRAR MáS FOToS, Bad Bunny
- SWAG, Justin Bieber
- Man’s Best Friend, Sabrina Carpenter
- Let God Sort Em Out, Clipse, Pusha T & Malice
- MAYHEM, Lady Gaga
- GNX, Kendrick Lamar
- MUTT, Leon Thomas
- CHROMAKOPIA, Tyler, The Creator
Canción del Año
- Abracadabra (Lady Gaga)
- Anxiety (Doechii)
- APT. (ROSÉ, Bruno Mars)
- DtMF (Bad Bunny)
- Golden [de KPop Demon Hunters] (HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI)
- luther (Kendrick Lamar con SZA)
- Manchild (Sabrina Carpenter)
- WILDFLOWER (Billie Eilish)
Mejor Artista Nuevo
- Olivia Dean
- KATSEYE
- The Marías
- Addison Rae
- sombr
- Leon Thomas
- Alex Warren
- Lola Young
Productor del Año, No Clásico
- Dan Auerbach
- Cirkut
- Dijon
- Blake Mills
- Sounwave
Compositor del Año, No Clásico
- Amy Allen
- Edgar Barrera
- Jessie Jo Dillon
- Tobias Jesso Jr.
- Laura Veltz
Pop y Dance/Electrónica
Mejor Interpretación Pop Solista
- DAISIES, Justin Bieber
- Manchild, Sabrina Carpenter
- Disease, Lady Gaga
- The Subway, Chappell Roan
- Messy, Lola Young
Mejor Interpretación Pop Dúo/Grupo
- Defying Gravity, Cynthia Erivo y Ariana Grande
- Golden [From KPop Demon Hunters], HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI
- Gabriela, KATSEYE
- APT., ROSÉ, Bruno Mars
- 30 for 30, SZA With Kendrick Lamar
Mejor Álbum de Pop Vocal
- SWAG, Justin Bieber
- Man’s Best Friend, Sabrina Carpenter
- Something Beautiful, Miley Cyrus
- MAYHEM, Lady Gaga
- I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2), Teddy Swims
Mejor Grabación Dance/Electrónica
- No Cap, Disclosure y Anderson .Paak
- Victory Lap, Fred again.., Skepta y PlaqueBoyMax
- SPACE INVADER, KAYTRANADA
- VOLTAGE, Skrillex
- End of Summer, Tame Impala
Mejor Grabación de Pop Dance
- Bluest Flame, Selena Gomez y benny blanco
- Abracadabra, Lady Gaga
- Midnight Sun, Zara Larsson
- Just Keep Watching (de F1: La película). Tate McRae
- Illegal, PinkPantheress
Mejor Álbum Dance/Electrónica
- EUSEXUA, FKA twigs
- Ten Days, Fred again
- Fancy That, PinkPantheress
- Inhale / Exhale, RÜFÜS DU SOL
- F*** U SKRILLEX YOU THINK UR ANDY WARHOL BUT UR NOT!! <3, Skrillex
Mejor Grabación Remezclada
- Abracadabra (Gesaffelstein Remix), Gesaffelstein, remixer (Lady Gaga, Gesaffelstein)
- Don’t Forget About Us, KAYTRANADA, remixer (Mariah Carey & KAYTRANADA)
- A Dreams A Dream – Ron Trent Remix, Ron Trent, remixer (Soul II Soul)
- Galvanize, Chris Lake, remixer (The Chemical Brothers & Chris Lake)
- Golden – David Guetta REM/X, David Guetta, remixer (HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI)
Rock, Metal y Música Alternativa
Mejor Interpretación de Rock
- U Should Not Be Doing That, Amyl y The Sniffers
- The Emptiness Machine, Linkin Park
- NEVER ENOUGH, Turnstile
- Mirtazapine, Hayley Williams
- Changes (Live From Villa Park) Back to the Beginning, YUNGBLUD con Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman, II of Sleep Token
Mejor Interpretación de Metal
- Night Terror, Dream Theater
- Lachryma, Ghost
- Emergence, Sleep Token
- Soft Spine, Spiritbox
- BIRDS, Turnstile
Mejor Canción de Rock
- As Alive As You Need Me To Be (Nine Inch Nails)
- Caramel (Sleep Token)
- Glum (Hayley Williams)
- NEVER ENOUGH (Turnstile)
- Zombie (YUNGBLUD)
Mejor Álbum de Rock
- private music, Deftones
- I quit, HAIM
- From Zero, Linkin Park
- NEVER ENOUGH, Turnstile
- Idols, YUNGBLUD
Mejor Interpretación de Música Alternativa
- Everything Is Peaceful Love, Bon Iver
- Alone, The Cure
- SEEIN’ STARS, Turnstile
- mangetout, Wet Leg
- Parachute, Hayley Williams
Mejor Álbum de Música Alternativa
- SABLE, fABLE, Bon Iver
- Songs of a Lost World, The Cure
- DON’T TAP THE GLASS, Tyler, The Creator
- moisturizer, Wet Leg
- Ego Death at a Bachelorette Party, Hayley Williams
R&B, Rap & Poesía Hablada
Mejor Interpretación de R&B
- YUKON, Justin Bieber
- It Depends, Chris Brown Featuring Bryson Tiller
- Folded, Kehlani
- MUTT (Live From NPR’s Tiny Desk), Leon Thomas
- Heart of a Woman, Summer Walker
Mejor Interpretación de R&B Tradicional
- Here We Are, Durand Bernarr
- UPTOWN, Lalah Hathaway
- LOVE YOU TOO, Ledisi
- Crybaby, SZA
- VIBES DON’T LIE, Leon Thomas
Mejor Canción de R&B
- Folded (Kehlani)
- Heart of a Woman (Summer Walker)
- It Depends (Chris Brown Featuring Bryson Tiller)
- Overqualified (Durand Bernarr)
- YES IT IS (Leon Thomas)
Mejor Álbum de R&B Progresivo
- BLOOM, Durand Bernarr
- Adjust, Brightness Bilal
- LOVE ON DIGITAL, Destin Conrad
- Access All Areas, FLO
- Come as You Are, Terrace Martin y Kenyon Dixon
Mejor Álbum de R&B
- BELOVED, GIVĒON
- Why Not More?, Coco Jones
- The Crown, Ledisi
- Escape Room, Teyana Taylor
- MUTT, Leon Thomas
Mejor Interpretación de Rap
- Outside, Cardi B
- Chains & Whips, Clipse, Pusha T & Malice con Kendrick Lamar y Pharrell Williams
- Anxiety, Doechii
- tv off, Kendrick Lamar con Lefty Gunplay
- Darling, I, Tyler, The Creator con Teezo Touchdown
Mejor Interpretación de Rap Melódico
- Proud of Me, Fridayy con Meek Mill
- Wholeheartedly, JID Featuring Ty Dolla $ign y 6Lack
- luther, Kendrick Lamar con SZA
- WeMaj, Terrace Martin y Kenyon Dixon Featuring Rapsody
- SOMEBODY LOVES ME, PARTYNEXTDOOR y Drake
Mejor Canción de Rap
- Anxiety (Doechii)
- The Birds Don’t Sing (Clipse, Pusha T & Malice Featuring John Legend y Voices of Fire)
- Sticky (Tyler, The Creator Featuring GloRilla, Sexyy Red y Lil Wayne)
- TGIF (GloRilla)
- tv off (Kendrick Lamar con Lefty Gunplay)
Mejor Álbum de Rap
- Let God Sort Em Out, Clipse, Pusha T y Malice
- GLORIOUS, GloRilla
- God Does Like Ugly, JID
- GNX, Kendrick Lamar
- CHROMAKOPIA, Tyler, The Creator
Mejor Álbum de Poesía Hablada
- A Hurricane in Heels: healed people don’t act like that (partially recorded live @City Winery & other places), Queen Sheba
- Black Shaman, Marc Marcel
- Pages, Omari Hardwick y Anthony Hamilton
- Saul Williams meets Carlos Niño & Friends at Treepeople, Saul Williams, Carlos Niño & Friends
- Words For Days Vol. 1, Mad Skillz
Jazz, Pop Tradicional, Música Instrumental Contemporánea & Teatro Musical
Mejor Interpretación de Jazz
- Noble Rise, Lakecia Benjamin Featuring Immanuel Wilkins y Mark Whitfield
- Windows – Live, Chick Corea, Christian McBride y Brian Blade
- Peace of Mind / Dreams Come True, Samara Joy
- Four, Michael Mayo
- All Stars Lead to You – Live, Nicole Zuraitis, Dan Pugach, Tom Scott, Idan Morim, Keyon Harrold y Rachel Eckroth
Mejor Álbum de Jazz Vocal
- Elemental, Dee Dee Bridgewater y Bill Charlap
- We Insist 2025!, Terri Lyne Carrington y Christie Dashiell
- Portrait, Samara Joy
- Fly, Michael Mayo
- Live at Vic’s Las Vegas, Nicole Zuraitis, Dan Pugach, Tom Scott, Idan Morim, Keyon Harrold y Rachel Eckroth
Mejor Álbum de Jazz Instrumental
- Trilogy 3 (Live), Chick Corea, Christian McBride y Brian Blade
- Southern Nights, Sullivan Fortner Featuring Peter Washington y Marcus Gilmore
- Belonging, Branford Marsalis Quartet
- Spirit Fall, John Patitucci Featuring Chris Potter y Brian Blade
- Fasten Up, Yellowjackets
Mejor Álbum de Gran Conjunto de Jazz
- Orchestrator Emulator, The 8-Bit Big Band
- Without Further Ado, Vol 1, Christian McBride Big Band
- Lumen, Danilo Pérez & Bohuslän Big Band
- Basie Rocks!, Deborah Silver y The Count Basie Orchestra
- Lights on a Satellite, Sun Ra Arkestra
- Some Days Are Better: The Lost Scores, Kenny Wheeler Legacy Featuring The Royal Academy of Music Jazz Orchestra y Frost Jazz Orchestra
Mejor Álbum de Jazz Latino
- La Fleur de Cayenne, Paquito D’Rivera & Madrid-New York Connection Band
- The Original Influencers: Dizzy, Chano & Chico, Arturo O’Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra Featuring Pedrito Martinez, Daymé Arocena, Jon Faddis, Donald Harrison y Melvis Santa
- Mundoagua – Celebrating Carla Bley, Arturo O’Farrill y The Afro Latin Jazz Orchestra
- A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole, Gonzalo Rubalcaba, Yainer Horta y Joey Calveiro
- Vanguardia Subterránea: Live at The Village Vanguard, Miguel Zenón Quartet
Mejor Álbum de Jazz Alternativo
- honey from a winter stone, Ambrose Akinmusire
- Keys to the City Volume One, Robert Glasper
- Ride into the Sun, Brad Mehldau
- LIVE-ACTION, Nate Smith
- Blues Blood, Immanuel Wilkins
Mejor Álbum de Pop Vocal Tradicional
- Wintersongs, Laila Biali
- The Gift of Love, Jennifer Hudson
- Who Believes in Angels?, Elton John y Brandi Carlile
- Harlequin, Lady Gaga
- A Matter of Time, Laufey
- The Secret of Life: Partners, Volume 2, Barbra Streisand
Mejor Álbum Instrumental Contemporáneo
- Brightside, ARKAI
- Ones & Twos, Gerald Clayton
- BEATrio, Béla Fleck, Edmar Castañeda, Antonio Sánchez
- Just Us, Bob James y Dave Koz
- Shayan Charu, Suri
Mejor Álbum de Teatro Musical
- Buena Vista Social Club
- Death Becomes Her
- Gypsy
- Just In Time
- Maybe Happy Ending
Música Country & Raíces Estadounidenses
Mejor Interpretación Country Solista
- Nose on the Grindstone, Tyler Childers
- Good News, Shaboozey
- Bad as I Used to Be [de F1: La película], Chris Stapleton
- I Never Lie, Zach Top
- Somewhere Over Laredo, Lainey Wilson
Mejor Interpretación Country Dúo/Grupo
- A Song to Sing, Miranda Lambert y Chris Stapleton
- Trailblazer, Reba McEntire, Miranda Lambert, Lainey Wilson
- Love Me Like You Used to Do, Margo Price y Tyler Childers
- Amen, Shaboozey y Jelly Roll
- Honky Tonk Hall of Fame, George Strait, Chris Stapleton
Mejor Canción Country
- Bitin’ List (Tyler Childers)
- Good News (Shaboozey)
- I Never Lie (Zach Top)
- Somewhere Over Laredo (Lainey Wilson)
- A Song to Sing (Miranda Lambert y Chris Stapleton)
Mejor Álbum Country Tradicional
- Dollar a Day, Charley Crockett
- American Romance, Lukas Nelson
- Oh What a Beautiful World, Willie Nelson
- Hard Headed Woman, Margo Price
- Ain’t in It for My Health, Zach Top
Mejor Álbum Country Contemporáneo
- Patterns, Kelsea Ballerini
- Snipe Hunter, Tyler Childers
- Evangeline Vs. The Machine, Eric Church
- Beautifully Broken, Jelly Roll
- Postcards From Texas, Miranda Lambert
Mejor Interpretación de Raíces Estadounidenses
- LONELY AVENUE, Jon Batiste con Randy Newman
- Ancient Light, I’m With Her
- Crimson and Clay, Jason Isbell
- Richmond on the James, Alison Krauss y Union Station
- Beautiful Strangers, Mavis Staples
Mejor Interpretación de Música Americana
- Boom, Sierra Hull
- Poison in My Well, Maggie Rose y Grace Potter
- Godspeed, Mavis Staples
- That’s Gonna Leave a Mark, Molly Tuttle
- Horses, Jesse Welles
Mejor Canción de Raíces Estadounidenses
- Ancient Light (I’m With Her)
- BIG MONEY (Jon Batiste)
- Foxes in the Snow (Jason Isbell)
- Middle (Jesse Welles)
- Spitfire (Sierra Hull)
Mejor Álbum de Música Americana
- BIG MONEY, Jon Batiste
- Bloom, Larkin Poe
- Last Leaf on the Tree, Willie Nelson
- So Long Little Miss Sunshine, Molly Tuttle
- Middle, Jesse Welles
Mejor Álbum de Bluegrass
- Carter & Cleveland, Michael Cleveland y Jason Carter
- A Tip Toe High Wire, Sierra Hull
- Arcadia, Alison Krauss y Union Station
- Outrun, The Steeldrivers
- Highway Prayers, Billy Strings
Mejor Álbum de Blues Tradicional
- Ain’t Done With the Blues, Buddy Guy
- Room on the Porch, Taj Mahal & Keb’ Mo’
- One Hour Mama: The Blues of Victoria Spivey, Maria Muldaur
- Look Out Highway, Charlie Musselwhite
- Young Fashioned Ways, Kenny Wayne Shepherd y Bobby Rush
Mejor Álbum de Blues Contemporáneo
- Breakthrough, Joe Bonamassa
- Paper Doll, Samantha Fish
- A Tribute to LJK, Eric Gales
- Preacher Kids, Robert Randolph
- Family, Southern Avenue
Mejor Álbum Folk
- What Did the Blackbird Say to the Crow, Rhiannon Giddens y Justin Robinson
- Crown of Roses, Patty Griffin
- Wild and Clear and Blue, I’m With Her
- Foxes in the Snow, Jason Isbell
- Under the Powerlines (April 24 – September 24), Jesse Welles
Mejor Álbum de Raíces Regionales
- Live at Vaughan’s, Corey Henry y The Treme Funktet
- For Fat Man, Preservation Brass y Preservation Hall Jazz Band
- Church of New Orleans, Kyle Roussel
- Second Line Sunday, Trombone Shorty y New Breed Brass Band
- A Tribute to the King of Zydeco, varios artistas
Música Góspel & Cristiana Contemporánea
Mejor Interpretación/Canción Góspel
- Do It Again
- Church,
- Still (Live)
- Amen
- Come Jesus Come
Mejor Interpretación/Canción de Música Cristiana Contemporánea
- I Know a Name
- YOUR WAY’S BETTER
- Hard Fought Hallelujah
- Headphones
- Amazing
Mejor Álbum Góspel
- Sunny Days, Yolanda Adams
- Tasha, Tasha Cobbs Leonard
- Live Breathe Fight, Tamela Mann
- Only on the Road (Live), Tye Tribbett
- Heart of Mine, Darrel Walls, PJ Morton
Mejor Álbum de Música Cristiana Contemporánea
- CHILD OF GOD II, Forrest Frank
- Coritos Vol. 1, Israel & New Breed
- King of Hearts, Brandon Lake
- Reconstruction, Lecrae
- Let the Church Sing, Tauren Wells
Mejor Álbum de Raíces Góspel
- I Will Not Be Moved (Live), The Brooklyn Tabernacle Choir
- Then Came the Morning, Gaither Vocal Band
- Praise & Worship: More Than A Hollow Hallelujah, The Isaacs
- Good Answers, Karen Peck y New River
- Back to My Roots, Candi Staton
Música Latina, Global, Reggae & New Age, Ambiental o Cantada
Mejor Álbum Pop Latino
- Cosa Nuestra, Rauw Alejandro
- BOGOTÁ (DELUXE), Andrés Cepeda
- Tropicoqueta, KAROL G
- Cancionera, Natalia Lafourcade
- ¿Y Ahora Qué?, Alejandro Sanz
Mejor Álbum de Música Urbana
- DeBÍ TiRAR MáS FOToS, Bad Bunny
- Mixteip, J Balvin
- FERXXO VOL X: Sagrado, Feid
- NAIKI, Nicki Nicole
- EUB DELUXE, Trueno
- SINFÓNICO (En Vivo), Yandel
Mejor Álbum Latino de Rock o Música Alternativa
- Genes Rebeldes, Aterciopelados
- ASTROPICAL, Bomba Estéreo, Rawayana, ASTROPICAL
- PAPOTA, CA7RIEL & Paco Amoroso
- ALGORHYTHM, Los Wizzards
- Novela, Fito Paez
Mejor Álbum de Música Mexicana (Incluyendo Tejana)
- MALA MÍA, Fuerza Regida, Grupo Frontera
- Y Lo Que Viene, Grupo Frontera
- Sin Rodeos, Paola Jara
- Palabra De To’s (Seca), Carín León
- Bobby Pulido & Friends Una Tuya Y Una Mía – Por La Puerta Grande (En Vivo), Bobby Pulido
Mejor Álbum Latino Tropical
- Fotografías, Rubén Blades, Roberto Delgado & Orquesta
- Raíces, Gloria Estefan
- Clásicos 1.0, Grupo Niche
- Bingo, Alain Pérez
- Debut y Segunda Tanda, Vol. 2, Gilberto Santa Rosa
Mejor Interpretación de Música Global
- EoO, Bad Bunny
- Cantando en el Camino, Ciro Hurtado
- JERUSALEMA, Angélique Kidjo
- Inmigrante Y Qué?, Yeisy Rojas
- Shrini’s Dream (Live), Shakti
- Daybreak, Anoushka Shankar Featuring Alam Khan y Sarathy Korwar
Mejor Interpretación de Música Africana
- Love, Burna Boy
- WithYou, Davido Featuring Omah Lay
- Hope & Love, Eddy Kenzo y Mehran Matin
- Gimme Dat, Ayra Starr Featuring Wizkid
- PUSH 2 START, Tyla
Mejor Álbum de Música Global
- Sounds of Kumbha, Siddhant Bhatia
- No Sign of Weakness, Burna Boy
- Eclairer le monde – Light the World, Youssou N’Dour
- Mind Explosion (50th Anniversary Tour Live), Shakti
- Chapter III: We Return to Light, Anoushka Shankar Featuring Alam Khan y Sarathy Korwar
- Caetano e Bethânia Ao Vivo, Caetano Veloso y Maria Bethânia
Mejor Álbum de Reggae
- Treasure Self Love, Lila Iké
- Heart & Soul, Vybz Kartel
- BLXXD & FYAH, Keznamdi
- From Within, Mortimer
- No Place Like Home, Jesse Royal
Mejor Álbum de New Age, Ambiental o Cantada
- Kuruvinda, Kirsten Agresta-Copely
- According to the Moon, Cheryl B. Engelhardt, GEM, Dallas String Quartet
- Into the Forest, Jahnavi Harrison
- Nomadica, Carla Patullo con The Scorchio Quartet y Tonality
- The Colors in My Mind, Chris Redding
Infantil, Comedia, Audiolibros, Medios Visuales y Video y Película Musical
Mejor Álbum de Música para Niños
- Ageless: 100 Years Young, Joanie Leeds & Joya
- Buddy’s Magic Tree House, Mega Ran
- Harmony, FYÜTCH & Aura V
- Herstory, Flor Bromley
- The Music of Tori and the Muses, Tori Amos
Mejor Álbum de Comedia
- Drop Dead Years, Bill Burr
- PostMortem, Sarah Silverman
- Single Lady, Ali Wong
- What Had Happened Was…, Jamie Foxx
- Your Friend, Nate Bargatze, Nate Bargatze
Mejor Grabación de Audiolibro, Narración y Narración de Cuentos
- Elvis, Rocky & Me: The Carol Connors Story, Kathy Garver
- Into the Uncut Grass, Trevor Noah
- Lovely One: A Memoir, Ketanji Brown Jackson
- Meditations: The Reflections of His Holiness The Dalai Lama, Dalai Lama
- You Know It’s True: The Real Story of Milli Vanilli, Fab Morvan
Mejor Banda Sonora Compilatoria para Medios Audiovisuales
- Un completo desconocido, Timothée Chalamet
- F1: La película, varios artistas
- Las guerras K-pop, varios artistas
- Pecadores, varios artistas
- Wicked, varios artistas
Mejor Banda Sonora Para Medios Visuales (Incluye Cine y Televisión)
- Cómo entrenar a tu dragón, John Powell
- Severance: Temporada 2, Theodore Shapiro
- Pecadores, Ludwig Göransson
- Wicked, John Powell y Stephen Schwartz
- Robot salvaje, Kris Bowers
Mejor Banda Sonora para Videojuegos y Otros Medios Interactivos
- Avatar: Frontiers of Pandora – Secrets of the Spires
- Helldivers 2
- Indiana Jones and the Great Circle
- Star Wars Outlaws: Wild Card & A Pirate’s Fortune
- Sword of the Sea
Mejor Canción Escrita para Medios Visuales
- As Alive As You Need Me To Be [de TRON: Ares] (Nine Inch Nails)
- Golden [de Las guerreras K-pop] (HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI)
- I Lied to You [de Pecadores] (Miles Caton)
- Never Too Late [de Elton John: Never Too Late] (Elton John, Brandi Carlile)
- Pale, Pale Moon [de Pecadores] (Jayme Lawson)
- Sinners [de Pecadores] (Rod Wave)
Mejor Video Musical
- Young Lion, Sade
- Manchild, Sabrina Carpenter
- So Be It, Clipse
- Anxiety, Doechii
- Love, OK Go
Mejor Película Musical
- Devo, Devo
- Live at the Royal Albert Hall, RAYE
- Relentless, Diane Warren
- Music By John Williams, John Williams
- Piece by Piece, Pharrell Williams
Empaques, Notas & Historia
Mejor Diseño de Empaque
- And The Adjacent Possible (OK Go)
- Balloonerism (Mac Miller)
- Danse Macabre: De Luxe (Duran Duran)
- Loud Is As (Tsunami)
- Sequoia (Varios artistas)
- The Spins (Picture Disc Vinyl) (Mac Miller)
- Tracks II: The Lost Albums (Bruce Springsteen)
Mejor Portada de Álbum
- CHROMAKOPIA, Shaun Llewellyn & Luis “Panch” Perez, art directors (Tyler, The Creator)
- The Crux, William Wesley II, art director (Djo)
- Debí Tirar Más Fotos, Benito Antonio Martinez Ocasio, art director (Bad Bunny)
- Glory, Cody Critcheloe & Andrew J.S., art directors (Perfume Genius)
- moisturizer, Hester Chambers, Ellis Durand, Henry Holmes, Matt de Jong, Jamie-James Medina, Joshua Mobaraki & Rhian Teasdale, art directors (Wet Leg)
Mejores Notas de Álbum
- Adios, Farewell, Goodbye, Good Luck, So Long: On Stage 1964-1974 (Buck Owens And His Buckaroos)
- After the Last Sky (Anouar Brahem, Anja Lechner, Django Bates, Dave Holland)
- Árabe (Amanda Ekery)
- The First Family: Live At Winchester Cathedral 1967 (Sly y The Family Stone)
- A Ghost Is Born (20th Anniversary Deluxe Edition) (Wilco)
- Miles ’55: The Prestige Recordings (Miles Davis)
Mejor Álbum Histórico
- Joni Mitchell Archives – Volume 4: The Asylum Years (1976-1980)
- The Making of Five Leaves Left
- Roots Rocking Zimbabwe – The Modern Sound Of Harare’ Townships 1975-1980 (Analog Africa No.41)
- Super Disco Pirata – De Tepito Para El Mundo 1965-1980 (Analog Africa No. 39)
- You Can't Hip A Square: The Doc Pomus Songwriting Demos
Producción, Ingeniería, Composición y Arreglos
Mejor Ingeniería de Álbum, No Clásico
- All Things Light
- Arcadia
- For Melancholy Brunettes (& sad women)
- That Wasn’t A Dream
Mejor Ingeniería de Álbum, Clásico
- Cerrone: Don’t Look Down
- Eastman: Symphony No. 2; Tchaikovsky: Symphony No. 2
- Shostakovich: Lady Macbeth of the Mtsensk District
- Standard Stoppages
- Yule
Productor del Año, Clásico
- Blanton Alspaugh
- Sergei Kvitko
- Morten Lindberg
- Dmitriy Lipay
- Elaine Martone
Mejor Álbum de Audio Inmersivo
- All American F***boy
- Immersed
- An Immersive Tribute to Astor Piazzolla (Live)
- Tearjerkers
- Yule
Mejor Composición Instrumental
- First Snow (Nordkraft Big Band, Remy Le Boeuf & Danielle Wertz)
- Live Life This Day: Movement I (Miho Hazama, Danish Radio Big Band y Danish National Symphony Orchestra)
- Lord, That’s A Long Way (Sierra Hull)
- Opening,” Zain Effendi, composer (Zain Effendi)
- Train to Emerald City (John Powell y Stephen Schwartz)
- Why You Here / Before the Sun Went Down (Ludwig Göransson con Miles Caton)
Mejor Arreglo, Instrumental o A Cappella
- Be Okay (Cynthia Erivo)
- A Child Is Born (Nordkraft Big Band y Remy Le Boeuf)
- Fight On (The Westerlies)
- Super Mario Praise Break (The 8-Bit Big Band)
Mejor Arreglo, Instrumental y Vocal
- Big Fish (Nate Smith Featuring säje)
- How Did She Look? (Seth MacFarlane)
- Keep an Eye on Summer (Jacob Collier)
- Something in the Water (Acoustic-Ish) (Lawrence)
- What A Wonderful World (Cody Fry)
Mejor Interpretación Orquestal
- Coleridge-Taylor: Toussaint L’Ouverture; Ballade Op. 4; Suites From ’24 Negro Melodies,’ (National Philharmonic)
- Messiaen: Turangalîla-Symphonie (Boston Symphony Orchestra)
- Ravel: Boléro, M. 81 (Simón Bolívar Symphony Orchestra Of Venezuela)
- Still & Bonds (The Philadelphia Orchestra)
- Stravinsky: Symphony In Three Movements (San Francisco Symphony)
Mejor Grabación de Ópera
- Heggie: Intelligence (Houston Grand Opera; Gene Scheer)
- Huang Ruo: An American Soldier (American Composers Orchestra; David Henry Hwang)
- Kouyoumdjian: Adoration (Silvana Quartet; The Choir Of Trinity Wall Street)
- O’Halloran: Trade & Mary Motorhead (Irish National Opera Orchestra; Mark O’Halloran)
- Tesori: Grounded (The Metropolitan Opera Orchestra; The Metropolitan Opera Chorus; George Brant)
Mejor Interpretación Coral
- Advena – Liturgies For A Broken World (Simon Barrad, Emily Yocum Black y Michael Hawes; Conspirare)
- Childs: In the Arms of the Beloved (Billy Childs, Dan Chmlellnskl, Christian Euman, Larry Koonse, Lyris Quartet, Anne Akiko Meyers, Carol Robbins y Luciana Souza; Los Angeles Master Chorale)
- Lang: Poor Hymnal (Steven Bradshaw, Michael Hawes, Lauren Kelly, Rebecca Siler y Elisa Sutherland; The Crossing)
- Ortiz: Yanga (Los Angeles Philharmonic y Tambuco Percussion Ensemble; Los Angeles Master Chorale)
- Requiem of Light (Brian Giebler y Sangeeta Kaur; The Clarion Choir)
Mejor Interpretación de Música de Cámara/Conjunto Pequeño
- Dennehy: Land Of Winter, Alan Pierson y Alarm Will Sound
- La Mer – French Piano Trios, Neave Trio
- Lullabies for the Brokenhearted, Lili Haydn y Paul Cantelon
- Slavic Sessions, Mak Grgić y Mateusz Kowalski
- Standard Stoppages, Third Coast Percussion
Mejor Solo Instrumental de Música Clásica
- Coleridge-Taylor: 3 Selections From 24 Negro Melodies (National Philharmonic)
- Hope Orchestrated (Venezuela Strings Recording Ensemble)
- Inheritances (Adam Tendler)
- Price: Piano Concerto In One Movement In D Minor (Malmö Opera Orchestra)
- Shostakovich: The Cello Concertos (Boston Symphony Orchestra)
- Shostakovich: The Piano Concertos; Solo Works (Boston Symphony Orchestra)
Mejor Álbum de Música Clásica Vocal Solista
- Alike – My Mother’s Dream
- Black Pierrot, Sidney Outlaw
- In This Short Life, Devony Smith
- Kurtág: Kafka Fragments
- Schubert Beatles, Theo Hoffman
- Telemann: Ino – Opera Arias For Soprano
Mejor Compendio Clásico
- Cerrone: Don’t Look Down
- The Dunbar/Moore Sessions, Vol. II
- Ortiz: Yanga
- Seven Seasons
- Tombeaux
Mejor Composición Clásica Contemporánea
- Cerrone: Don’t Look Down (Conor Hanick y Sandbox Percussion)
- Dennehy: Land of Winter (Alan Pierson y Alarm Will Sound)
- León: Raíces (Origins) (Edward Gardner y London Philharmonic Orchestra)
- Okpebholo: Songs in Flight (Will Liverman, Paul Sánchez y Various Artists)
- Ortiz: Dzonot (Alisa Weilerstein, Gustavo Dudamel y Los Angeles Philharmonic)