Cassie se casa con Nate y Rosalía hace 'pole dance': mira el tráiler de la temporada 3 de 'Euphoria' [VIDEO]

Después de meses de espera, HBO Max reveló el primer tráiler de la temporada 3 de Euphoria.

Este avance deja ver que los protagonistas ya terminaron su etapa escolar debido a que hay un salto temporal de cinco años.

¿Qué muestra el tráiler de la temporada 3 de ‘Euphoria’?

Entre lo más relevante que muestra el tráiler está la complicada vida de Rue (Zendaya). Pese a los intentos de su madre por que ella deje la droga, sucede todo lo contrario, ahora trata directamente con narcotraficantes. Por otro lado, Cassie (Sydney Sweeney) parece vivir una vida de ensueño ya que se le ve casada con Nate (Jacob Elordi).

El matrimonio vive en los suburbios, pero en sus tiempos libres, Cassey se convierte en una cam-girl, por lo que dan a entender que hace contenido para Onlyfans.

También se ve la aparición de Rosalía como una bailarina de pole dance en uno de los bares de los narcotraficantes, pero no se ha visto completamente el desarrollo del personaje.

Mira el tráiler de la temporada 3 de ‘Euphoria’

¿En qué quedó la temporada 2 de ‘Euphoria’?

La segunda temporada de Euphoria llegó a su final en febrero de 2022.

En el último capítulo se vio a Cassie subir al escenario y poner en ridículo a su hermana Lexi por la obra de teatro que montó en el colegio. Frente a todos los presentes, ella se victimiza al decir que fue la más ha sufrido. Su madre se involucra y trata de calmar las cosas, pero todo empeora cuando Cassie asegura que le quitó el exnovio a su mejor amiga.

Tras ello, golpea a su doble y Maddy se levanta de su asiento par comenzar la pelea así que arremeta contra Cassie, lo que termina en una batalla de puños.

Después de la humillación de Cassie a Lexi, ella decide terminar el show y toma la decisión de seguir adelante. Luego de decir unas palabras, les explica a todos que pasó por un momento crítico, pero la obra debe continuar y se lo dedica a Fez.

Al final del capítulo de Euphoria, Rue nos da uno de los momentos más icónicos. En el episodio narra y confiesa que ha estado limpia en todo el año escolar y hace lo posible para continuar así.

¿Cuándo se estrena la temporada 3 de ‘Euphoria’?

La temporada 3 de Euphoria llegará a HBO y HBO Max el 12 de abril de 2026.

¿Qué actores que regresan a ‘Euphoria’?

Zendaya como Rue Bennett.



como Rue Bennett. Hunter Schafer como Jules Vaughn.



como Jules Vaughn. Alexa Demie como Maddy Pérez.



como Maddy Pérez. Sydney Sweeney como Cassie Howard.



como Cassie Howard. Eric Dane como Cal Jacobs.



como Cal Jacobs. Jacob Elordi como Nate Jacobs.



como Nate Jacobs. Maude Apatow como Lexi Howard.



como Lexi Howard. Colman Domingo como Ali Muhammad.



como Ali Muhammad. Martha Kelly como Laurie.



como Laurie. Chloe Cherry como Faye



como Faye Dominic Fike como Elliot



como Elliot Nika King como Leslie Bennett.



como Leslie Bennett. Alanna Ubach como Suze Howard.



como Suze Howard. Daeg Faerch como Mitch.



como Mitch. Melvin Bonez Estes como Bruce.



como Bruce. Paula Marshall como Marsha Jacobs.



como Marsha Jacobs. Sophia Rose Wilson como Barbara Brooks.



como Barbara Brooks. Zak Steiner como Aaron Jacobs.