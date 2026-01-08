James Ransone: se revela causa de la muerte del actor de ‘It’ y ‘The Wire’

A fines de diciembre de 2025, se conoció la noticia de la muerte del actor James Ransone a los 46 años. Como se recuerda, cuando fue encontrado en su domicilio en Los Ángeles, California, el médico forense del condado determinó que había sido aparente suicidio.

De acuerdo con las autoridades, el protagonista de The Wire superó batallas contra la depresión y la adicción. Además, estaba enfocado en su carrera y en su familia.

La causa de muerte de James Ransone

Tras semanas de investigaciones, el Departamento de Medicina Forense del Condado de Los Ángeles confirmó que James Ransone murió por suicidio.

En 2016, reveló en la revista Interview que consumió cocaína durante cinco años y estaba sobrio desde hace 27. En 2021, contó que fue abusado sexualmente por su extutor cuando era niño.

De acuerdo con el fallecido actor, esta mala experiencia lo llevó a tener una “vida de vergüenza y bochorno”, quien le dijo a su extutor que sus acciones lo impulsaron a convertirse en alcohólico y adicto a la heroína.

¿Quién fue James Ransone?

James Finley Ransone III, o solo James Ransone, fue un actor y músico estadounidense de 46 años oriundo de Baltimore. Comenzó a aparecer en pequeños papeles a principios del 2000 en los programas Ed y Third Watch.

Su mayor éxito fue con su papel de Ziggy Sobotka, un trabajador portuario y gánster, en los 12 episodios de la segunda temporada de la exitosa serie de HBO Max, The Wire, donde recibió varios elogios de la crítica y de los fans, convirtiéndose en uno de los personajes favoritos.

Otros créditos incluyen sus papeles como Josh Ray Person en la miniserie de drama bélico Generation Kill (2008) y el comisario en las películas de terror sobrenatural Siniestro (2012) y Siniestro 2 (2015). Además, de ser Chester en el filme Tangerine (2015),

Una de sus últimas grandes apariciones en la pantalla grande fue como el adulto Eddie Kaspbrak en la película It Capítulo Dos (2019). Además, estuvo como Max en el filme Teléfono negro (2021) y la secuela estrenada a principios de este año.

También tuvo apariciones en CSI: Crime Scene Investigation, Hawaii Five-0, Burn Notice, entre otros proyectos.