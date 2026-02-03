Hijo de Eddie Murphy y la hija de Martin Lawrence están esperando a su primer bebé

Eddie Murphy y Martin Lawrence serán abuelos. La hija del actor de Bad Boys, Jasmin; y su esposo, Eric, hijo de la voz de Burro de Shrek anunciaron que están esperando a su primer bebé juntos.

Con fotos en blanco y negro, la joven muestra su avanzado estado de gestación; mientras que Eric apoya su cabeza en el vientre. En la descripción escribió: “Gracias Jesús por el regalo más grande”.

El futuro bebé llega meses después de la boda de la pareja. En mayo de 2025, Eddie Murphy habló del matrimonio de su hijo con Jasmin. De acuerdo con su relato, la ceremonia fue íntima y sin invitados, algo diferente a lo que se acostumbra en Hollywood.

“Todos estaban haciendo grandes planes para la boda, y luego decidieron que querían algo tranquilo, solo ellos dos”, continuó Murphy en el programa The Jennifer Hudson Show. “Somos familia política”, dijo entusiasmado y bromeando con que Lawrence “se salvó de pagar una gran boda”.

Pese a que solo estuvieron los novios y el que oficializa la boda, Eddie Murphy no descartó que en un futuro pueda haber una gran fiesta para celebrar su unión.

Martin Lawrence y Eddie Murphy en el cine

Los actores que ahora son consuegros trabajaron juntos en la película Life (Condenados a fugarse, por su nombre en español), estrenada en 1999. Este filme, dirigido por Ted Demme, es una comedia dramática que narra la historia de Rayford "Ray" Gibson (Eddie Murphy) y Claude Banks (Martin Lawrence), dos hombres que son injustamente condenados a cadena perpetua en una prisión del sur de Estados Unidos durante la década de 1930.

A lo largo de la película, se muestra su evolución de desconocidos a amigos inseparables mientras intentan sobrevivir en prisión durante varias décadas.

Life recibió elogios por las actuaciones de Eddie Murphy y Martin Lawrence, quienes mostraron gran química en pantalla, equilibrando el humor y los momentos emotivos. La película es recordada como una de las colaboraciones más destacadas entre ambos actores, quienes ya eran figuras consolidadas en el mundo de la comedia en ese momento.