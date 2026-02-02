Últimas Noticias
"Se gastó toda mi plata y me quiero divorciar": 'Melcochita' termina su relación con Monserrat Seminario

Melcochita termina su relación con Monserrat Seminario y la acusa de gastar sus ahorros.
Melcochita termina su relación con Monserrat Seminario y la acusa de gastar sus ahorros. | Fuente: Instagram (montserrat_39)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

El cómico arremetió contra Monserrat Seminario al acusarla de apoderarse de su dinero ahorrado en bancos. "Ella es mala", expresó 'Melcochita', quien se encuentra internado.

Pablo Villanueva, conocido como 'Melcochita', sorprendió al anunciar su separación de su esposa Monserrat Seminario. El popular cómico afirmó que su conyugue se gastó el dinero que tenía ahorrado en el banco rechazando que su separación se deba a una supuesta infidelidad u otro motivo.

Fue en declaraciones para Trome, que el humorista afirmó que sus ahorros "están e cero" luego de que le pidiera a Monserrat entregarle sus cuentas que le otorgó supervisar.

"Por lo menos se ha gastado medio millón de dólares. Ella es la encargada de llevar las cuentas de la casa, por eso todo contrato se lo daban, yo confié en ella, a mí no me daban ni un sol", manifestó.

En efecto, la también personalidad de televisión pidió a las autoridades que "se investiguen en los bancos" ya que no tiene "absolutamente nada".

"Revisen los movimientos de ella. Ella se gastó toda mi plata, por eso me quiero divorciar, ella es mala. Lo que ella busca es que me dé una embolia porque se puede agarrar la plata", aseveró.

En ese sentido, Pablo Villanueva consideró que Seminario se habría gastado el dinero en apoyar a su familia en Piura. "Ella le ha pagado los estudios a su hijo mayor que ya es odontólogo, ha construido un caserón y yo, a mis 90 años, solo tengo casa alquilada", mencionó.

Pablo Villanueva, 'Melcochita', se encuentra internada tras una descompensación.
Pablo Villanueva, 'Melcochita', se encuentra internada tras una descompensación. | Fuente: Instagram (melcochitaoficial)

Hijo de Melcochita confirma que cómico está internado

Luego de anunciar su separación de Monserrat Seminario, Melcochita habría sufrido una descompensación, motivo por el cual fue internado en una clínica local, según informó Trome.

De acuerdo con el citado medio, el médico señaló que "lo mejor" que el cómico se interne debido a que tiene "una presión elevada" tras haberse descompensado.

Del mismo modo, su hijo Pablo Villanueva Junior se comunicó desde Estados Unidos confirmando el delicado estado de salud de su padre y pidiendo a sus seguidores orar por él.

"Su estado es delicado, por eso hemos decidido que se aleje de los medios, va a estar unos días internado por recomendación del doctor hasta que se estabilice. Recuerden que es una persona de 90 años, cualquier cosa le puede pasar", comentó.  

Cabe mencionar que la acusación de Melcochita contra Monserrat fue luego de que esta publicara un video en sus redes sociales afirmando que personas “le habrían metido ideas en la cabeza” al actor y humorista.

"Él se ha ido de la casa porque varias personas le han metido ideas en la cabeza. Es falso cuando dicen que le pegaba, deben tener pruebas, y voy a denunciar a todas esas personas. Además, he recibido amenazas de muerte y he pedido garantías", sostuvo.

Melcochita afirma que quiere divorciarse de Monserrat Seminario tras nueve años de casados.

Melcochita afirma que quiere divorciarse de Monserrat Seminario tras nueve años de casados.Fuente: Instagram (montserrat_39)

Melcochita evalúa irse del país tras bajo rendimiento en cines de 'Así no juega Perú'

Días atrás, Melcochita no ocultó su molestia tras conocer el bajo desempeño en la taquilla de su más reciente incursión en la pantalla grande, Así no juega Perú. El humorista cuestionó duramente el trato que, según él, recibió la película en las salas de cine y aseguró que incluso está considerando dejar el país.

“Me iré del Perú, aquí sabotean al artista”, declaró a Trome. “No es justo que nos hagan esto, es una falta de respeto a nuestra trayectoria... No es posible que entre peruanos nos saboteemos de esta manera”, insistió Melcochita. “Somos gente con experiencia y talento, y nos tratan así”.

Pese a su indignación, Melcochita descartó presentar un reclamo formal. “Uno se queja y se ríen de nosotros. Aquí hay mucha argolla, no solo en el cine, también en la música. Por eso en las radios apoyan pura porquería”, afirmó.

Por otro lado, señaló que la producción no ha logrado recuperar la inversión. “Me da rabia porque con el director íbamos a realizar otra película, pero con esto todo queda en nada”, lamentó.

