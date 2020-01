Juan Gabriel estaría cumpliendo 70 años el próximo 7 de enero. | Fuente: Instagram

El cantante mexicano Juan Gabriel nació un 7 de enero de 1950 y este 2020 estaría cumpliendo 70 años. 'El Divo de Juárez' fue uno de los artistas más queridos no solo en México sino en todo el mundo, su fama se expandió tanto que hasta el presidente Barack Obama mandó sus condolencias a la familia.

Su nombre verdadero era Alberto Aguilera Valadez pero se hizo conocido por su nombre artístico. El 28 de agosto del 2016, su representante comunicó a la prensa el sensible fallecimiento del intérprete de 'Querida' a causa de un infarto en California, Estados Unidos.

Luego de darse a conocer esta noticia, salieron a la luz diversas hipótesis sobre su muerte. Algunos aseguraban que estaba vivo pero como no habían pruebas contundentes, esta teoría quedó sin validez.

Con motivo del cumpleaños número 70 de Juan Gabriel, se hará una cronología desde el día de su fallecimiento hasta la supuesta 'resurrección'.

Confirmación de su fallecimiento

El día 28 de agosto del 2016, uno de los representantes de Juan Gabriel anunció que 'El Divo de Juárez' murió en su vivienda en Santa Mónica, California producto de un infarto.

"Alberto Aguilera Valadez el día de hoy completó su tiempo y se graduó de la vida. Juan Gabriel no ha muerto, porque como decía Alberto: 'Mientras exista alguien que cante mis canciones, Juan Gabriel vivirá'", señaló.

La noticia llegó a todos los rincones y personalidades reconocidas le dieron el último adiós mediante sus redes sociales. Sin embargo, nadie creía que estaba muerto.

Supuesta foto del cadáver

La revista 'Tv Novelas' publicó en una de sus ediciones, una de las imágenes tomadas en la morgue donde sale Juan Gabriel con algodones en la nariz. De acuerdo con el medio, la persona que le hizo llegar esa imagen prefirió permanecer en el anonimato por temor a represalias.

No obstante, el único heredero de la fortuna del mexicano, Iván Aguilera, confesó que hubo mucho hermetismo a la hora de repatriar el cuerpo de su padre ya que no pudo verlo.

No estuvo presente en Toluca cuando la gente esperaba su llegado así que solo se conformaron con ver la urna con sus cenizas en el Palacio de Bellas Artes para que puedan velarlo.

¿Juan Gabriel está vivo?

Su exmánager, Joaquín Muñoz, aseguró que el 15 de diciembre del 2018, Juan Gabriel estaría ofreciendo un concierto para que la gente sepa que no estaba muerto sino escondido.

En una entrevista que tuvo con el canal Tv Azteca para el programa 'Venga la Alegría', dijo lo siguiente: "Juan Gabriel simuló su muerte porque él tenía que salvar su vida, y solamente un genio es capaz de hacer lo que hizo Juan Gabriel. Es el único genio que tiene México y a los genios se les perdona todo".

Estas declaraciones causaron sorpresa tanto a los conductores como al público en general ya que no creían en las palabras de Joaquín Muñoz. Además aseguró que la persona que lo ayudaría a reaparecer sería el presidente Manuel López Obrador.

Sus fanáticos esperaban ansiosos ese día para ver por fin a Juan Gabriel sin embargo, eso nunca sucedió y la salida que tuvo su exmanager fue que "reaparecerá en su cumpleaños, es decir, el 7 de enero".

Periodista habló por WhatsApp con Juan Gabriel

Jorge Carbajal, periodista mexicano, aseguró que estaba hablando con Juan Gabriel por medio de WhatsApp y quería decirle a todos que estaba vivo pero no se atrevió debido a que 'El Divo de Juárez' le pidió que no lo hiciera.

De acuerdo con sus declaraciones, el artista quería presentarse en público desde el 2017, sin embargo, sus abogadores le recomendaron que no lo hiciera ya que podría ir a prisión por haber fingido su muerte.

Según Jorge Carbajal, Juan Gabriel espera volver para recuperar su fortuna no obstante, hasta el momento no ha aparecido como aseguró su exmanager, Joaquín Muñoz.

"Día de su resurrección"

El día del cumpleaños número 69 de Juan Gabriel, el 7 de enero del 2019, Joaquín Muñoz aseguró que ese día iba a aparecer y pidió que esa fecha se establezca como el 'Día de Juan Gabriel'.

Sus seguidores esperaban que el cantante de una señal de vida pero eso no sucedió. El exmanager solo atinó a decir que el artista no se sintió preparado para salir a la luz de nuevo.

Mhoni Vidente predijo su muerte

La vidente aseguró que Joaquín Muñoz estaba mintiendo ya que aseguró que Juan Gabriel sí está muerto desde hace años. "Ya verás cuando llegue quincena de diciembre y no pase absolutamente nada, quedará en ridículo este hombre y se caerán todas sus mentiras".

En efecto, ese día no apareció el intérprete mexicano. Mhoni Vidente ya había dicho cómo iba a morir y estaba segura de su predicción. De acuerdo con sus declaraciones, Alberto Aguilera se había comunicado con ella para saber si moriría luego de estar internado en un hospital en Estados Unidos.

"Me dijo que le tenía mucho miedo a estar agonizando, que él no tenía ganas de sufrir más y que cuando llegara la hora, no quería que fuera doloroso. Yo le comenté: 'Alberto, quédate tranquilo que eso no va a pasar, tu vas a morir instantáneamente, no vas a padecer nada".

Joaquín Muñoz recibió burlas en redes sociales

Luego de que Joaquín Muñoz mintiera sobre la 'resurrección' de Juan Gabriel, usuarios de redes sociales no dudaron en hacerle miles de bromas por haber jugado con sus sentimientos.

Muchos son memes que se compartieron por medio de Facebook, Instagram y Twitter.