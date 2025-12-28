Jugador del Ajax juvenil se quiebra en emotivo homenaje que rindió el club a su novia que murió atropellada

La joven de 21 años fue atropellada mientras se ejercitaba y el club mostró su apoyo al jugador en este difícil momento.

La reciente desgracia que golpeó al fútbol neerlandés tuvo uno de sus momentos más emotivos cuando Mark Verkuijl, joven promesa del Ajax y de la selección juvenil de Países Bajos, recordó públicamente a su novia fallecida, Elisa, durante un encuentro del equipo filial del club de Ámsterdam.

Antes de que comenzara el partido frente al RKC Waalwijk, el futbolista de 19 años se reunió con sus compañeros en el centro del campo para participar en un conmovedor minuto de silencio dedicado a la joven, quien perdió la vida hace pocos días. Las imágenes del jugador, visiblemente afectado, circularon rápidamente en redes sociales, despertando mensajes de solidaridad y apoyo.

Uno de los gestos más simbólicos ocurrió cuando Verkuijl, arropado por el plantel del Jong Ajax, levantó una camiseta del club con el nombre de Elisa en la espalda. El estadio quedó en silencio absoluto, y más tarde, en el minuto 21 del encuentro, el público se puso de pie para ofrecer una larga ovación en memoria de la joven. Desde la tribuna, Mark observó el homenaje con profunda emoción.

La novia de 21 años del jugador del Jong Ajax, Mark Verkuijl, falleció. Estaba corriendo cuando fue atropellada por un coche.Fuente: IG:@mark_verkuijl

Elisa (21), pareja del jugador del Ajax, Mark Verkuijl (19), murió tras ser atropellada por un carro.



Esta semana, Mark y sus compañeros del Ajax le rindieron homenaje. Sobran las palabras…

El accidente mortal de la novia de Mark Verkuijl

El accidente que provocó la tragedia tuvo lugar el 18 de diciembre, mientras Elisa, de 21 años, realizaba ejercicio entre las localidades de Ede y Veenendaal. Fue atropellada por un vehículo y, pese a los esfuerzos médicos, falleció posteriormente en el hospital. Las autoridades informaron que la conductora, una mujer de 54 años, abandonó el lugar, pero fue detenida horas después en su domicilio.

La pérdida afectó intensamente al vestuario del Jong Ajax, que detuvo sus entrenamientos durante varios días. En el partido homenaje, los jugadores lucieron brazaletes negros en señal de duelo. Más allá del emotivo contexto, el equipo cayó 0-2 y continúa en el último lugar de la Eerste Divisie.

Verkuijl, actualmente recuperándose de una lesión muscular, también expresó su dolor en redes sociales, donde compartió fotografías junto a Elisa y mensajes de despedida como: “Siempre en mi corazón. Te amo”.

Se guardó un minuto de silencio en el estadio deportivo Toekomst de Ámsterdam para conmemorar el fallecimiento de Elisa, de 21 años, residente de Veenendaal.Fuente: IG:@mark_verkuijl